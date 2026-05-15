Aumentano le Bandiere Blu in Italia: 257 (+11) i Comuni premiati nel 2026

Sono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto nel 2026 la Bandiera Blu assegnata dalla Foundation for Environmental Education, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. Complessivamente sono state premiate 525 spiagge italiane, pari a circa l’11,6% di quelle riconosciute a livello mondiale. La Liguria si conferma la regione con il maggior numero di località premiate con 35 Bandiere Blu, seguita da Puglia e Calabria, entrambe a quota 27. Salgono inoltre a 23 le Bandiere Blu sui laghi grazie all’ingresso di Limone sul Garda (Bs). Il riconoscimento, ricordiamo, viene assegnato ogni anno alle località marittime e lacustri che si distinguono per qualità delle acque, gestione ambientale e servizi.
Con Limone salgono a 23 le Bandiere Blu sui laghi italiani
Mancava solo un riconoscimento ed è arrivato anche quello: la Bandiera Blu per l’eccellenza delle acque, l’accoglienza e la tutela del territorio. Limone del Garda ha ottenuto l’ambito premio internazionale dalla Fire, portando a 23 il numero complessivo delle Bandiere Blu assegnate ai laghi italiani. Piccolo comune di poco più di 1000 abitanti (l’ultimo della provincia di Brescia al confine con il Trentino), Limone è un gigante dal punto di vista turistico, capace di attrarre ogni anno sulle sue spiagge e nel suggestivo retroterra - imperdibili le limonaie - oltre un milione di turisti. «Siamo veramente contenti - ha commentato con soddisfazione il sindaco Chicco Risatti - l’amministrazione civica, con l’aiuto di operatori e cittadini, ha lavorato tre anni per ottenere la Bandiera Blu. Non è stato facile, visto che c’erano numerosi criteri da soddisfare: noi li abbiamo rispettati e raggiunti tutti. Penso che sia un riconoscimento meritato». Il lago di Garda, sponda bresciana, cala così il poker delle Bandiere Blu all’inizio della stagione estiva: la new entry Limone si affianca a Gardone Riviera (il primo comune lombardo a ottenerla nel 2021, e sempre riconfermata), Sirmione e Toscolano Maderno, riconosciuti dalla Fire nel 2023. Insomma, sul Benaco (oltre che il cielo), acque sempre più blu.
Estratto e intervista a cura di Renato Andreolassi
Le 14 nuove Bandiere Blu 2026
Tra le novità dell’edizione 2026 figurano 14 nuovi ingressi: in Calabria Amendolara e Montegiordano, in provincia di Cosenza, Falerna, nel Catanzarese, e Locri, in provincia di Reggio Calabria; in Emilia-Romagna Rimini; in Liguria Andora, in provincia di Savona, e Taggia, nell’Imperiese; in Lombardia (come già annunciato) Limone sul Garda, nel Bresciano; in Puglia Morciano di Leuca e Tricase, entrambe in provincia di Lecce; in Sardegna Teulada, nel Sulcis Iglesiente; in Sicilia Ispica, nel Ragusano, e Lipari, isola in provincia di Messina; in Toscana Monte Argentario, in provincia di Grosseto. Tre, invece, le uscite: San Felice Circeo, in provincia di Latina (Lazio), Patù e Castrignano del Capo, entrambe nel Leccese (Puglia).
La situazione regione per regione
I nuovi ingressi e le uscite incidono anche sul numero complessivo di Bandiere Blu assegnate alle regioni italiane. La Liguria sale a 35 località grazie a due nuovi ingressi e si conferma la regione più premiata. Puglia e Calabria raggiungono entrambe quota 27: la prima registra due nuovi ingressi e due uscite, mentre la seconda aggiunge quattro nuove località. Campania e Marche confermano 20 Bandiere Blu ciascuna. Sale a 20 anche la Toscana grazie a un nuovo Comune premiato.
