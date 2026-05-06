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mercoledì 06 maggio 2026  | aggiornato alle 18:49 | 119051 articoli pubblicati

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+2,7%

Gli italiani amano sempre di più l’aperitivo: solo nella Gdo vale 430 milioni

Aperitivi e vermouth superano i 200 milioni nella grande distribuzione (+2,6% a valore). Il comparto allargato a gin, spumanti e ready to drink oltrepassa i 430 milioni con crescita del +2,7% a valore

di Redazione Italia a Tavola
 
06 maggio 2026 | 15:42

Gli italiani amano sempre di più l’aperitivo: solo nella Gdo vale 430 milioni

Aperitivi e vermouth superano i 200 milioni nella grande distribuzione (+2,6% a valore). Il comparto allargato a gin, spumanti e ready to drink oltrepassa i 430 milioni con crescita del +2,7% a valore

di Redazione Italia a Tavola
06 maggio 2026 | 15:42
 

Indice

Il mondo degli aperitivi e del vermouth continua a mostrare una dinamica positiva nella grande distribuzione organizzata. Secondo i dati NielsenIQ, il comparto ha superato nell’ultimo anno i 200 milioni di euro, con una crescita del 2,6% a valore e del 2,1% a volume. Se si amplia lo sguardo alle categorie affini, il perimetro si estende ulteriormente includendo gin, aperitivi analcolici, spumanti e ready to drink. Nella sola Gdo, questo insieme supera i 430 milioni di euro, con un incremento del 2,7% a valore, a fronte di una crescita più contenuta nei volumi (+0,3%). Un equilibrio che segnala un mercato più attento al posizionamento che all’espansione quantitativa.

Gli italiani amano sempre di più l’aperitivo: solo nella Gdo vale 430 milioni

Vermouth e aperitivi trainano un mercato da 430 milioni in Italia

Il rito dell’aperitivo tra consumo e percezione del valore

Dati che si inseriscono in un contesto in cui l’aperitivo mantiene una forte centralità nelle abitudini di consumo. Un italiano su due, secondo le rilevazioni presentate, dichiara infatti di vivere questo momento con regolarità, con una quota pari al 46% della popolazione. Non si tratta più soltanto di un consumo occasionale, ma di un rito sociale che tende a spostarsi verso una maggiore attenzione alla qualità. La spesa media per l’esperienza food & beverage raggiunge i 24,39 euro, segnalando una disponibilità crescente a investire nella componente esperienziale del momento.

Webinar 19 maggio

Aperitivo Festival e la costruzione di un linguaggio del settore

Il tema trova una sua rappresentazione anche sul piano degli eventi con l’Aperitivo Festival, in programma dal 15 al 17 maggio al Milano Certosa District. L’iniziativa propone oltre venti esperienze di degustazione e quindici postazioni dedicate agli abbinamenti tra food e beverage, distribuite in diverse location del distretto.

Gli italiani amano sempre di più l’aperitivo: solo nella Gdo vale 430 milioni

L’Aperitivo Festival torna a Milano dal 15 al 17 maggio

Accanto alla dimensione esperienziale, il programma include momenti di formazione attraverso l’Aperitivo Academy, con focus su tecniche, tendenze e linguaggi della mixology e del pairing. Un’impostazione che lega il consumo alla costruzione di competenze professionali, coinvolgendo anche operatori del settore.

Tra cultura del bere e trasformazione del mercato

L’evoluzione del comparto evidenzia un progressivo allargamento del concetto di aperitivo, che oggi include categorie diverse ma sempre più integrate tra loro. Vermouth, spumanti e prodotti ready to drink si muovono in uno spazio comune che intercetta consumi trasversali, tra Gdo, locali e occasioni informali. Il dato economico conferma un settore stabile ma in trasformazione, in cui la crescita non è solo quantitativa ma legata alla capacità di costruire nuove occasioni di consumo e nuovi linguaggi del bere contemporaneo.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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