Hormuz, il collo di bottiglia del cibo: perché il rischio è globale

Il cibo non nasce più solo nei campi. Nasce anche nei punti critici della geopolitica. E tra questi, uno dei più delicati è lo Stretto di Hormuz. Secondo l’allarme della Fao (Food and Agriculture Organization) e ripreso da Food Ingredients First, un eventuale blocco prolungato o forte limitazione del traffico in quest’area potrebbe innescare una vera e propria “catastrofe agroalimentare”. Parola pesante, ma non casuale.

Energia, fertilizzanti e trasporti: il domino parte da qui

Dallo Stretto di Hormuz passa circa un quinto del petrolio mondiale. E senza energia non si muove nulla, tantomeno la filiera alimentare. I costi di produzione agricola, già sotto pressione, salirebbero rapidamente. Il primo effetto sarebbe sui fertilizzanti, molti dei quali dipendono direttamente dai prezzi del gas. Se l’energia aumenta, aumentano i costi per produrre azoto e altri input fondamentali. E se i fertilizzanti costano di più, le rese agricole calano o diventano più care. Poi c’è la logistica. Navi ferme o rallentate significano ritardi, scarsità e prezzi in salita. Non solo per il petrolio, ma per tutto: cereali, oli vegetali, mangimi.

Dallo Stretto di Hormuz passa circa un quinto del petrolio mondiale

Dallo Stretto di Hormuz passa circa un quinto del petrolio mondiale

Cereali e sicurezza alimentare: il punto critico

La filiera dei cereali è una delle più esposte. Grano, mais e riso viaggiano su rotte globali che dipendono da stabilità e continuità. Un blocco prolungato nello Stretto di Hormuz avrebbe effetti immediati sui mercati internazionali, con aumenti di prezzo e tensioni sull’approvvigionamento. Il problema non è solo economico. È sociale. Nei Paesi più fragili, dove il cibo pesa già molto sul reddito delle famiglie, anche piccoli aumenti possono trasformarsi in crisi alimentari vere e proprie.

Il cibo è geopolitica (anche se facciamo finta di no)

Qui sta il punto: la filiera food è sempre meno “locale” e sempre più interconnessa. Non esiste più il piatto isolato. Esiste una catena lunga, complessa e vulnerabile. Il messaggio della Fao è chiaro: bisogna rafforzare la resilienza del sistema. Diversificare le fonti, ridurre la dipendenza da singoli nodi critici, investire in produzione locale dove possibile. Detta meno diplomatica: non possiamo continuare a fare finta che il prezzo della pasta dipenda solo dal raccolto italiano.

La filiera dei cereali è una delle più esposte e l'Italia è un Paese importatore netto di materie prime agricole

La filiera dei cereali è una delle più esposte e l'Italia è un Paese importatore netto di materie prime agricole

E l’Italia? Più esposta di quanto sembri

Per un Paese importatore netto di materie prime agricole ed energia come l’Italia, il tema è tutt’altro che teorico. Un aumento dei costi lungo la filiera si traduce rapidamente in pressione su industria alimentare e ristorazione. E qui torniamo al punto di partenza: il prezzo nel piatto. Quando sale, il cliente taglia. E quando il cliente taglia, tutta la filiera ne paga il conto. Se si blocca Hormuz, non si ferma solo il petrolio. Si inceppa il sistema che tiene insieme energia, agricoltura e cibo. E a quel punto, la “catastrofe” non è uno slogan: è una variabile concreta.

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