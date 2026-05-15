Aumentano le Bandiere Blu in Italia: 257 (+11) i Comuni premiati nel 2026

Sono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto nel 2026 la Bandiera Blu assegnata dalla Foundation for Environmental Education, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. Complessivamente sono state premiate 525 spiagge italiane, pari a circa l’11,6% di quelle riconosciute a livello mondiale. La Liguria si conferma la regione con il maggior numero di località premiate con 35 Bandiere Blu, seguita da Puglia e Calabria, entrambe a quota 27. Salgono inoltre a 23 le Bandiere Blu sui laghi grazie all’ingresso di Limone sul Garda (Bs). Il riconoscimento, ricordiamo, viene assegnato ogni anno alle località marittime e lacustri che si distinguono per qualità delle acque, gestione ambientale e servizi.

Con Limone salgono a 23 le Bandiere Blu sui laghi italiani Mancava solo un riconoscimento ed è arrivato anche quello: la Bandiera Blu per l’eccellenza delle acque, l’accoglienza e la tutela del territorio. Limone del Garda ha ottenuto l’ambito premio internazionale dalla Fire, portando a 23 il numero complessivo delle Bandiere Blu assegnate ai laghi italiani. Piccolo comune di poco più di 1000 abitanti (l’ultimo della provincia di Brescia al confine con il Trentino), Limone è un gigante dal punto di vista turistico, capace di attrarre ogni anno sulle sue spiagge e nel suggestivo retroterra - imperdibili le limonaie - oltre un milione di turisti. «Siamo veramente contenti - ha commentato con soddisfazione il sindaco Chicco Risatti - l’amministrazione civica, con l’aiuto di operatori e cittadini, ha lavorato tre anni per ottenere la Bandiera Blu. Non è stato facile, visto che c’erano numerosi criteri da soddisfare: noi li abbiamo rispettati e raggiunti tutti. Penso che sia un riconoscimento meritato». Il lago di Garda, sponda bresciana, cala così il poker delle Bandiere Blu all’inizio della stagione estiva: la new entry Limone si affianca a Gardone Riviera (il primo comune lombardo a ottenerla nel 2021, e sempre riconfermata), Sirmione e Toscolano Maderno, riconosciuti dalla Fire nel 2023. Insomma, sul Benaco (oltre che il cielo), acque sempre più blu. Estratto e intervista a cura di Renato Andreolassi

Con Limone salgono a 23 le Bandiere Blu sui laghi italianiMancava solo un riconoscimento ed è arrivato anche quello: la Bandiera Blu per l’eccellenza delle acque, l’accoglienza e la tutela del territorio. Limone del Garda ha ottenuto l’ambito premio internazionale dalla Fire, portando a 23 il numero complessivo delle Bandiere Blu assegnate ai laghi italiani. Piccolo comune di poco più di 1000 abitanti (l’ultimo della provincia di Brescia al confine con il Trentino), Limone è un gigante dal punto di vista turistico, capace di attrarre ogni anno sulle sue spiagge e nel suggestivo retroterra - imperdibili le limonaie - oltre un milione di turisti. «Siamo veramente contenti - ha commentato con soddisfazione il sindaco Chicco Risatti - l’amministrazione civica, con l’aiuto di operatori e cittadini, ha lavorato tre anni per ottenere la Bandiera Blu. Non è stato facile, visto che c’erano numerosi criteri da soddisfare: noi li abbiamo rispettati e raggiunti tutti. Penso che sia un riconoscimento meritato». Il lago di Garda, sponda bresciana, cala così il poker delle Bandiere Blu all’inizio della stagione estiva: la new entry Limone si affianca a Gardone Riviera (il primo comune lombardo a ottenerla nel 2021, e sempre riconfermata), Sirmione e Toscolano Maderno, riconosciuti dalla Fire nel 2023. Insomma, sul Benaco (oltre che il cielo), acque sempre più blu.Estratto e intervista a cura di Renato Andreolassi

Le 14 nuove Bandiere Blu 2026

Tra le novità dell’edizione 2026 figurano 14 nuovi ingressi: in Calabria Amendolara e Montegiordano, in provincia di Cosenza, Falerna, nel Catanzarese, e Locri, in provincia di Reggio Calabria; in Emilia-Romagna Rimini; in Liguria Andora, in provincia di Savona, e Taggia, nell’Imperiese; in Lombardia (come già annunciato) Limone sul Garda, nel Bresciano; in Puglia Morciano di Leuca e Tricase, entrambe in provincia di Lecce; in Sardegna Teulada, nel Sulcis Iglesiente; in Sicilia Ispica, nel Ragusano, e Lipari, isola in provincia di Messina; in Toscana Monte Argentario, in provincia di Grosseto. Tre, invece, le uscite: San Felice Circeo, in provincia di Latina (Lazio), Patù e Castrignano del Capo, entrambe nel Leccese (Puglia).

