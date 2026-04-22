Ortofrutta sempre più centrale: vale il 23% della spesa alimentare italiana

Nel 2025 la spesa alimentare delle famiglie italiane ha continuato a crescere, arrivando a 193,7 miliardi di euro per cibo e bevande analcoliche, con un incremento del 3% rispetto all’anno precedente. Dentro questo quadro, l’ortofrutta mantiene una posizione centrale, con un valore vicino ai 43 miliardi di euro, pari a circa il 23% dell’intero paniere food. Il dato emerge dall’analisi Ismea “Gli acquisti di frutta e verdura delle famiglie con figli under 16 - Le scelte delle famiglie che nutrono la generazione Alpha” presentata a Macfrut 2026, che fotografa un consumo sempre più attento a salute, sostenibilità e qualità, ma anche più frammentato nelle abitudini quotidiane.

Il peso dell’ortofrutta in Italia: 43 miliardi nella spesa delle famiglie

Ortofrutta in crescita: tra freschi, trasformati e nuove abitudini

Il mercato mostra una dinamica positiva sia nei volumi sia nei valori. Nel corso del 2025 aumentano gli acquisti di diverse categorie, dagli ortaggi (+3,3%) alle patate (+5,3%), fino alla frutta a guscio (+2,7%). Crescono anche i prodotti a maggiore praticità d’uso, come legumi in scatola e conserve vegetali (+0,7%) e ortaggi surgelati (+0,8%).

L'acquisto di mirtilli è aumentato del 26%

Più marcato l’incremento per alcune referenze fresche: kiwi (+7,2%), fragole (+8,9%), castagne (+4,6%). Spiccano soprattutto le performance dei cosiddetti “superfruit”, con aumenti a doppia cifra per mirtilli (+26%), more (+37%), mango (+36%) e avocado (+47%). A trainare il comparto è anche il biologico, che registra un aumento del 7% nei volumi e del 7,9% in valore, confermando una domanda stabile verso prodotti percepiti come più sostenibili e controllati.

Famiglie, Generazione Alpha e nuove abitudini alimentari

Il cambiamento dei consumi si intreccia con la trasformazione della struttura familiare. In Italia si contano oggi oltre 26,6 milioni di nuclei, con una crescita significativa delle famiglie unipersonali e una quota sempre più rilevante di coppie con figli o monogenitoriali.

Le famiglie con bambini under 16 rappresentano un segmento particolarmente osservato, anche per il ruolo crescente della cosiddetta Generazione Alpha nelle decisioni d’acquisto. In questi nuclei si osserva una maggiore presenza di prodotti ad alto contenuto di servizio, come surgelati, ortaggi pronti e succhi, ma frutta e verdura restano elementi costanti del consumo domestico. Il quadro è quello di una dieta che oscilla tra attenzione nutrizionale e praticità quotidiana, in un contesto in cui la cucina domestica torna a essere centrale, ma con tempi e modalità diversi rispetto al passato.

Educazione alimentare e ruolo delle politiche pubbliche

Secondo Ismea, programmi di educazione alimentare come quelli dedicati alla distribuzione di frutta e verdura nelle scuole primarie continuano a svolgere un ruolo rilevante nella formazione delle abitudini alimentari. Come sottolineato dal direttore generale Sergio Marchi, «l’introduzione regolare di prodotti ortofrutticoli nelle scuole contribuisce a costruire comportamenti alimentari più equilibrati nel lungo periodo», rafforzando il legame tra consumo domestico e politiche pubbliche di educazione nutrizionale.