La Sardegna raggiunge 17 località con un nuovo ingresso, mentre la Sicilia sale a 16 Bandiere Blu grazie a due nuovi riconoscimenti. Confermate anche le 16 località dell’Abruzzo. Il Trentino Alto Adige mantiene 12 Comuni premiati. L’Emilia-Romagna arriva a 11 località grazie all’ingresso di Rimini. Il Lazio scende a 10 riconoscimenti dopo un’uscita, mentre il Veneto conferma le sue nove Bandiere Blu. Restano stabili anche Basilicata con cinque località, Piemonte con quattro, Friuli-Venezia Giulia con due e Molise con due. La Lombardia, grazie a Limone sul Garda, sale invece a quattro Comuni premiati.
I criteri per ottenere la Bandiera Blu
Detto questo, per l’occasione, ricordiamo anche quali sono i criteri richiesti per ottenere la Bandiera Blu. Tra gli elementi valutati rientrano la qualità eccellente delle acque di balneazione verificata negli ultimi quattro anni e i regolari campionamenti effettuati durante la stagione estiva. Vengono considerate anche l’efficienza della depurazione e della rete fognaria, la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti. Pesano inoltre la presenza di aree pedonali, piste ciclabili, verde urbano e servizi sulle spiagge, compresi salvamento e abbattimento delle barriere architettoniche. Fra gli altri elementi considerati anche le attività di educazione ambientale, la pubblicazione dei dati sulla qualità delle acque, i servizi turistici e sanitari, la segnaletica aggiornata, le certificazioni ambientali e la presenza di attività di pesca integrate nel contesto della località marina.
L’elenco completo delle Bandiere Blu in Italia 2026
Di seguito l’elenco completo delle località italiane premiate con la Bandiera Blu 2026, suddivise per regione e provincia.
Abruzzo
Chieti
- Torino di Sangro - Lungomare Costa Verde, Lungomare Le Morge
- Scanno - Spiaggetta di Scanno (Località Acquevive), Parco dei Salici
- Francavilla al Mare - Piazza Adriatico, Piazza Sirena
- Ortona - Lido Saraceni, Ripari di Giobbe
- Vasto - Vignola/San Nicola, Punta Penna, San Tommaso
- San Salvo - San Salvo Marina
- Fossacesia - Fossacesia Marina
L'Aquila
- Villalago - Spiaggetta di Villalago
Pescara
- Pescara - Riviera Nord/centro, Riviera Sud
Teramo
- Martinsicuro - Spiaggia di Villa Rosa, Spiaggia di Martinsicuro
- Silvi - Parco Marino Torre del Cerrano, Arenile Sud, Lungomare Centrale
- Roseto degli Abruzzi - Lungomare Centrale, Lungomare Nord, Lungomare Sud
- Pineto - Villa Fumosa, Corfù, Torre Cerrano, S. Maria a Valle Sud, S. Maria a Valle Nord, Pineto Centro, Pineta Catucci - Lungomare dei Pini
- Giulianova - Lungomare Spalato/Rodi - Lungomare Zara
- Alba Adriatica - Spiaggia d'Argento
- Tortoreto - Spiaggia del Sole
Basilicata
Matera
- Pisticci - Marina di Pisticci
- Bernalda - Lido di Metaponto
- Policoro - Lido Nord e Sud
- Nova Siri - Lido
Potenza
- Maratea - Santa Teresa/Calaficarra, Macarro/Illicini/Nera, Castrocucco/Secca di Castrocucco, Acquafredda
Calabria
Catanzaro
- Falerna - Lungomare
- Catanzaro - Giovino
- Cropani - Mare Cropani
- Soverato - Baia Dell'Ippocampo