La situazione regione per regione

I nuovi ingressi e le uscite incidono anche sul numero complessivo di Bandiere Blu assegnate alle regioni italiane. La Liguria sale a 35 località grazie a due nuovi ingressi e si conferma la regione più premiata. Puglia e Calabria raggiungono entrambe quota 27: la prima registra due nuovi ingressi e due uscite, mentre la seconda aggiunge quattro nuove località. Campania e Marche confermano 20 Bandiere Blu ciascuna. Sale a 20 anche la Toscana grazie a un nuovo Comune premiato.

La Liguria si conferma la regione con più Bandiere Blu

La Liguria si conferma la regione con più Bandiere Blu

La Sardegna raggiunge 17 località con un nuovo ingresso, mentre la Sicilia sale a 16 Bandiere Blu grazie a due nuovi riconoscimenti. Confermate anche le 16 località dell’Abruzzo. Il Trentino Alto Adige mantiene 12 Comuni premiati. L’Emilia-Romagna arriva a 11 località grazie all’ingresso di Rimini. Il Lazio scende a 10 riconoscimenti dopo un’uscita, mentre il Veneto conferma le sue nove Bandiere Blu. Restano stabili anche Basilicata con cinque località, Piemonte con quattro, Friuli-Venezia Giulia con due e Molise con due. La Lombardia, grazie a Limone sul Garda, sale invece a quattro Comuni premiati.

I criteri per ottenere la Bandiera Blu

Detto questo, per l’occasione, ricordiamo anche quali sono i criteri richiesti per ottenere la Bandiera Blu. Tra gli elementi valutati rientrano la qualità eccellente delle acque di balneazione verificata negli ultimi quattro anni e i regolari campionamenti effettuati durante la stagione estiva. Vengono considerate anche l’efficienza della depurazione e della rete fognaria, la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti. Pesano inoltre la presenza di aree pedonali, piste ciclabili, verde urbano e servizi sulle spiagge, compresi salvamento e abbattimento delle barriere architettoniche. Fra gli altri elementi considerati anche le attività di educazione ambientale, la pubblicazione dei dati sulla qualità delle acque, i servizi turistici e sanitari, la segnaletica aggiornata, le certificazioni ambientali e la presenza di attività di pesca integrate nel contesto della località marina.

L’elenco completo delle Bandiere Blu in Italia 2026

Di seguito l’elenco completo delle località italiane premiate con la Bandiera Blu 2026, suddivise per regione e provincia.

Abruzzo

Chieti

Torino di Sangro - Lungomare Costa Verde, Lungomare Le Morge

Scanno - Spiaggetta di Scanno (Località Acquevive), Parco dei Salici

Francavilla al Mare - Piazza Adriatico, Piazza Sirena

Ortona - Lido Saraceni, Ripari di Giobbe

Vasto - Vignola/San Nicola, Punta Penna, San Tommaso

San Salvo - San Salvo Marina

Fossacesia - Fossacesia Marina

L'Aquila

Villalago - Spiaggetta di Villalago

Pescara

Pescara - Riviera Nord/centro, Riviera Sud

Teramo

Martinsicuro - Spiaggia di Villa Rosa, Spiaggia di Martinsicuro

Silvi - Parco Marino Torre del Cerrano, Arenile Sud, Lungomare Centrale

Roseto degli Abruzzi - Lungomare Centrale, Lungomare Nord, Lungomare Sud

Pineto - Villa Fumosa, Corfù, Torre Cerrano, S. Maria a Valle Sud, S. Maria a Valle Nord, Pineto Centro, Pineta Catucci - Lungomare dei Pini

