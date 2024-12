Cucina sana e gustosa: sui social le ricette e i consigli di Zambrotta e Galatà

Un campione del mondo in campo e uno in cucina uniscono le forze per ridefinire il concetto di cucina salutare. Gianluca Zambrotta, icona del calcio e vincitore del Mondiale 2006, insieme a Domenicantonio Galatà, nutrizionista e presidente dell'Associazione italiana nutrizionisti in cucina, lanciano il progetto digitale “La partita si vince in cucina”. L'obiettivo? Dimostrare che benessere e gusto possono convivere, regalando al pubblico ricette e tecniche innovative per migliorare la qualità della vita, un piatto alla volta.

Cucina e sport: un connubio vincente

La cucina non è solo una questione di sapori, ma anche di scelte che influenzano la salute e le performance. In questo progetto, Zambrotta e Galatà mettono in campo competenze complementari: il primo porta aneddoti del suo glorioso passato calcistico e delle abitudini alimentari dei grandi dello sport, nonché suoi ex compagni: da Rino Gattuso a Pippo Inzaghi fino a Ronaldinho. Il secondo offre la sua esperienza nel coniugare scienza e cucina, mostrando come una semplice pasta e patate o un soffritto possano diventare esempi di equilibrio nutrizionale. «Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha evidenziato quanto le modalità di cottura influenzino la qualità del cibo - spiega Galatà. Non si tratta solo di gusto, ma di preservare i nutrienti ed evitare composti dannosi. Ad esempio, il microonde, spesso sottovalutato, è un metodo di cottura eccellente per mantenere intatte le proprietà degli alimenti».

Tecnica e tradizione a servizio del benessere

Il progetto si sviluppa attraverso video e contenuti sulla pagina Instagram “La partita si vince in cucina”. Qui, Zambrotta e Galatà propongono ricette che uniscono il piacere della buona tavola con i principi della nutrizione moderna. Il tutto è accompagnato da spunti pratici per affrontare al meglio la quotidianità, che si tratti di alimentazione familiare o di ottimizzare le proprie energie al lavoro.

“La partita si vince in cucina”: Galatà e Zambrotta insieme per una cucina sana

Il focus non è solo sui piatti, ma anche sulle tecniche. «Una cottura sbagliata può impoverire gli alimenti, mentre una corretta esalta sapori e nutrienti» sottolinea Galatà. Il messaggio è chiaro: imparare a cucinare non è mai stato così essenziale per la nostra salute.

Storie di campo e di cucina con Gianluca Zambrotta

Oltre agli aspetti pratici, il progetto promette di intrattenere il pubblico con racconti dal dietro le quinte del calcio internazionale. Zambrotta, con la sua naturale empatia, svela curiosità e abitudini alimentari di alcuni dei più grandi campioni con cui ha condiviso il campo. Un mix di tecnica, ricordi e consigli che trasforma ogni episodio in un appuntamento unico e da non perdere.