- Sellia Marina - Località Ruggero/San Vincenzo-Sena/Jonio-Rivachiara
Cosenza
- Diamante - Diamante Nord (Cirella, Scogliera Cirella, Pietrarossa, Tropical)
- Trebisacce - Lungomare Sud-Riviera dei Saraceni-Viale Magna Grecia
- Corigliano-Rossano - Lungomare Schiavonea Palmeto, Lungomare Rossano Centro
- Santa Maria del Cedro - Chiatta in ferro - Abatemarco
- Roseto Capo Spulico - Lungomare
- Montegiordano - Marina di Montegiordano
- Tortora - La Pineta/Fiume Noce
- San Nicola Arcella - Arcomagno/Canale Grande Marinella
- Rocca Imperiale - Marina di Rocca Imperiale
- Praia a mare - Camping Internazionale/Punta Fiuzzi
- Cariati - Santa Maria
- Villapiana - Marina di Villapiana - 114, Marina di Villapiana - 118
- Amendolara - Lido Ogigia - Torre spaccata
Crotone
- Cirò Marina - Punta Alice, Cervara/Madonna di mare
- Melissa - Litorale Torre Melissa
- Isola di Capo Rizzuto - Le Castella, Capo Rizzuto
Reggio Calabria
- Caulonia - Lido
- Locri - lungomare zaleuco
- Siderno - Spiaggia di Siderno
- Roccella Jonica - Lido
Vibo Valentia
- Tropea - Marina del Convento, Marina dell'Isola, Rocca Nettuno
- Parghelia - Costa dei Monaci/Bordila, La Grazia/Vardano, Michelino, La Tonnara
Campania
Caserta
- Cellole - Baia Felice, Baia Domizia sud
Napoli
- Vico Equense - Scoglio Tre Fratelli - Bikini, Scrajo Mare, Capo la Gala, Marina di Seiano Ovest Porto, Marina di Vico, Punta Orlando
- Piano di Sorrento - Marina di Cassano
- Sorrento - Puolo, Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella
- Massa Lubrense - Recommone/Marina del Cantone, Marina di Puolo, Giardino Romantico
- Anacapri - Gradola (Grotta Azzurra), Faro Punta Carena
Salerno
- Sapri - San Giorgio, Cammarelle
- Centola - Palinuro (Porto/Dune e Saline), Marinella/Baia del Buon Dormire
- Pollica - Acciaroli, Pioppi
- Camerota - Cala finocchiara, San Domenico-Lentiscelle
- San Mauro Cilento - Mezzatorre
- Montecorice - Baia Arena, Spiaggia Capitello, Spiaggia Agnone, San Nicola
- Castellabate - Baia Ogliastro, Punta Inferno, Pozzillo - San Marco, Marina Piccola, Lago Tresino
- Vibonati - Santa Maria Le Piane, Torre Villammare, Oliveto
- Agropoli - Lungomare San Marco, Spiaggia Libera Porto, Trentova, Torre San Marco, Licina
- Positano - Spiaggia Fornillo, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Grande, Spiaggia Laurito
- Casal Velino - Marina di Casal Velino, Torre Dominella
- Ascea - Torre del Telegrafo, Piana di Velia, Marina di Ascea
- Pisciotta - Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/Marina Acquabianca
- Ispani - Capitello
Emilia-Romagna
Ferrara
- Comacchio - Lido degli Estensi, Lido di Volano/Nazioni/Pomposa/ Scacchi/Garibaldi, Lido Spina
Forlì-Cesena
- Cesenatico - Levante (Valverde-Villamarina), Litorale (Zadina Ponente)
- San Mauro Pascoli - San Mauro Mare
- Gatteo - Gatteo Mare
Ravenna
- Ravenna - Porto Corsini, Marina di Ravenna/Lido Adriano, Lido di Savio, Lido di Dante/Lido di Classe, Casalborsetti
- Cervia - Milano Marittima, Pinarella
Rimini
- Cattolica - Viale Fiume
- Rimini - Marina centro, litorale sud
- Bellaria Igea Marina - Igea Marina