Giulianova - Lungomare Spalato/Rodi - Lungomare Zara

Alba Adriatica - Spiaggia d'Argento

Tortoreto - Spiaggia del Sole

Basilicata

Matera

Pisticci - Marina di Pisticci

Bernalda - Lido di Metaponto

Policoro - Lido Nord e Sud

Nova Siri - Lido

Potenza

Maratea - Santa Teresa/Calaficarra, Macarro/Illicini/Nera, Castrocucco/Secca di Castrocucco, Acquafredda

Calabria

Catanzaro

Falerna - Lungomare

Catanzaro - Giovino

Cropani - Mare Cropani

Soverato - Baia Dell'Ippocampo

Sellia Marina - Località Ruggero/San Vincenzo-Sena/Jonio-Rivachiara

Cosenza

Diamante - Diamante Nord (Cirella, Scogliera Cirella, Pietrarossa, Tropical)

Trebisacce - Lungomare Sud-Riviera dei Saraceni-Viale Magna Grecia

Corigliano-Rossano - Lungomare Schiavonea Palmeto, Lungomare Rossano Centro

Santa Maria del Cedro - Chiatta in ferro - Abatemarco

Roseto Capo Spulico - Lungomare

Montegiordano - Marina di Montegiordano

Tortora - La Pineta/Fiume Noce

San Nicola Arcella - Arcomagno/Canale Grande Marinella

Rocca Imperiale - Marina di Rocca Imperiale

Praia a mare - Camping Internazionale/Punta Fiuzzi

Cariati - Santa Maria

Villapiana - Marina di Villapiana - 114, Marina di Villapiana - 118

Amendolara - Lido Ogigia - Torre spaccata

Crotone

Cirò Marina - Punta Alice, Cervara/Madonna di mare

Melissa - Litorale Torre Melissa

Isola di Capo Rizzuto - Le Castella, Capo Rizzuto

Reggio Calabria

Caulonia - Lido

Locri - lungomare zaleuco

Siderno - Spiaggia di Siderno

Roccella Jonica - Lido

Vibo Valentia

Tropea - Marina del Convento, Marina dell'Isola, Rocca Nettuno

Parghelia - Costa dei Monaci/Bordila, La Grazia/Vardano, Michelino, La Tonnara

Campania

Caserta

Cellole - Baia Felice, Baia Domizia sud

Napoli

Vico Equense - Scoglio Tre Fratelli - Bikini, Scrajo Mare, Capo la Gala, Marina di Seiano Ovest Porto, Marina di Vico, Punta Orlando

Piano di Sorrento - Marina di Cassano

Sorrento - Puolo, Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella

Massa Lubrense - Recommone/Marina del Cantone, Marina di Puolo, Giardino Romantico

Anacapri - Gradola (Grotta Azzurra), Faro Punta Carena

Salerno

Sapri - San Giorgio, Cammarelle

Centola - Palinuro (Porto/Dune e Saline), Marinella/Baia del Buon Dormire

Pollica - Acciaroli, Pioppi

Camerota - Cala finocchiara, San Domenico-Lentiscelle

San Mauro Cilento - Mezzatorre

Montecorice - Baia Arena, Spiaggia Capitello, Spiaggia Agnone, San Nicola

Castellabate - Baia Ogliastro, Punta Inferno, Pozzillo - San Marco, Marina Piccola, Lago Tresino

Vibonati - Santa Maria Le Piane, Torre Villammare, Oliveto

Agropoli - Lungomare San Marco, Spiaggia Libera Porto, Trentova, Torre San Marco, Licina

Positano - Spiaggia Fornillo, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Grande, Spiaggia Laurito

Casal Velino - Marina di Casal Velino, Torre Dominella

Ascea - Torre del Telegrafo, Piana di Velia, Marina di Ascea

Pisciotta - Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/Marina Acquabianca

Ispani - Capitello

Ferrara

Comacchio - Lido degli Estensi, Lido di Volano/Nazioni/Pomposa/ Scacchi/Garibaldi, Lido Spina

Forlì-Cesena

Cesenatico - Levante (Valverde-Villamarina), Litorale (Zadina Ponente)

San Mauro Pascoli - San Mauro Mare

Gatteo - Gatteo Mare

Ravenna

Ravenna - Porto Corsini, Marina di Ravenna/Lido Adriano, Lido di Savio, Lido di Dante/Lido di Classe, Casalborsetti

