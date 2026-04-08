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mercoledì 08 aprile 2026  | aggiornato alle 13:49 | 118489 articoli pubblicati

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Missione spesa al supermercato: così la marca del distributore salva il carrello

La Mdd (Marca del distributore, prodotti a marchio dell’insegna) consente di contenere i prezzi riducendo i costi legati al marketing e alla filiera, mantenendo allo stesso tempo standard qualitativi sempre più competitivi. Questo si traduce in una spesa più sostenibile per il consumatore e in un’offerta ampia, capace di rispondere in modo concreto ai nuovi bisogni di acquisto

di Salvatore Schiavone
08 aprile 2026 | 12:16
Missione spesa al supermercato: così la marca del distributore salva il carrello
Missione spesa al supermercato: così la marca del distributore salva il carrello

Missione spesa al supermercato: così la marca del distributore salva il carrello

La Mdd (Marca del distributore, prodotti a marchio dell’insegna) consente di contenere i prezzi riducendo i costi legati al marketing e alla filiera, mantenendo allo stesso tempo standard qualitativi sempre più competitivi. Questo si traduce in una spesa più sostenibile per il consumatore e in un’offerta ampia, capace di rispondere in modo concreto ai nuovi bisogni di acquisto

di Salvatore Schiavone
08 aprile 2026 | 12:16
 

Indice

Qualche giorno fa, attraversando la splendida Galleria Alberto Sordi a Roma, mi sono fermato per un caffè. Tra il marmo e l’eleganza senza tempo di quel luogo, l'occhio mi è caduto su un giornale: un trafiletto annunciava l’imminente uscita della nuova avventura di Ethan Hunt, l’agente segreto interpretato dall’instancabile Tom Cruise. Mentre leggevo delle ennesime acrobazie ai limiti del possibile, ho pensato che la vera “Missione impossibile”, oggi, non è appendersi a un aereo in decollo, ma fare la spesa senza far saltare in aria il budget familiare. In questo scenario di rincari selvaggi, entra in scena l’agente speciale che non ti aspetti: la Mdd (Marca del distributore).

Fare la spesa senza sforare il budget oggi è una Mission Impossible degna di Tom Cruise
Fare la spesa senza sforare il budget oggi è una Mission Impossible degna di Tom Cruise

Le private label non sono più comparse da film di serie B. Con una quota di mercato che ha sfondato il 31% nel 2024 (dati NielsenIQ), le Mdd sono la squadra operativa che agisce dietro le quinte per garantire qualità, trasparenza e prezzi blindati, proprio come un team della Imf (Impossible mission force).

L’equipaggiamento tecnico: perché le Mdd sono strategiche?

Proprio come i gadget hi-tech di Tom Cruise, le Mdd offrono soluzioni avanzate per la Gdo e per il cliente:

  • Marginalità stealth: eliminando i costi faraonici del marketing industriale, il distributore ottiene margini più alti, proteggendo il prezzo finale.
  • Fidelizzazione ad alta quota: il cliente non compra solo un prodotto, ma stringe un patto di fiducia con l’insegna.
  • Copertura totale: dal bio al gourmet, le Mdd intercettano i nuovi bisogni del pubblico (tracciabilità e sostenibilità) prima che la concorrenza possa reagire.

Quale “agente” mettere nel carrello?

Per il consumatore, non tutte le Mdd sono uguali. Ecco come identificarle sul campo:

L'analisi del quartier generale

Perché la Mdd vince il confronto con la Marca industriale (Idm)?

Il gran finale

La missione non è più impossibile. Grazie alla trasparenza delle etichette e alla correttezza dell’informazione, il consumatore oggi è un agente esperto che sa distinguere il valore reale dal "rumore" del marketing. Le Mdd sono la prova che si può avere un finale da Oscar a tavola, senza finire i titoli di coda con il conto in rosso. Questo messaggio non si autodistruggerà: lo troverete ogni giorno tra gli scaffali.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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