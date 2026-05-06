McDonald’s rallenta e le catene tornano agli sconti: il mercato entra in difesa

Quando rallenta McDonald's negli Usa non è mai un fatto isolato. È un indicatore che vale per tutti, tanto che anche in Italia si avverte il cambio di trend. E il segnale è chiaro: il traffico nei ristoranti cala, anche nel segmento più solido e accessibile del mercato. Secondo quanto riportato da Reuters, il gigante americano ha mancato le stime sulle vendite americane, segnalando un indebolimento della domanda a livello globale. Non è quindi solo il fine dining a frenare negli States, ma la base del mercato: il consumo quotidiano, quello più diffuso. Ed è proprio questo che rende il dato rilevante. E forse preoccupante...

Gli allarmi ci sono da tempo. A marzo Italia a Tavola ricordava come McDonald’s stava tornando alla guerra del prezzo dopo un negativo 2025. Ed è su questa base che in questi mesi McDonald’s ha accelerato sulla leva del prezzo con una serie di iniziative che riducono il prezzo medio, entrando di fatto nella guerra al valore. L’obiettivo è sostanzialmente quello di riconquistare i clienti a basso e medio reddito che negli ultimi anni avevano percepito McDonald’s come meno conveniente.

Il ritorno delle promozioni: segnale di difesa

Se il consumatore rallenta nei consumi fuori casa, le catene reagiscono. E lo fanno con uno strumento che conoscono bene: le promozioni. Come evidenziato anche da Nation’s Restaurant News, negli Stati Uniti il settore sta tornando a spingere sui “pacchetti promozionali” (i bundles), le offerte e gli sconti per sostenere i consumi nei locali. Non è una scelta commerciale aggressiva. È una strategia difensiva. Quando tornano le promozioni, significa che il mercato (o il singolo ristorante) non regge più da solo. È una politica di marketing spesso aggressiva che non garantisce sempre buoni risultati soprattutto ai singoli ristoranti: i danni causati in Italia da The Fork all’immagine di singoli locali sono ancora ferite da leccarsi per molti. Il punto per le catene è invece più semplice: meglio riempire le sale con margini più bassi che lasciare tavoli vuoti. Ma questo sposta l’equilibrio economico dell’intero settore.

Le promozioni sono una strategia difensiva

Le promozioni sono una strategia difensiva

Margini sotto pressione, volumi da salvare

Il modello delle grandi catene si basa su un equilibrio delicato tra volumi e margini. Quando i volumi iniziano a calare, l’unico modo per reagire rapidamente è intervenire sul prezzo. Ma ogni sconto è un pezzo di margine che se ne va. Nel breve periodo funziona. Nel medio periodo crea un problema: il cliente si abitua a pagare meno, mentre i costi restano alti. Energia, personale, materie prime: nulla scende davvero. Il risultato è una compressione progressiva della redditività.

Non è una crisi di format

Attenzione a non leggere male il segnale. Non è il modello delle catene a essere in crisi. Anzi, resta il più strutturato e resiliente. Il punto è un altro: è il contesto che cambia.

Il consumatore è più prudente.

La frequenza cala.

La spesa media è sotto pressione.

McDonald’s: Stati Uniti versus Italia Negli Stati Uniti McDonald's resta una macchina industriale senza pari: oltre 13.000 ristoranti

mercato domestico che pesa per circa il 40% dei ricavi globali

ticket medio basso ma altissimi volumi

modello fortemente orientato su drive-thru e delivery È qui che si misura davvero il traffico: se cala negli USA, è un segnale globale. In Italia il quadro è completamente diverso: circa 780 ristoranti

oltre 38.000 dipendenti

più di 1,2 milioni di clienti al giorno

crescita costante negli ultimi anni, anche grazie a:

apertura di nuovi punti vendita

integrazione con delivery

adattamento dell’offerta al gusto locale Il mercato italiano è ancora in fase di espansione, non di saturazione

McDonald’s: Stati Uniti versus ItaliaNegli Stati Uniti McDonald's resta una macchina industriale senza pari:oltre 13.000 ristoranti mercato domestico che pesa per circa il 40% dei ricavi globali ticket medio basso ma altissimi volumi modello fortemente orientato su drive-thru e delivery È qui che si misura davvero il traffico: se cala negli USA, è un segnale globale.In Italia il quadro è completamente diverso:circa 780 ristoranti oltre 38.000 dipendenti più di 1,2 milioni di clienti al giorno crescita costante negli ultimi anni, anche grazie a: apertura di nuovi punti vendita integrazione con delivery adattamento dell’offerta al gusto locale Il mercato italiano è ancora in fase di espansione, non di saturazione

In questo scenario, anche i modelli più efficienti devono adattarsi. Quello che accade negli Stati Uniti arriva sempre anche in Europa, con tempi e modalità diverse. Per l’Italia il rischio è chiaro: se si indebolisce il segmento basso e medio, il resto del mercato perde stabilità. Il cliente “di base” è quello che garantisce continuità. Senza di lui, anche i format più strutturati diventano più fragili. E qui entra un tema spesso sottovalutato: la polarizzazione. Da una parte i modelli forti e organizzati, dall’altra le realtà più piccole e identitarie. In mezzo, sempre meno spazio.