Cervia - Milano Marittima, Pinarella

Rimini

Cattolica - Viale Fiume

Rimini - Marina centro, litorale sud

Bellaria Igea Marina - Igea Marina

Misano Adriatico - Misano Centro, Porto Verde

Riccione - Fogliano Marina e Colonia Burgo

Friuli-Venezia Giulia

Gorizia

Grado - Spiaggia Principale, Spiaggia Pineta, Costa Azzurra

Udine

Lignano Sabbiadoro - Lido

Lazio

Latina

Minturno - Spiaggia di ponente

Fondi - Spiaggia di Levante, Spiaggia di Ponente

Formia - Gianola, Vindicio

Sabaudia - Litorale

Terracina - Ponente, Levante

Sperlonga - Ponente, Levante, Lago Lungo, Bazzano

Gaeta - Arenauta, Ariana, Sant‘Agostino, Serapo

Latina - Marina di Latina

Roma

Anzio - Riviera di Ponente, Riviera di Levante

Trevignano Romano - Via della Rena

Liguria

Genova

Recco - Ciappea, Spiaggia Centrale

Camogli - Spiaggia di Camogli, San Fruttuoso

Santa Margherita Ligure - Punta Pedale, Zona Milite Ignoto, Scogliera Pagana, Paraggi

Moneglia - Levante, Centrale, La Secca

Sori - Spiaggia Centrale di Sori

Chiavari - Spiaggia Porto

Lavagna - Lungomare

Sestri Levante - Baia Portobello, Spiaggia Renà, Riva Trigoso, Baia delle Favole Nord

Imperia

Diano Marina - Litorale

Sanremo - Tre Ponti, Imperatrice, Bussana, Baia Capo Pino, Tiro a Volo

Riva Ligure - Centro

Imperia - Spianata Borgo Peri, Borgo Marina

San Lorenzo al Mare - U Nostromu/Prima Punta, Baia delle Vele

Bordighera - Litorale

Taggia - Arma di Taggia

Santo Stefano al Mare - Baia Azzurra, Il Vascello

La Spezia

Lerici - Eco del Mare, Colombo, Lido, Fiascherino, Baia Blu/Marinella, Venere azzurra

Levanto - Ghiararo, Levante Porto Levanto

Framura - Spiaggia La Vallà-Apicchi, Fornaci

Bonassola - Litorale

Savona

Noli - Le Cave/Capo Noli / Zona Vittoria / Zona Anita / Chiariventi

Borgio Verezzi - Ex Sati, Rio Batorezza, Rio Bottasano

Albisola Superiore - Lido

Albissola Marina - Lido

Celle Ligure - Levante, Ponente

Andora - Colombina, Foce Rio Mezza'acqua, Trinacria

Savona - Fornaci

Loano - Spiaggia di Loano

Varazze - Levante Teiro, Ponente Teiro, Arrestra

Finale Ligure - Castelletto San Donato, Varigotti, Spiaggia del Porto, Finalpia, Finalmarina, Malpasso

