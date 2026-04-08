Ristoranti in crisi in Cina: tre milioni chiusi e fuga dei brand all’estero

Negli ultimi mesi il mercato food & beverage cinese vive una fase di profonda trasformazione, che spinge molti brand domestici a uscire dalla Cina e a cercare nuove opportunità oltre confine. In patria, infatti, la situazione per i ristoratori e per i marchi di bevande è diventata molto difficile: la domanda interna è debole, la concorrenza sui prezzi è spietata e molti locali, anche grandi catene, hanno chiuso nei mesi precedenti. Nel 2025, secondo le stime di analisti di mercato, sarebbero stati chiusi circa tre milioni di ristoranti, un segnale forte del livello di saturazione e di pressione sui margini che ha colpito il settore.

Singapore come primo approdo dell’espansione internazionale

In questo contesto, molti brand hanno scelto una strategia di espansione internazionale, con Singapore come prima tappa di riferimento. Il piccolo Stato-città si rivela una scelta naturale: da un lato mantiene forti legami culturali e commerciali con la Cina, dall’altro offre un mercato sofisticato, con consumatori mediamente più ricchi e più abituati a prodotti e brand provenienti da tutto il mondo.

Singapore è la porta d’ingresso ideale per l’espansione globale cinese

Singapore è la porta d’ingresso ideale per l’espansione globale cinese

In pratica, per una catena cinese di caffè, hotpot, bubble tea o ristorazione tradizionale, Singapore è un vero e proprio “laboratorio”: se il formato funziona sull’isola, è più facile esportarlo in Malesia, Vietnam, Indonesia e altri paesi del Sud-Est asiatico.

I brand cinesi in arrivo: format, posizionamento e strategie

Sono numerosi i marchi che in questi mesi si stanno insediando a Singapore, spesso con concept aggiornati, locali più compatti e un’attenzione particolare allo stile, al design e alla fotogenicità, pensando anche ai canali social. Tra questi figurano nomi come Luckin coffee, che continua la sua espansione internazionale puntando su caffè di qualità e presenza capillare, e Mixue, gigante del bubble tea che ha già centinaia di punti vendita in Asia e che sta usando Singapore come piattaforma di lancio per il resto del Sud-Est asiatico.

Wikipedia Uno store di Luckin coffee in Cina

Uno store di Luckin coffee in Cina

A questi si aggiungono catene come Haidilao e Xibei (ristoranti cinesi e hotpot) che, con i loro format high-tech, servizio curato e forte storytelling, cercano di rafforzare l’immagine globale della cucina cinese. Anche ristoranti di alto livello, come Yong fu (marchio riconosciuto con stella Michelin), hanno scelto Singapore come prima tappa fuori dalla Cina, investendo in location prestigiose e in un’offerta che mixa autenticità e raffinatezza. In parallelo, brand come Lips tea, specializzato in tè premium e abbinamenti più raffinati, spingono un’immagine meno “commodity” e più curata, adatta al consumatore urbano di Singapore e del Sud-Est asiatico.

Singapore come piattaforma di visibilità globale

Per molte di queste aziende, Singapore non è solo un mercato, ma anche una piattaforma di lancio e un trampolino per la visibilità mondiale. I brand che riescono a consolidarsi sull’isola guadagnano in reputazione e aumentano il tasso di riconoscibilità: i consumatori di altri paesi, che vedono i loro prodotti e format diventare virali o molto quotati a Singapore, sono più propensi a provarli anche in casa propria. In questo modo, la Cina continua a esportare non solo cibo e bevande, ma anche modelli di business, estetica di store e logiche di operazione che rispondono a un pubblico sempre più globalizzato e digitale.

Competizione e nuovi equilibri nel mercato locale

Al contempo, la competizione sulle locazioni e sui punti vendita più prestigiosi si fa sempre più aspra: alcuni brand, supportati da investitori privati e da gruppi di capitale, riescono a occupare le location più ambite, mentre i locali tradizionali singaporiani e i marchi domestici del Sud-Est asiatico devono fare i conti con un nuovo tipo di rivalità. In questa partita, il vantaggio competitivo per i brand cinesi viene spesso dalla scala, dalla standardizzazione e dalla capacità di gestire rapidamente l’apertura e la chiusura di format, in un mercato dove la flessibilità e la velocità diventano requisiti chiave.

I brand in espansione competono per spazi strategici e visibilità

I brand in espansione competono per spazi strategici e visibilità

In sintesi, il fenomeno mostra come la Cina stia trasformando la propria capacità di produzione food & beverage in un’opportunità di soft power globale, usando la gastronomia come canale di accesso a mercati più ampi, e Singapore come vetrina e testbed per esportare un modello che unisce efficienza, design e forte presenza digitale.