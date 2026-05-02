La guerra entra nei menu: a Dubai piatti ridotti e costi alle stelle

Non è più solo una questione di cucina, né di creatività. A Dubai, uno dei mercati più dinamici e internazionali della ristorazione, i menu iniziano ad accorciarsi. Non per scelta, ma per necessità. Uno dei fattori è certamente il calo drastico dei turisti, tanto che molti hotel, come durante il Covid, hanno avviato un periodo di ristrutturazione, ma dietro questa trasformazione c’è un fattore che fino a pochi anni fa sembrava lontano dai fornelli: la geopolitica.

Lo Stretto di Hormuz è un punto sensibile del commercio globale: da qui passano rotte energetiche e merci che influenzano anche la ristorazione

Lo Stretto di Hormuz è un punto sensibile del commercio globale: da qui passano rotte energetiche e merci che influenzano anche la ristorazione

Secondo quanto riportato da Reuters, le tensioni legate alla guerra con l’Iran e i rischi sullo Stretto di Hormuz stanno già producendo effetti concreti sulla ristorazione emiratina. Ingredienti come capesante, tomatillos e altri prodotti importati stanno diventando più difficili da reperire, mentre i costi di trasporto salgono rapidamente. Il risultato è diretto: meno piatti in carta, più attenzione alle materie prime disponibili, maggiore pressione sui margini.

La filiera entra nel piatto

Quello che sta accadendo a Dubai è un esempio plastico di un fenomeno più ampio: la filiera alimentare non è più invisibile. Entra nel menu, lo condiziona, lo limita. Quando si parla di Hormuz non si parla solo di petrolio, ma di rotte commerciali, logistica, container e tempi di consegna.

La filiera alimentare non è più invisibile: logistica, trasporti e tempi di consegna entrano direttamente nella costruzione del menu

La filiera alimentare non è più invisibile: logistica, trasporti e tempi di consegna entrano direttamente nella costruzione del menu

E tutto questo si traduce in cucina. I ristoratori si trovano a dover rivedere le proprie proposte non per innovare, ma per adattarsi. Alcuni ingredienti diventano troppo costosi, altri arrivano in ritardo, altri ancora spariscono temporaneamente dal mercato. Il menu, da strumento creativo, diventa un documento operativo.

Costi energetici e trasporti: la vera partita

Dietro le difficoltà di approvvigionamento c’è un altro tema centrale: l’energia. Il costo del carburante incide direttamente sui trasporti e quindi sul prezzo finale degli ingredienti. In un mercato come quello di Dubai, fortemente dipendente dall’importazione, l’impatto è immediato. Non si tratta solo di pagare di più, ma di gestire una volatilità crescente. I prezzi cambiano rapidamente, rendendo difficile pianificare e costruire un’offerta stabile.

Il costo dell’energia si riflette direttamente sui trasporti e rende instabile il prezzo degli ingredienti nella ristorazione globale

Il costo dell’energia si riflette direttamente sui trasporti e rende instabile il prezzo degli ingredienti nella ristorazione globale

Un segnale che riguarda anche l’Europa

Quello che accade negli Emirati non è un caso isolato. È un anticipo. Un laboratorio in tempo reale di ciò che può succedere anche in altri mercati, Italia compresa. La ristorazione europea, pur con una filiera più strutturata, non è immune. Fertilizzanti, energia, cereali: tutto è collegato. E quando si inceppa un nodo, l’effetto si propaga lungo tutta la catena.

Il menu si accorcia, ma il problema si allunga. Ridurre il numero di piatti è una risposta logica: meno variabili, più controllo. Ma non risolve il problema. Lo gestisce. La vera questione è che il ristorante non è più un sistema chiuso. Dipende da dinamiche globali sempre più instabili. E questo cambia il modo stesso di fare ristorazione. Non basta più saper cucinare bene. Bisogna saper leggere il contesto.