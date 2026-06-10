Sport e alimentazione: in un libro i consigli di Zambrotta e del nutrizionista Galatà

Galeotto fu… il sottovuoto. Domenicantonio Galatà, biologo nutrizionista, e Gianluca Zambrotta, ex calciatore campione del mondo, si sono infatti conosciuti durante la presentazione di un progetto sulla cottura sottovuoto a bassa temperatura e da allora è nata un’amicizia, ma anche una collaborazione professionale, che ha dato vita al libro “La partita si vince in cucina”, presentato all’Energy Cafè di Edison, a Milano.

Domenicantonio Galatà, biologo nutrizionista, e Gianluca Zambrotta, ex calciatore

“La partita si vince in cucina”: un progetto comune

«Il libro nasce da obiettivi comuni - ha raccontato Galatà, che a Roma ha avviato il primo studio nutrizionale con cucina. Gianluca mi ha colpito perché diceva: “Mi piacerebbe cucinare meglio soprattutto perché vorrei trasmettere qualcosa di buono a mio figlio, perché vorrei lasciare qualcosa a lui”. La cucina è una passione che abbiamo in comune. Lui un po’ più dal punto di vista culinario, io più tecnico-scientifico, ma questi due approcci si possono mettere nello stesso piatto».

L’opera, edita da Trenta Editore, è un vero e proprio viaggio nel mondo della cucina vista con gli occhi di uno sportivo. Perché, come spiegano gli autori, arriva sempre il momento in cui ci si rende conto che non basta soltanto correre, sollevare pesi o fare stretching, ma che conta anche quello che si mangia. Ecco allora che l’obiettivo diventa fornire a chi pratica sport, agonistico e non, le basi per costruirsi un’alimentazione “da campioni” e per sapersi muovere fra complessità e falsi miti.

Dal linguaggio alle ricette: un percorso variegato

“La partita si vince in cucina” si sviluppa in undici capitoli che si muovono in un terreno ampio, ma tra argomenti collegati fra loro da un unico filo rosso. Si va dal tema della cucina come linguaggio al ruolo fondamentale della pianificazione, dall’importanza dell’educazione alimentare fin da bambini fino alla ristorazione collettiva, senza dimenticarsi di uno dei cavalli di battaglia di Galatà: la “lotta” al concetto di dieta. «Sono anni che ho abbandonato l’utilizzo di questo termine» scrive il biologo nutrizionista.

Il libro “La partita si vince in cucina”

«Il suo grande limite è che la dieta, per come l’abbiamo conosciuta, non è mai nostra, ma è sempre quella di qualcun altro. È l’individuo che si è dovuto adattare alla dieta e non il contrario. La personalizzazione, invece, non deve riguardare solo le calorie, parametro sul quale ci siamo concentrati per decenni. Una dieta, prima di tutto, è una lista della spesa. Ingredienti che ci piacciono, che rispettiamo e che ci fanno stare bene». A confermare, ancora una volta, come la differenza non la faccia, appunto, la dieta, ma il modo in cui si cucina, dagli ingredienti all’approccio al cibo.

Da Del Piero a Buffon, un piatto per ogni campione

A chiudere il libro, una serie di ricette in cui Zambrotta, appassionato di cucina, fornisce degli “assist” per arricchire proposte che sono, a tutti gli effetti, un’esaltazione della tradizione, con l’unico obiettivo di valorizzare il gusto italiano e il piacere di stare ai fornelli, senza pensare, appunto, alla dieta. «Non possiamo limitarci soltanto a ricette rapide e funzionali, lasciando che la tradizione finisca nel dimenticatoio» spiegano gli autori. Piatti come il vitello tonnato o il risotto radicchio e taleggio sono dedicati ai campioni che Gianluca ha incontrato nella sua lunga carriera - come Alex Del Piero e Gigi Buffon - e accompagnati, da un lato, da note tecniche per migliorarne la realizzazione e, dall’altro, da aneddoti calcistici raccontati dallo stesso Zambrotta.