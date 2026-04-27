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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 27 aprile 2026  | aggiornato alle 13:28 | 118854 articoli pubblicati

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Una storia lunga 40 anni: da sempre al fianco dei professionisti dell’Horeca

40 anni di informazione dedicata a ristorazione, ospitalità e filiera agroalimentare. Da mensile cartaceo a network editoriale integrato, Italia a Tavola continua ad essere un punto di riferimento per professionisti Horeca

di Redazione Italia a Tavola
 
27 aprile 2026 | 09:00

Una storia lunga 40 anni: da sempre al fianco dei professionisti dell’Horeca

40 anni di informazione dedicata a ristorazione, ospitalità e filiera agroalimentare. Da mensile cartaceo a network editoriale integrato, Italia a Tavola continua ad essere un punto di riferimento per professionisti Horeca

di Redazione Italia a Tavola
27 aprile 2026 | 09:00
 

Indice

Dal mensile cartaceo al network editoriale integrato: quattro decenni di informazione,  approfondimento e aggiornamento per ristorazione, food service, ospitalità, turismo  e filiera agroalimentare Da 40 anni Italia a Tavola accompagna l’evoluzione della ristorazione e dell’ospitalità italiana con un’informazione specializzata, indipendente e costantemente vicina ai protagonisti del settore. Nato come il primo mensile cartaceo italiano dedicato a tutti gli operatori dell’Horeca, il progetto editoriale si è trasformato nel tempo in un sistema integrato capace di unire carta, digitale, social e canali diretti, mantenendo intatta la propria vocazione professionale. E lo fa con molti mezzi di comunicazione diversi, ma accomunati dallo stesso nome.

Da 40 anni Italia a Tavola accompagna l’evoluzione della ristorazione e dell’ospitalità italiana
Da 40 anni Italia a Tavola accompagna l’evoluzione della ristorazione e dell’ospitalità italiana

Il network Italia a Tavola oggi: rivista, digitale e canali multimediali

Oggi il network comprende la rivista mensile Italia a Tavola (inizialmente nata come Bergamo a Tavola, per poi trasformarsi in Lombardia a Tavola e assumere infine il nome attuale), la sua versione digitale, il magazine CHECK-IN dedicato al turismo enogastronomico, il quotidiano online (il primo dedicato all’enogastronomia), quattro diverse newsletter settimanali, aggiornamenti quotidiani via WhatsApp e Telegram, canali video e una presenza attiva sui principali social network. Questa struttura consente di raggiungere pubblici diversi, ma complementari: operatori dell’Horeca, F&B manager, aziende della ristorazione collettiva, cantine, realtà dell’ospitalità e del turismo, oltre a lettori appassionati e consumatori evoluti.

Dialogo e valorizzazione dei protagonisti del settore

Negli anni è stato costruito un network che ha favorito dialogo e confronto fra i diversi protagonisti dell’Horeca a livello aziendale e professionale, senza mai cedere a mode o tendenze di marketing. La valorizzazione della sala e del mondo dell’accoglienza è sempre stato un obiettivo pari a quello che riguardava cuochi, pizzaioli o pasticceri.

Quarant’anni di informazione tra innovazione e cambiamento

In questi quarant’anni Italia a Tavola non ha solo raccontato il settore, ma ne ha seguito da vicino i cambiamenti, le innovazioni, le crisi e le opportunità, offrendo strumenti utili per leggere il mercato e valorizzare prodotti, territori, servizi ed eccellenze. Il 2026 segna così non solo un anniversario, ma una conferma: quella di una testata che ha saputo crescere con il mondo del fuori casa, restando un punto di riferimento autorevole per chi nel cibo e nell’accoglienza lavora ogni giorno.

I partner di Italia a Tavola e i premi istituiti
I partner di Italia a Tavola e i premi istituiti

Premi e iniziative: il ruolo di Italia a Tavola nel settore food

Il Premio Italia a Tavola o la partnership con le principali associazioni del nostro mondo ne sono un esempio concreto. Iniziative a cui recentemente si è affiancato anche il Premio famiglie del cibo per dare valore ai produttori, elemento essenziale di quella Cucina italiana riconosciuta dall’Unesco.

Dal mensile alla piattaforma quotidiana: un’identità che evolve

I 40 anni di Italia a Tavola celebrano quindi non solo una lunga storia editoriale, ma anche una capacità di trasformarsi senza perdere identità. Da mensile cartaceo a piattaforma quotidiana, da testata specializzata a network capace di parlare a professionisti, appassionati e viaggiatori, il racconto continua ogni giorno, su ogni canale. Quarant’anni dopo, la missione resta la stessa: dare voce ai protagonisti del settore e offrire strumenti concreti per interpretarne il presente e costruirne il futuro.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026