Il mercato cambia, non si ferma

Il rallentamento di McDonald’s non è l’inizio della fine. È l’inizio di una nuova fase. Una fase in cui:

il prezzo torna centrale,

l’afflusso non è più garantito,

il cliente diventa più selettivo.

E le catene, per restare competitive, devono accettare una verità semplice: crescere non basta più, bisogna difendere. Questa sorta di “guerra dei prezzi” nel fast food, con catene che rilanciano menu economici e offerte per recuperare clienti sensibili al prezzo, è un esempio chiarissimo. Per restare in Italia da più parti si scrive che McDonald’s anche da noi ha avviato una nuova fase di menu a basso costo e promozioni più aggressive per rilanciare l’immagine di catena conveniente. E questo dopo che i prezzi dei fast food sono saliti molto negli ultimi anni, e che oggi gli sconti servono proprio a compensare quella percezione.

McDonald’s: Stati Uniti versus Italia Negli Stati Uniti McDonald's resta una macchina industriale senza pari: oltre 13.000 ristoranti

mercato domestico che pesa per circa il 40% dei ricavi globali

ticket medio basso ma altissimi volumi

modello fortemente orientato su drive-thru e delivery È qui che si misura davvero il traffico: se cala negli USA, è un segnale globale. In Italia il quadro è completamente diverso: circa 780 ristoranti

oltre 38.000 dipendenti

più di 1,2 milioni di clienti al giorno

crescita costante negli ultimi anni, anche grazie a:

apertura di nuovi punti vendita

integrazione con delivery

adattamento dell’offerta al gusto locale Il mercato italiano è ancora in fase di espansione, non di saturazione

McDonald’s: Stati Uniti versus ItaliaNegli Stati Uniti McDonald's resta una macchina industriale senza pari:oltre 13.000 ristoranti mercato domestico che pesa per circa il 40% dei ricavi globali ticket medio basso ma altissimi volumi modello fortemente orientato su drive-thru e delivery È qui che si misura davvero il traffico: se cala negli USA, è un segnale globale.In Italia il quadro è completamente diverso:circa 780 ristoranti oltre 38.000 dipendenti più di 1,2 milioni di clienti al giorno crescita costante negli ultimi anni, anche grazie a: apertura di nuovi punti vendita integrazione con delivery adattamento dell’offerta al gusto locale Il mercato italiano è ancora in fase di espansione, non di saturazione

McDonald’s non sembra in ogni caso prevedere problemi in Italia. A differenza degli Usa dove la catena chiude aree o brand, da noi è stato varato un nuovo piano di sviluppo, che mette sul tavolo circa un miliardo di euro fra nuove aperture e ammodernamenti. Nel concreto, il 2026 segnerà un’accelerazione evidente, con circa 60 nuovi ristoranti previsti e investimenti per 300 milioni. L’obiettivo resta 1000 locali entro il 2029.

In Italia McDonald’s punta a 1000 locali entro il 2029

In Italia McDonald’s punta a 1000 locali entro il 2029

Nel frattempo in tutte le catene si vedono già esempi concreti di promo strutturate: Burger King, Roadhouse, Old Wild West e BillyTacos hanno sezioni promozioni attive o ricorrenti, spesso con sconti via app o menu a prezzo fisso. Questo non prova da solo un aumento “improvviso” negli ulti mi giorni, ma mostra che il settore sta spingendo di più sulle offerte rispetto a un anno fa. Un indicatore più ampio arriva anche da analisi di mercato che parlano di crescita del fast food e maggiore frequenza di visita, in un contesto dove il prezzo resta un fattore decisivo.

Le promozioni attuali nei fast food italiani Catena,Offerta Principale,Prezzo/Dettaglio,Validità/Notizie McDonald's,Offerte TOP (27 apr - 10 mag),Varie (es. SalvaEuro Menu) ,App e ristoranti McDonald's,Happy Meal o McMenu con telo,Non specificato,Promozionale attiva Burger King,Speciali Combo (es. Crispy Wrap),"da 5,95€",Pagina promo Burger King,Euro King,1 €,Coupon maggio Roadhouse,Light Monday (Wok/Salad/Bowl),-30%,"Solo app, lunedì " Roadhouse,Burger Lovers,50% con patatine,"Giovedì, app " Roadhouse,Menu Pranzo,"da 9,90€",Lun-Ven 12-15 Old Wild West,Mezzogiorno Perfetto,"10,50€ (piatto + bibita)",Lun-Ven pranzo Old Wild West,Mini Menu (bambini),Piatto + bibita + dolce,Fino 10 anni KFC,Menu Veggie/Novità,Non specificato,tramite newsletter

Sconti per riattivare i consumi anche in Italia

La tendenza più probabile è questa: meno convenienza percepita sui prezzi pieni, più promozioni per riattivare il traffico. In altre parole, non è detto che siano aumentati “gli sconti” in senso assoluto ovunque, ma è evidente che le catene stanno usando più promo come leva commerciale. Siamo in presenza di un passaggio da fast food “economico” a fast food “conveniente solo se in promo”. Se guardiamo alle ultime settimane, il segnale è che le promozioni stanno aumentando o diventando più aggressive, e questo sembra una reazione diretta ai rincari degli anni passati.