- Misano Adriatico - Misano Centro, Porto Verde
- Riccione - Fogliano Marina e Colonia Burgo
Friuli-Venezia Giulia
Gorizia
- Grado - Spiaggia Principale, Spiaggia Pineta, Costa Azzurra
Udine
- Lignano Sabbiadoro - Lido
Lazio
Latina
- Minturno - Spiaggia di ponente
- Fondi - Spiaggia di Levante, Spiaggia di Ponente
- Formia - Gianola, Vindicio
- Sabaudia - Litorale
- Terracina - Ponente, Levante
- Sperlonga - Ponente, Levante, Lago Lungo, Bazzano
- Gaeta - Arenauta, Ariana, Sant‘Agostino, Serapo
- Latina - Marina di Latina
Roma
- Anzio - Riviera di Ponente, Riviera di Levante
- Trevignano Romano - Via della Rena
Liguria
Genova
- Recco - Ciappea, Spiaggia Centrale
- Camogli - Spiaggia di Camogli, San Fruttuoso
- Santa Margherita Ligure - Punta Pedale, Zona Milite Ignoto, Scogliera Pagana, Paraggi
- Moneglia - Levante, Centrale, La Secca
- Sori - Spiaggia Centrale di Sori
- Chiavari - Spiaggia Porto
- Lavagna - Lungomare
- Sestri Levante - Baia Portobello, Spiaggia Renà, Riva Trigoso, Baia delle Favole Nord
Imperia
- Diano Marina - Litorale
- Sanremo - Tre Ponti, Imperatrice, Bussana, Baia Capo Pino, Tiro a Volo
- Riva Ligure - Centro
- Imperia - Spianata Borgo Peri, Borgo Marina
- San Lorenzo al Mare - U Nostromu/Prima Punta, Baia delle Vele
- Bordighera - Litorale
- Taggia - Arma di Taggia
- Santo Stefano al Mare - Baia Azzurra, Il Vascello
La Spezia
- Lerici - Eco del Mare, Colombo, Lido, Fiascherino, Baia Blu/Marinella, Venere azzurra
- Levanto - Ghiararo, Levante Porto Levanto
- Framura - Spiaggia La Vallà-Apicchi, Fornaci
- Bonassola - Litorale
Savona
- Noli - Le Cave/Capo Noli / Zona Vittoria / Zona Anita / Chiariventi
- Borgio Verezzi - Ex Sati, Rio Batorezza, Rio Bottasano
- Albisola Superiore - Lido
- Albissola Marina - Lido
- Celle Ligure - Levante, Ponente
- Andora - Colombina, Foce Rio Mezza'acqua, Trinacria
- Savona - Fornaci
- Loano - Spiaggia di Loano
- Varazze - Levante Teiro, Ponente Teiro, Arrestra
- Finale Ligure - Castelletto San Donato, Varigotti, Spiaggia del Porto, Finalpia, Finalmarina, Malpasso
- Pietra Ligure - Ponente
- Bergeggi - Villaggio del Sole, Il Faro
- Spotorno - Lido
- Laigueglia - Litorale
- Borghetto Santo Spirito - Litorale
Lombardia
Brescia
- Sirmione - Lido delle Grotte
- Gardone Riviera - Spiaggia Lido di Fasano, Spiaggia Casinò
- Toscolano Maderno - Lido Azzurro
- Limone sul Garda - Tifù, Cola
Marche
Ancona
- Sirolo - Sassi Neri / San Michele / Urbani, Due Sorelle
- Senigallia - Spiaggia di Levante, Spiaggia di Ponente
- Numana - Numana Bassa/Marcelli Nord, Numana Alta
- Ancona - Portonovo
Ascoli Piceno
- Grottammare - Spiaggia Sud, Spiaggia Nord
- Cupra Marittima - Lido
- San Benedetto del Tronto - Riviera delle Palme
Fermo
- Altidona - Lungomare Paolo Borsellino
- Pedaso - Lungomare dei Cantautori
- Fermo - Lido di Fermo/Casabianca, Marina Palmense
- Porto S.Elpidio - Lungomare
- Campofilone - Lungomare dei Tintori
- Porto San Giorgio - Lungomare Centro Nord, Lungomare Centro Sud
Macerata
- Potenza Picena - Lido Nord/Centro, Lido Sud
- Civitanova Marche - Lungomare Nord, Lungomare Sud
