Dal Medio Oriente al Nord Europa: come cambia la rotta delle crociere

C’era anche la nave da crociera Msc Euribia tra quelle che hanno potuto lasciare il Golfo Persico passando per lo stretto di Hormuz, al centro della crisi internazionale che sta attanagliando il Medio Oriente con ripercussioni anche su consumi e turismo in Italia e in Europa. La nave è ora diretta nel Nord Europa dove riprenderà la propria attività in un quadrante che si appresta a diventare sempre più strategico per il turismo crocieristico.

La nave MSC Euribia ha lasciato lo stretto di Hormuz ed è diretta in Nord Europa

Dallo stallo nel Golfo Persico al ritorno nel Nord Europa

Dopo settimane di inattività nel Golfo Persico, la nave MSC Euribia ha lasciato l’area attraversando lo Stretto di Hormuz, avviando il trasferimento verso rotte europee. La nave, ferma per settimane a Dubai, si inserisce ora in un contesto operativo più stabile, insieme ad altre unità che stanno progressivamente lasciando l’area. Il trasferimento è avvenuto infatti insieme ad altre navi da crociera, tra cui la Celestyal Journey e le Mein Schiff 4 e Mein Schiff 5 della compagnia TUI Cruises. Un movimento che segna la riattivazione di itinerari sospesi e il ritorno verso aree considerate più affidabili dal punto di vista operativo.

Ripartenza delle crociere tra Baltico e fiordi

Il rientro in Europa consente alla Euribia di riallinearsi alla stagione estiva nel Nord, con partenze già confermate da Kiel il 16 maggio e da Copenaghen il 17 maggio. «La nave è in rotta per riprendere la stagione nel Nord Europa», fanno sapere dalla compagnia, confermando la regolarità del calendario già annunciato.

I fiordi norvegesi rappresentano un prodotto ad alto valore aggiunto

Gli itinerari interesseranno il Mar Baltico e le coste della Norvegia, con tappe tra capitali del Nord e destinazioni naturalistiche, in una fase dell’anno che tradizionalmente concentra la domanda più alta. Gli ospiti le cui crociere sono state cancellate avranno la possibilità di trasferire la propria prenotazione su queste partenze, qualora lo desiderino, e saranno contattati direttamente per ulteriori dettagli, spiega il gruppo in una nota.

Prospettive per la stagione nel Nord Europa

Il riposizionamento verso il Nord Europa apre uno scenario favorevole per il comparto crocieristico. Le rotte tra Baltico e Scandinavia offrono condizioni operative più prevedibili e una stagionalità ben definita, elementi che facilitano la pianificazione sia per le compagnie sia per la filiera turistica. Allo stesso tempo, cresce l’attenzione verso itinerari meno congestionati e con una forte componente naturalistica. I fiordi norvegesi, in particolare, continuano a rappresentare un prodotto ad alto valore aggiunto, capace di attrarre un pubblico internazionale diversificato. Per le compagnie, il ritorno su queste rotte significa anche poter contare su infrastrutture portuali consolidate e su una domanda stabile.