Pietra Ligure - Ponente

Bergeggi - Villaggio del Sole, Il Faro

Spotorno - Lido

Laigueglia - Litorale

Borghetto Santo Spirito - Litorale

Lombardia

Brescia

Sirmione - Lido delle Grotte

Gardone Riviera - Spiaggia Lido di Fasano, Spiaggia Casinò

Toscolano Maderno - Lido Azzurro

Limone sul Garda - Tifù, Cola

Con Limone del Garda salgono a 23 le Bandiere Blu sui laghi italiani

Con Limone del Garda salgono a 23 le Bandiere Blu sui laghi italiani

Marche

Ancona

Sirolo - Sassi Neri / San Michele / Urbani, Due Sorelle

Senigallia - Spiaggia di Levante, Spiaggia di Ponente

Numana - Numana Bassa/Marcelli Nord, Numana Alta

Ancona - Portonovo

Ascoli Piceno

Grottammare - Spiaggia Sud, Spiaggia Nord

Cupra Marittima - Lido

San Benedetto del Tronto - Riviera delle Palme

Fermo

Altidona - Lungomare Paolo Borsellino

Pedaso - Lungomare dei Cantautori

Fermo - Lido di Fermo/Casabianca, Marina Palmense

Porto S.Elpidio - Lungomare

Campofilone - Lungomare dei Tintori

Porto San Giorgio - Lungomare Centro Nord, Lungomare Centro Sud

Macerata

Potenza Picena - Lido Nord/Centro, Lido Sud

Civitanova Marche - Lungomare Nord, Lungomare Sud

Porto Recanati - Litorare Nord/Centro

Pesaro e Urbino

Fano - Torrette, Sassonia, Nord, Lido

Pesaro - Sottomonte, Ponente

Mondolfo - Marotta

Gabicce Mare - Lido

Molise

Campobasso

Campomarino - Lido

Termoli - Sant'Antonio, lungomare sud spiaggia Rio vivo

Piemonte

Novara

Gozzano - Lido di Gozzano

Verbano-Cusio-Ossola

Cannobio - Spiaggia Lido

Verbania - Fondotoce - Isolino

Cannero Riviera - Lido

Puglia

Bari

Monopoli - Castello Santo Stefano, Capitolo, Lido Porto Rosso, Cala Paradiso

Polignano a Mare - Cala Paura, San Vito, Cala San Giovanni, Ripagnola / Coco Village, Cala Fetente

Barletta-Andria-Trani

Margherita di Savoia - Centro Urbano-Cannafesca

Bisceglie - La Salata, Salsello, Scogliera Scalette

Brindisi

Fasano - Egnazia Case Bianche, Savelletri, Torre Canne

Carovigno - Mezzaluna, Pantanagianni, Punta Penna Grossa, Specchiolla

Ostuni - Creta Rossa, Lido Fontanelle, Lido Stella, Litorale Parco Dune Costiere, Litorale Rosa Marina, Litorale Torre Canne Sud

Foggia

Rodi Garganico - Riviera di Ponente, Riviera di Levante

Peschici - Sfinale, Gusmay, Baia di Calalunga, Baia di Manaccora, Baia San Nicola/Zaiana, Procinisco, Baia di Peschici

Isole Tremiti - Cala delle Arene

Vieste - San Lorenzo, Scialara

Zapponeta - Lido

Lecce

Lecce - San Cataldo, Acquatina e Idrovora di Frigole

Melendugno - Roca, San Foca Nord/Centro/Torre Specchia, Torre Sant'Andrea, Torre dell'Orso

Castro - Zinzulusa, La Sorgente

Gallipoli - Litoranea Sud, Litoranea Nord

Salve - Torre Pali/Marina di Pescoluse/Posto Vecchio

Morciano di Leuca - Torre Vado

Nardò - Porto Selvaggio, Sant'Isidoro, Santa Caterina, Santa Maria al Bagno, Torre Squillace

Tricase - Marina serra, Tricase porto

Ugento - Torre San Giovanni/Torre Mozza/Lido Marini

Taranto

Leporano - Lido Gandoli, Porto Pirrone, Portosaturo, Baia d'Argento

Manduria - San Pietro in Bevagna

Ginosa - Marina di Ginosa

Castellaneta - Riva dei Tessali/Pineta Giovinazzi/Castellaneta Marina/Bosco della Marina

Pulsano - Marina di Pulsano

Maruggio - Commenda, Campomarino, Acqua Dolce

Sardegna

Cagliari

Quartu Sant'Elena - Mari Pintau, Poetto

Teulada - Sabbie Bianche, Portù tramatza, Tuerredda

Carbonia-Iglesias

Sant'Antioco - Maladroxia / Coacuaddus

Nuoro

Bari Sardo - Bucca 'e Strumpu/Torre di Barì/Sa Marina, CEA, Planargia

Tortolì - Porto Frailis, La Capannina, Fox Lioni, Muxì (il Golfetto), Lido di Orrì (I e II Spiaggia), Lido di Cea, San Gemiliano, Cala Muresca

Oristano

Oristano - Torregrande

Sassari

La Maddalena - Bassa Trinità, Carlotto/Nido d'Aquila, Cala Garibaldi/Due mari/Relitto (Isola di Caprera), Spiaggia del pesce (Isola di Santo Stefano), Lo Strangolato, Monte d'a Rena, Porto Lungo, Spalmatore, Tegge

