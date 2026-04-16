Fine dining: quanto guadagna davvero un ristorante stellato?

C’è un po’ il mito del fine dining anche come occasione di successo economico: nella realtà molti ristoranti stellati vivono però più di reputazione che di margini. Il fine dining continua a rappresentare il vertice della gastronomia. Ristoranti curati nei minimi dettagli, brigate numerose, ingredienti selezionati e menu degustazione che raccontano la visione di uno chef. Ma dietro questa immagine spesso affascinante si nasconde una realtà economica molto più complessa. Gestire un ristorante gastronomico oggi è una delle attività più difficili nel settore della ristorazione. Non a caso sempre più chef raccontano apertamente che il ristorante non è necessariamente la parte più redditizia del loro lavoro.

Il costo reale dell’alta cucina

Un ristorante di alto livello richiede una struttura molto più complessa rispetto alla ristorazione tradizionale. In cucina lavorano spesso brigate numerose, con figure specializzate dedicate a singole preparazioni. A queste si aggiunge il personale di sala, sommellerie, accoglienza e amministrazione. A questo si sommano poi costi molto elevati per:

materie prime di alta qualità

cantine importanti

attrezzature e manutenzione

affitti spesso nelle zone più prestigiose delle città

energia e servizi

Il risultato è che i margini economici possono diventare molto ridotti.

Il fine dining è il vertice della gastronomia, ma molti ristoranti vivono più di reputazione che di margini

Il fine dining è il vertice della gastronomia, ma molti ristoranti vivono più di reputazione che di margini

Menu degustazione e conti difficili

Molti ristoranti gastronomici basano il proprio modello economico sui menu degustazione, tema sul quale abbiamo aperto nei giorni scorsi un dibattito interno alla nostra redazione fra favorevoli e contrari.

Questo formato consente allo chef di raccontare una visione culinaria coerente e di organizzare meglio il lavoro della cucina. Ma anche con prezzi elevati, i costi di gestione restano molto alti. Non è raro che una parte significativa del prezzo pagato dal cliente serva semplicemente a coprire i costi operativi del ristorante. Per questo motivo molti osservatori del settore sostengono che il fine dining sia spesso più vicino a un laboratorio creativo che a un business ad alto margine.

Il ristorante come palcoscenico

Molti chef oggi considerano il ristorante come il cuore creativo del loro lavoro. È il luogo dove sviluppano la propria cucina, sperimentano tecniche e costruiscono il proprio linguaggio gastronomico. Ma allo stesso tempo è anche il palcoscenico che permette di costruire un’identità riconoscibile. Una volta costruita questa reputazione, il brand personale dello chef può svilupparsi in molti altri ambiti.

Quanto costa far funzionare un fine dining Un ristorante gastronomico deve sostenere costi molto elevati: brigate di cucina numerose

personale di sala specializzato

materie prime di altissima qualità

cantine importanti

investimenti continui in attrezzature e ricerca Per questo molti ristoranti di alta cucina hanno margini economici molto più ridotti di quanto si immagini.

Quanto costa far funzionare un fine diningUn ristorante gastronomico deve sostenere costi molto elevati:brigate di cucina numerosepersonale di sala specializzatomaterie prime di altissima qualitàcantine importantiinvestimenti continui in attrezzature e ricercaPer questo molti ristoranti di alta cucina hanno margini economici molto più ridotti di quanto si immagini.

Quanto costa davvero un ristorante fine dining

Secondo diverse analisi del settore (consulting hospitality europee e studi Fipe), la struttura dei costi di un ristorante gastronomico è molto diversa da quella di una trattoria o di un ristorante tradizionale. In media il conto economico di un ristorante di alta cucina si distribuisce così:

personale: 45-55% del fatturato

materie prime: 25-35%

affitto e utenze: 8-12%

altre spese operative (marketing, manutenzione, attrezzature): 5-10%

Il risultato è che il margine operativo spesso resta sotto il 5%, e in molti casi può diventare nullo. Per questo motivo diversi osservatori sostengono che il fine dining sia economicamente sostenibile solo se affiancato da altre attività.

