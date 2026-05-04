Crollano i viaggi organizzati, tornano le seconde case: l’estate 2026 degli italiani

Le prenotazioni del turismo organizzato rallentano, mentre cresce la domanda interna, segnale di una trasformazione nelle abitudini di viaggio. Le rilevazioni dell’Osservatorio AIDIT Federturismo Confindustria indicano un calo diffuso delle prenotazioni nelle agenzie di viaggio, spesso significativo. Un dato che riflette non tanto una riduzione della propensione a viaggiare, quanto una trasformazione nelle modalità di scelta e di acquisto delle vacanze.

Costi, incertezza e fine del lungo raggio “facile”

A incidere è un insieme di fattori che va oltre il singolo mercato. L’aumento dei costi energetici e dei trasporti, insieme a uno scenario geopolitico instabile, sta modificando la percezione del viaggio, soprattutto verso destinazioni lontane.

Lo scenario internazionale spinge la domanda interna del turismo italiano

Lo scenario internazionale spinge la domanda interna del turismo italiano

Il lungo raggio perde centralità, non scompare ma diventa meno accessibile e più selettivo. I voli risultano più costosi e meno frequenti, mentre anche gli spostamenti interni, tra carburanti elevati e criticità della rete ferroviaria, incidono sul budget complessivo. In questo contesto si afferma una logica più prudente: vacanze più brevi, più flessibili e con una maggiore attenzione al rapporto tra spesa e durata.

Ritorno strutturale della seconda casa

Tra le dinamiche più rilevanti si consolida il ruolo della seconda casa, che da soluzione emergenziale durante la pandemia si è trasformata in un asset stabile del turismo italiano. La possibilità di disporre di un’abitazione propria riduce l’impatto economico del viaggio e consente maggiore autonomia organizzativa. In Italia il patrimonio di seconde case è particolarmente ampio e distribuito tra località costiere, aree interne e piccoli centri. Un fattore che contribuisce a sostenere la domanda domestica e a redistribuire i flussi turistici.

Borghi, cammini e turismo lento in crescita

Parallelamente si rafforza l’interesse verso forme di turismo meno concentrate e più diffuse. I borghi, i cammini e le destinazioni minori registrano una crescita costante, spinta da una domanda orientata a esperienze più sostenibili e meno affollate.

Cresce l’interesse per i cammini e i borghi

Cresce l’interesse per i cammini e i borghi

Il turismo lento non è più una nicchia, ma una componente sempre più integrata nell’offerta complessiva. La vacanza si sposta così da un’idea di destinazione iconica a un’esperienza più personale, legata al territorio e al ritmo del soggiorno.

Pressione sulle destinazioni e prezzi dinamici

L’aumento della domanda interna produce effetti immediati sul mercato. I primi segnali, emersi già durante i ponti primaverili, indicano una maggiore saturazione delle strutture ricettive e una conseguente crescita dei prezzi. La dinamica è quella tipica dei mercati turistici: più domanda concentrata in un numero limitato di destinazioni porta a un incremento delle tariffe, non solo per gli alloggi ma anche per ristorazione e servizi collegati.

Un turismo più autonomo e distribuito

Un altro elemento che caratterizza il 2026 è la crescente autonomia del viaggiatore. Si riduce il ricorso a pacchetti predefiniti e aumenta la tendenza a costruire il proprio itinerario, scegliendo soluzioni flessibili e personalizzate. Questo cambiamento incide anche sulla distribuzione dei flussi, con una maggiore diffusione sul territorio e una minore concentrazione nelle destinazioni tradizionali, almeno in parte.

Si riduce il ricorso a pacchetti predefiniti

Si riduce il ricorso a pacchetti predefiniti

Il quadro complessivo evidenzia un sistema in fase di riequilibrio. Il turismo non si riduce, ma cambia forma: meno dipendente dal lungo raggio, più legato al territorio, più attento ai costi e alla sostenibilità. Il 2026 si configura così come un anno di transizione, in cui le scelte dei viaggiatori stanno contribuendo a ridefinire il modello turistico italiano, tra prossimità, autonomia e nuove priorità.