Selezionati i finalisti dei Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards 2026

Sono stati selezionati i finalisti della settima edizione dei Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards, il premio dedicato ai progetti più innovativi, sostenibili e inclusivi legati al mondo della montagna nelle categorie “Produzioni enogastronomiche di montagna” (tra i giurati, ricordiamo, Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola), “Progetti e servizi per la montagna” e “Attrezzature e abbigliamento da montagna”. I vincitori saranno annunciati sabato 6 giugno alle 11.30 al Lagazuoi Expo Dolomiti, a 2.732 metri sopra Cortina d’Ampezzo (Bl), nel corso della cerimonia che inaugurerà anche la mostra permanente dedicata ai finalisti, visitabile fino a marzo 2027. A presiedere la giuria è stato l’ingegnere Stefano Illing, ideatore del Lagazuoi Expo Dolomiti. In giuria, per tutte e tre le categorie, anche Mauro Toti, responsabile macroarea territoriale Nord-Est Bper Banca Private Cesare Ponti.

Il Lagazuoi Expo Dolomiti di Cortina d’Ampezzo (Bl)

Produzioni enogastronomiche di montagna

Entrando nello specifico, per la categoria “Produzioni enogastronomiche di montagna”, la giuria composta da Annalisa Cavaleri (giornalista, contributor della guida Michelin e docente di food marketing all’Università Iulm di Milano), Bruno Gambacorta (giornalista e ideatore della rubrica Eat Parade del Tg2), Ludovica Rubbini (general manager e titolare del SanBrite, stella rossa Michelin) e, come già ricordato, Alberto Lupini, ha selezionato tre progetti finalisti: Vino della Cooperativa Alpi d’Adamello di Edolo (Bs), prima realtà in Italia a coltivare vitigni resistenti alle malattie fungine per una viticoltura montana sostenibile e rispettosa del territorio; Le Delizie del Dahu di Bibiana (To), progetto che riunisce 13 piccoli imprenditori delle Valli Chisone e Germanasca per valorizzare i prodotti locali e promuovere il territorio attraverso iniziative condivise; Fedegraziani, società agricola di Randazzo (Ct), dove l’enologo e produttore Federico Graziani conduce una viticoltura in contesti montani estremi come quelli dell’Etna, valorizzando i terreni vulcanici con pratiche agricole sostenibili.

Progetti e servizi per la montagna

La categoria “Progetti e servizi per la montagna” è stata valutata dalla giuria composta da Emanuele Bompan (direttore di Materia Rinnovabile - Renewable Matter), Max Cassani (giornalista de La Stampa), Maria Cristina Ceresa (direttrice di Green Planner) e Claudio Lucchese (professore e coordinatore del corso di laurea in Hospitality Innovation and e-Tourism dell’Università Ca’ Foscari di Venezia). Accedono alla finale Arte Dolomiti, progetto promosso dal Cyprianerhof Dolomit Resort di Tires, in Alto Adige, che punta a portare l’arte all’interno della valle attraverso concerti di musica da camera accessibili a tutti; Aut-Lab Scarpinocc del Pastificio Autlab di Parre (Bg), iniziativa dedicata alla creazione di opportunità socio-occupazionali per persone con disabilità attraverso la realizzazione dei tipici scarpinocc dell’alta Val Seriana; Foremyc - Radicati nel futuro, start-up con sede a San Giuliano Milanese fondata dai designer Iari Vanoschi, Federico Gabrieli e Francesco Cantoni, impegnata nello sviluppo di strumenti per aiutare i professionisti forestali a comprendere, proteggere e rigenerare le foreste alpine minacciate dai cambiamenti climatici.

Attrezzature e abbigliamento da montagna

Per la categoria “Attrezzature e abbigliamento da montagna”, la selezione è stata affidata a una giuria composta da Giampaolo Allocco (industrial designer), Marco Di Marco (direttore di Sciare Magazine), Antonello Marega (presidente di Epsi - European Platform for Sport Innovation) e Paolo Paci (direttore di Meridiani e Meridiani Montagne). Tra i finalisti: Avabag Litric di Ortovox, distribuito da Schwan Stabilo Outdoor di Bolzano, uno zaino airbag da valanga per lo scialpinismo dotato di sistema elettronico ricaricabile tramite Usb e privo di cartucce; Ice Key | In Case of Emergency, progetto sviluppato da Roberto Simonelli di Pavia che consente di trasformare il casco da sci in uno strumento di identificazione immediata in caso di emergenza grazie alla registrazione di dati personali e sanitari; Manifattura Diffusa - Elbec®, iniziativa della Val Pettorina, nel Bellunese, che coinvolge la comunità locale nella realizzazione artigianale di manufatti in lana merinos, valorizzando competenze tradizionali e filiere etiche.