- Porto Recanati - Litorare Nord/Centro
Pesaro e Urbino
- Fano - Torrette, Sassonia, Nord, Lido
- Pesaro - Sottomonte, Ponente
- Mondolfo - Marotta
- Gabicce Mare - Lido
Molise
Campobasso
- Campomarino - Lido
- Termoli - Sant'Antonio, lungomare sud spiaggia Rio vivo
Piemonte
Novara
- Gozzano - Lido di Gozzano
Verbano-Cusio-Ossola
- Cannobio - Spiaggia Lido
- Verbania - Fondotoce - Isolino
- Cannero Riviera - Lido
Puglia
Bari
- Monopoli - Castello Santo Stefano, Capitolo, Lido Porto Rosso, Cala Paradiso
- Polignano a Mare - Cala Paura, San Vito, Cala San Giovanni, Ripagnola / Coco Village, Cala Fetente
Barletta-Andria-Trani
- Margherita di Savoia - Centro Urbano-Cannafesca
- Bisceglie - La Salata, Salsello, Scogliera Scalette
Brindisi
- Fasano - Egnazia Case Bianche, Savelletri, Torre Canne
- Carovigno - Mezzaluna, Pantanagianni, Punta Penna Grossa, Specchiolla
- Ostuni - Creta Rossa, Lido Fontanelle, Lido Stella, Litorale Parco Dune Costiere, Litorale Rosa Marina, Litorale Torre Canne Sud
Foggia
- Rodi Garganico - Riviera di Ponente, Riviera di Levante
- Peschici - Sfinale, Gusmay, Baia di Calalunga, Baia di Manaccora, Baia San Nicola/Zaiana, Procinisco, Baia di Peschici
- Isole Tremiti - Cala delle Arene
- Vieste - San Lorenzo, Scialara
- Zapponeta - Lido
Lecce
- Lecce - San Cataldo, Acquatina e Idrovora di Frigole
- Melendugno - Roca, San Foca Nord/Centro/Torre Specchia, Torre Sant'Andrea, Torre dell'Orso
- Castro - Zinzulusa, La Sorgente
- Gallipoli - Litoranea Sud, Litoranea Nord
- Salve - Torre Pali/Marina di Pescoluse/Posto Vecchio
- Morciano di Leuca - Torre Vado
- Nardò - Porto Selvaggio, Sant'Isidoro, Santa Caterina, Santa Maria al Bagno, Torre Squillace
- Tricase - Marina serra, Tricase porto
- Ugento - Torre San Giovanni/Torre Mozza/Lido Marini
Taranto
- Leporano - Lido Gandoli, Porto Pirrone, Portosaturo, Baia d'Argento
- Manduria - San Pietro in Bevagna
- Ginosa - Marina di Ginosa
- Castellaneta - Riva dei Tessali/Pineta Giovinazzi/Castellaneta Marina/Bosco della Marina
- Pulsano - Marina di Pulsano
- Maruggio - Commenda, Campomarino, Acqua Dolce
Sardegna
Cagliari
- Quartu Sant'Elena - Mari Pintau, Poetto
- Teulada - Sabbie Bianche, Portù tramatza, Tuerredda
Carbonia-Iglesias
- Sant'Antioco - Maladroxia / Coacuaddus
Nuoro
- Bari Sardo - Bucca 'e Strumpu/Torre di Barì/Sa Marina, CEA, Planargia
- Tortolì - Porto Frailis, La Capannina, Fox Lioni, Muxì (il Golfetto), Lido di Orrì (I e II Spiaggia), Lido di Cea, San Gemiliano, Cala Muresca
Oristano
Sassari
- La Maddalena - Bassa Trinità, Carlotto/Nido d'Aquila, Cala Garibaldi/Due mari/Relitto (Isola di Caprera), Spiaggia del pesce (Isola di Santo Stefano), Lo Strangolato, Monte d'a Rena, Porto Lungo, Spalmatore, Tegge
- San Teodoro - La Cinta
- Palau - Isolotto, Palau Vecchio
- Aglientu - Vignola Mare, Rena Majore, Lu Chiscinagghju
- Castelsardo - Sacro Cuore / Ampurias, Madonnina / Stella Maris, Ex Palazzo Americani
- Budoni - Baia di Budoni
- Sorso - Spiaggia della Marina, Marina di Sorso (quarto/quinto/settimo pettine)