I costi legati al personale incidono per il 45-55% del fatturato

I costi legati al personale incidono per il 45-55% del fatturato

Il prezzo di un menu degustazione

Anche il prezzo dei menu degustazione non sempre riflette il costo reale del ristorante. Nei ristoranti stellati europei il prezzo medio di un menu degustazione si colloca oggi tra:

120 e 180 euro nei ristoranti con una stella

nei ristoranti con una stella 200-300 euro nei bistellati

nei bistellati 300-450 euro nei tristellati più celebri

Ma dietro questi prezzi si nascondono costi molto elevati. In un ristorante gastronomico, il costo vivo del piatto (food cost) può arrivare anche al 35-40% del prezzo del menu, molto più alto rispetto alla ristorazione tradizionale dove spesso si resta tra il 25 e il 30%.

Il ruolo decisivo del vino

Un elemento chiave dell’equilibrio economico del fine dining è la cantina. In molti ristoranti gastronomici il vino rappresenta:

30-40% del fatturato totale

con ricarichi medi tra 2,5 e 3 volte il prezzo di acquisto

È spesso proprio la carta dei vini a contribuire in modo decisivo alla sostenibilità economica del ristorante, compensando i costi molto elevati della cucina. Un sistema che andrebbe però rivisto perchè sta disincentivando, insieme ad altre cause, il consumo del vino.

I numeri del fine dining 45-55% costo del personale

25-35% materie prime

120-450 € prezzo medio menu degustazione

30-40% del fatturato arriva dal vino

meno del 5% di margine medio

I numeri del fine dining45-55% costo del personale25-35% materie prime120-450 € prezzo medio menu degustazione30-40% del fatturato arriva dal vinomeno del 5% di margine medio

Il vero valore economico della reputazione

Proprio per questo molti chef considerano oggi il ristorante come una piattaforma di reputazione più che come il centro del business. Una stella Michelin o una forte visibilità internazionale possono generare opportunità economiche molto più ampie:

consulenze per aziende alimentari

partecipazioni televisive

libri e format editoriali

collaborazioni con marchi

apertura di nuovi locali o format semplificati

È da questo sistema di attività parallele che nasce quella che oggi molti definiscono chef economy.

Un equilibrio sempre più delicato che porta al fine-casual

Negli ultimi anni diversi chef nel mondo hanno parlato apertamente della fragilità economica del fine dining. Tra aumento dei costi, difficoltà nel trovare personale qualificato e cambiamento delle abitudini dei clienti, il settore sta attraversando una fase di trasformazione. E nel mondo, da Los Angeles a Washington, da Londra a Singapore, senza dimenticare l’Italia, per alcuni ristoranti la soluzione è stata semplificare il modello, riducendo brigate e formalità. È nato e si sta sviluppano il modello di fine-casual. Per altri, invece, la strada è stata quella di costruire un sistema imprenditoriale più ampio attorno alla figura dello chef, con quella che viene invece definita la chef economy che abbiamo affrontato negli ultimi articoli.

Instagram Rye Bunny Si sta sviluppano sempre più il modello di fine-casual

Si sta sviluppano sempre più il modello di fine-casual

Il futuro del fine dining

Il fine dining, lo diciamo da tempo, non scomparirà. Resterà il luogo dove nasce l’innovazione gastronomica e dove gli chef costruiscono la propria reputazione. Ma è sempre più evidente che, per molti di loro, il ristorante non può più essere l’unico pilastro economico. La vera sfida del futuro sarà trovare un equilibrio tra creatività culinaria e sostenibilità economica. Un equilibrio che oggi, per molti ristoranti gastronomici, è più fragile di quanto il pubblico possa immaginare.