San Teodoro - La Cinta

Palau - Isolotto, Palau Vecchio

Aglientu - Vignola Mare, Rena Majore, Lu Chiscinagghju

Castelsardo - Sacro Cuore / Ampurias, Madonnina / Stella Maris, Ex Palazzo Americani

Budoni - Baia di Budoni

Sorso - Spiaggia della Marina, Marina di Sorso (quarto/quinto/settimo pettine)

Sassari - Porto Ferro, Porto Palmas, Platamona Rotonda

Trinità D'Agultu e Vignola - La Marinedda, Spiaggia Lunga Isola Rossa, Cala Sarraina

Badesi - Baia delle Mimose-Pirottu Li Frati, Li Mindi-Lu Stangioni, Li Junchi, Lu Poltu Biancu

Santa Teresa Gallura - La Taltana - Santa Reparata, Zia Culumba (Loc. Capo Testa, Rena di Levante), Rena Bianca, Rena Ponente (Loc. Capo Testa), Conca Verde, La Marmorata

Sicilia

Agrigento

Menfi - Lido Fiori Bertolino, Porto Palo Cipollazzo

Messina

Alì Terme - Lungomare di Alì Terme

Nizza di Sicilia - Spiaggia di Nizza di Sicilia

Lipari - Vulcano Gelso, Acqua Calda, Canneto, Vulcano acque termali, Stromboli Ficogrande

Santa Teresa di Riva - Lungomare

Letojanni - Letojanni Centro

Taormina - Mazzeo

Messina - Messina Nord, Messina Sud, Messina Tirreno

Furci Siculo - Litorale

Roccalumera - Litorale

Tusa - Lungomare

Ragusa

Modica - Maganuco, Marina di Modica

Pozzallo - Pietre Nere, Raganzino

Ragusa - Marina di Ragusa

Scicli - Sampieri - Pisciotto

Ispica - Santa Maria del Focallo

Toscana

Grosseto

Castiglione della Pescaia - Levante/Tombolo, Pian D'alma/Casetta Civinini-Piastrone, Rocchette/Roccamare

Follonica - Follonica Sud, Follonica Nord

Grosseto - Principina a Mare, Marina di Grosseto

Orbetello - Fertilia, Puntata, Giannella, Tagliata, Osa - Albegna, Feniglia Centro

Monte Argentario - Cala Galera, Feniglia, Pozzarello

Livorno

Cecina - Marina di Cecina, Le Gorette

Castagneto Carducci - Marina di Castagneto Carducci

San Vincenzo - Rimigliano nord/sud, Spiaggia della Principessa, Conchiglia Fosso delle Rozze

Piombino - Parco naturale della Sterpaia

Rosignano Marittimo - Castiglioncello, La Mazzanta

Marciana Marina - La Fenicia, Re di Noce, La Marina

Bibbona - Marina di Bibbona centro-sud

Livorno - Bagni Rex, Cala Quercianella, Parco Marina del Boccale, Rogiolo, Bagni Roma

Lucca

Forte dei Marmi - Litorale

Viareggio - Marina di Viareggio (Ponente/Levante), Torre Del Lago Puccini

Camaiore - Lido di Camaiore

Pietrasanta - La Versiliana, Tonfano

Massa-Carrara

Carrara - Marina di Carrara Centro/Ovest

Massa - Marina di Massa, Ricortola

Pisa

Pisa - Marina di Pisa, Calambrone/Tirrenia

Trentino-Alto Adige

Trento

Lavarone - Lido Marzari

Sella Giudicarie - Spiaggia Roncone

Levico Terme - Spiaggia di Levico

Bondone - Porto Camarelle

Bedollo - Località Piazze

Baselga di Pinè - Spiaggia Lido, Alberon, Bar Spiaggia

Calceranica al lago - Alle Barche/Al Pescatore/Riviera

Caldonazzo - Lido/Spiaggetta

Vallelaghi - Lido Terlago, Tre Faggi

Tenno - Spiaggia Grande

Tenna - Spiaggia di Tenna

Pergine Valsugana - San Cristoforo

Veneto

Rovigo

Porto Tolle - Barricata, Boccasette, Conchiglie

Rosolina - Rosolina Mare, Albarella Centro Sportivo, Albarella Capo Nord

Venezia