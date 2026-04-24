Il mercato all’ingrosso cambia: così Sogemi diventa infrastruttura per l’Horeca

A Tuttofood 2026, SogeMi non si presenta semplicemente come un moderno Mercato all’ingrosso, ma come una vera infrastruttura a supporto dell’Horeca. SogeMi, o Foody - che di SogeMi ne è il simbolo - oggi non è solo luogo di scambio, ma una piattaforma operativa che garantisce accesso quotidiano a prodotti freschi, continuità nelle forniture e capacità di risposta immediata alle esigenze del cliente.

La partecipazione a Tuttofood 2026 per SogeMI è l’occasione concreta per mostrare come il mercato possa diventare un’estensione del sistema acquisti per i professionisti dell'Horeca

La partecipazione a Tuttofood 2026 per SogeMI è l’occasione concreta per mostrare come il mercato possa diventare un’estensione del sistema acquisti per i professionisti dell'Horeca

In fiera, questo si traduce in un’occasione concreta per mostrare come il mercato possa diventare un’estensione del sistema acquisti per i professionisti del settore, integrandosi nei processi decisionali e operativi delle aziende.

Una piattaforma strategica per l’Horeca con accesso quotidiano a prodotti freschi

Per Nicola Zaffra, responsabile dei progetti della Direzione Mercato di SogeMi, essere a Tuttofood significa «avvicinarsi ancora di più ai professionisti della ristorazione. Non ci presentiamo solo come Mercato, ma come un sistema organizzato capace di supportare ogni giorno ristoranti, hotel, catering e tutta la filiera della somministrazione. La fiera è il luogo ideale per raccontare come funziona davvero questa macchina».

Nicola Zaffra, responsabile dei progetti della Direzione Mercato di SogeMi

Nicola Zaffra, responsabile dei progetti della Direzione Mercato di SogeMi

«Un mercato all’ingrosso - prosegue Zaffra - oggi non è più soltanto uno spazio fisico di scambio. È una piattaforma complessa, dove filiere diverse si incontrano e si coordinano. Per l’Horeca, questo significa avere un unico punto di accesso a prodotti freschi, disponibili ogni giorno, con una profondità di assortimento difficile da replicare altrove e con la possibilità di adattare rapidamente le scelte in funzione delle esigenze operative».

Filiere e specializzazioni: continuità e standard

Il valore distintivo di Foody, con oltre 400 aziende del settore operanti al suo interno (di cui 128 operatori grossisti e 50 produttori agricoli) ed oltre 1 milione di tonnellate di prodotto commercializzato ogni anno, risiede nella profondità delle merceologie presenti e nella capacità di integrarle in un sistema efficiente:

• Mercato Ortofrutticolo (col nuovo padiglione inaugurato nel 2025)

• Mercato Ittico

• Mercato Carni e Gastronomia

Il Mercato ortofrutticolo di Milano, all'interno di un complesso in cui sono presenti oltre 400 aziende del settore (di cui 128 operatori grossisti e 50 produttori agricoli)

Il Mercato ortofrutticolo di Milano, all'interno di un complesso in cui sono presenti oltre 400 aziende del settore (di cui 128 operatori grossisti e 50 produttori agricoli)

Per l’Horeca, questo significa poter contare su:

• continuità di approvvigionamento anche nei momenti critici

• standard qualitativi costanti e verificabili

• possibilità di alternative rapide in caso di indisponibilità

• flessibilità nella gestione delle esigenze quotidiane

Questi elementi consentono agli operatori di lavorare con maggiore stabilità, riducendo l’incertezza e migliorando la pianificazione delle attività.