- Sassari - Porto Ferro, Porto Palmas, Platamona Rotonda
- Trinità D'Agultu e Vignola - La Marinedda, Spiaggia Lunga Isola Rossa, Cala Sarraina
- Badesi - Baia delle Mimose-Pirottu Li Frati, Li Mindi-Lu Stangioni, Li Junchi, Lu Poltu Biancu
- Santa Teresa Gallura - La Taltana - Santa Reparata, Zia Culumba (Loc. Capo Testa, Rena di Levante), Rena Bianca, Rena Ponente (Loc. Capo Testa), Conca Verde, La Marmorata
Sicilia
Agrigento
- Menfi - Lido Fiori Bertolino, Porto Palo Cipollazzo
Messina
- Alì Terme - Lungomare di Alì Terme
- Nizza di Sicilia - Spiaggia di Nizza di Sicilia
- Lipari - Vulcano Gelso, Acqua Calda, Canneto, Vulcano acque termali, Stromboli Ficogrande
- Santa Teresa di Riva - Lungomare
- Letojanni - Letojanni Centro
- Taormina - Mazzeo
- Messina - Messina Nord, Messina Sud, Messina Tirreno
- Furci Siculo - Litorale
- Roccalumera - Litorale
- Tusa - Lungomare
Ragusa
- Modica - Maganuco, Marina di Modica
- Pozzallo - Pietre Nere, Raganzino
- Ragusa - Marina di Ragusa
- Scicli - Sampieri - Pisciotto
- Ispica - Santa Maria del Focallo
Toscana
Grosseto
- Castiglione della Pescaia - Levante/Tombolo, Pian D'alma/Casetta Civinini-Piastrone, Rocchette/Roccamare
- Follonica - Follonica Sud, Follonica Nord
- Grosseto - Principina a Mare, Marina di Grosseto
- Orbetello - Fertilia, Puntata, Giannella, Tagliata, Osa - Albegna, Feniglia Centro
- Monte Argentario - Cala Galera, Feniglia, Pozzarello
Livorno
- Cecina - Marina di Cecina, Le Gorette
- Castagneto Carducci - Marina di Castagneto Carducci
- San Vincenzo - Rimigliano nord/sud, Spiaggia della Principessa, Conchiglia Fosso delle Rozze
- Piombino - Parco naturale della Sterpaia
- Rosignano Marittimo - Castiglioncello, La Mazzanta
- Marciana Marina - La Fenicia, Re di Noce, La Marina
- Bibbona - Marina di Bibbona centro-sud
- Livorno - Bagni Rex, Cala Quercianella, Parco Marina del Boccale, Rogiolo, Bagni Roma
Lucca
- Forte dei Marmi - Litorale
- Viareggio - Marina di Viareggio (Ponente/Levante), Torre Del Lago Puccini
- Camaiore - Lido di Camaiore
- Pietrasanta - La Versiliana, Tonfano
Massa-Carrara
- Carrara - Marina di Carrara Centro/Ovest
- Massa - Marina di Massa, Ricortola
Pisa
- Pisa - Marina di Pisa, Calambrone/Tirrenia
Trentino-Alto Adige
Trento
- Lavarone - Lido Marzari
- Sella Giudicarie - Spiaggia Roncone
- Levico Terme - Spiaggia di Levico
- Bondone - Porto Camarelle
- Bedollo - Località Piazze
- Baselga di Pinè - Spiaggia Lido, Alberon, Bar Spiaggia
- Calceranica al lago - Alle Barche/Al Pescatore/Riviera
- Caldonazzo - Lido/Spiaggetta
- Vallelaghi - Lido Terlago, Tre Faggi
- Tenno - Spiaggia Grande
- Tenna - Spiaggia di Tenna
- Pergine Valsugana - San Cristoforo
Veneto
Rovigo
- Porto Tolle - Barricata, Boccasette, Conchiglie
- Rosolina - Rosolina Mare, Albarella Centro Sportivo, Albarella Capo Nord
Venezia
- San Michele al Tagliamento - Bibione
- Cavallino Treporti - Litorale di ponente
- Jesolo - Lido, Levante
- Caorle - Ponente, Duna Verde, Brussa, Levante
- Eraclea - Eraclea Mare
- Chioggia - Sottomarina, Le Dune
- Venezia - Lido di Venezia, Alberoni