Qualità e affidabilità: ridurre il rischio operativo

Uno dei temi centrali per chef e buyer è la riduzione del rischio. Gli operatori dei Mercati lavorano su questo fronte con controlli strutturati lungo la filiera e procedure di verifica e selezione dei fornitori, garantendo un livello di sicurezza elevato e costante nel tempo. In un contesto come quello della ristorazione professionale, dove l’errore si traduce in perdita economica e reputazionale, l’affidabilità della fonte diventa un asset strategico. La capacità di prevenire criticità, più che gestirle a posteriori, rappresenta un vantaggio competitivo concreto.

Al mercato ittico di Milano merce sempre fresca: per l'operatore Horeca questo significa affidabilità

Al mercato ittico di Milano merce sempre fresca: per l'operatore Horeca questo significa affidabilità

Prosegue Nicola Zaffra, chiarendo che «il nostro obiettivo è garantire continuità. Chi lavora in cucina non può permettersi interruzioni, né compromessi sulla qualità. Il mercato serve proprio a questo: ridurre l’incertezza e offrire soluzioni concrete anche nei momenti più complessi».

Il mestiere dell’acquisto: chef vs buyer

Due approcci diversi ma complementari. Da un lato lo chef cerca prodotto, ispirazione, qualità distintiva, dall'altro il buyer lavora su standard, continuità, prezzo e alternative. Foody ed i suoi operatori si posizionano come punto di equilibrio tra queste esigenze, offrendo:

• ampiezza di scelta

• capacità di negoziazione

• supporto nella gestione delle alternative

• accesso rapido a soluzioni diversificate

Al mercato Ittico, operatori della ristorazione e buyer possono incontrarsi per trovare anche soluzioni alternative diversificate

Al mercato Ittico, operatori della ristorazione e buyer possono incontrarsi per trovare anche soluzioni alternative diversificate

In un contesto operativo complesso, poter contare su alternative immediate e su forniture stabili diventa un vantaggio competitivo ed il mercato si conferma come uno strumento strategico, non solo operativo ma anche decisionale.

Logistica e servizi: il vero valore nascosto

Oltre al prodotto, è la logistica a fare la differenza, grazie a una gestione efficace dei flussi e dei tempi e alla capacità di risposta alle urgenze e ai picchi di richiesta (eventi, stagionalità, alta domanda). L’organizzazione logistica consente di ottimizzare i processi, ridurre gli sprechi e migliorare l’efficienza complessiva del servizio. È proprio in questi aspetti che si costruisce il valore reale per gli operatori. In questo senso, Foody diventa un partner quotidiano affidabile, non solo un fornitore.

Foody diventa un partner quotidiano affidabile, non solo un fornitore, anche da un punto di vista logistico

Foody diventa un partner quotidiano affidabile, non solo un fornitore, anche da un punto di vista logistico

Per l’Horeca, poter contare su una risposta rapida e organizzata significa lavorare con maggiore sicurezza, continuità e controllo dei costi. «La partecipazione a Tuttofood - conclude Zaffra - si trasforma così in un’occasione di valore concreto per i suoi operatori specializzati: organizzare incontri con operatori delle filiere, definire momenti di approfondimento su acquisti e logistica, confrontarsi su criticità del settore e condividere strumenti utili alla filiera. La fiera diventa così un luogo di confronto reale, dove si parla di problemi concreti e soluzioni applicabili, favorendo lo scambio di esperienze e la crescita professionale degli operatori».

SogeMi a Tuttofood: metodo e logistica per l’Horeca efficiente

SogeMi a Tuttofood non è solo presenza fieristica, ma una proposta chiara: portare il Mercato dentro le logiche operative dell’Horeca, offrendo non solo prodotto, ma metodo, continuità e sicurezza.

Foody oltre che luogo è anche un sistema che unisce prodotto, logistica e competenze per supportare ogni giorno il lavoro dell’Horeca, contribuendo in modo concreto alla qualità del servizio finale e alla solidità delle imprese del settore e di tutta la filiera.

SogeMi sarà presente a Tuttofood 2026 (11-14 maggio, Rho Fiera Milano) al Padiglione 4 - Stand R01.