American Express guarda alla ristorazione europea: vuole comprare TheFork

La proposta di acquisizione annunciata da American Express nei confronti di TheFork segna un ulteriore passaggio nella progressiva convergenza tra servizi finanziari e ristorazione. L’operazione, secondo quanto comunicato, si inserisce nel perimetro strategico del gruppo statunitense già attivo nel settore attraverso diverse piattaforme dedicate all’accesso ai ristoranti. Nel dettaglio, l’intesa prevede l’acquisto da Tripadvisor per un valore indicato in 700 milioni di dollari, con l’obiettivo di consolidare la presenza del gruppo nel mercato europeo delle prenotazioni e dei servizi per la ristorazione. Per American Express, l'acquisizione rappresenterebbe un passo ulteriore nello sviluppo dei servizi dedicati ai propri clienti, integrando l'accesso ai ristoranti all'interno di un'offerta sempre più articolata. Il principio non è dissimile da quello che ha convinto Fertitta Entertainment ad acquisrie Caesars Entertainment con l'obiettivo di creare un unico ecosistema che possa accompagnare il cliente durante tutta la sua esperienza. Il fatto però che il management rimarrà invariato anche in caso l'operazione vada a buon fine, non lascia ipotizzare un cambio di rotta della piattaforma.

Una rete da 50.000 ristoranti nel mercato europeo

Fondata nel 2007, TheFork è oggi una delle principali piattaforme europee per la prenotazione dei tavoli, con una rete che supera i 50mila ristoranti distribuiti in undici Paesi. Oltre all'attività di prenotazione attraverso app e sito web, l'azienda sviluppa strumenti per la gestione delle prenotazioni, la relazione con i clienti e l'organizzazione delle attività operative dei locali.

American Express: offerta da 700 milioni di dollari per The Fork

American Express: offerta da 700 milioni di dollari per The Fork

Un tassello nella strategia globale di American Express

L'operazione si inserisce in un percorso già avviato da American Express nel settore dell'ospitalità e della ristorazione. Dopo le acquisizioni di Resy e Tock, il gruppo punta ora a rafforzare la propria presenza in Europa, arrivando potenzialmente a un network di circa 75mila ristoranti prenotabili. Per American Express la ristorazione rappresenta un punto di contatto sempre più rilevante con i propri clienti. «La ristorazione rappresenta uno dei principali ambiti attraverso cui le persone entrano in contatto con il nostro brand», ha spiegato Rafa Marquez, president of international card aervices di American Express.

Secondo Marquez, l'integrazione di TheFork consentirebbe di ampliare ulteriormente il valore dell'ecosistema costruito attorno alla Membership. «La proposta di acquisizione ci consentirebbe di offrire ai Titolari di Carta nuove opportunità per scoprire, prenotare e accedere a ristoranti di qualità, supportando allo stesso tempo i nostri partner della ristorazione nell'ampliare la propria clientela e sviluppare il proprio business». Il manager ha inoltre sottolineato il valore delle relazioni costruite dalla piattaforma nel corso degli anni: «TheFork ha sviluppato una presenza solida in tutta Europa e rapporti consolidati con gli operatori del settore che potrebbero arricchire significativamente la nostra offerta di servizi».

TheFork guarda alla prossima fase di crescita

Dal lato della società europea, l'operazione viene letta come un'opportunità per accelerare il percorso di sviluppo intrapreso negli ultimi anni. Il ceo Almir Ambeskovic ha ricordato come la missione dell'azienda sia rimasta invariata sin dalla nascita: aiutare i ristoranti a crescere e rendere più semplice per i consumatori la ricerca e la prenotazione dei locali.

Per American Express, l‘integrazione di TheFork consentirebbe di ampliare ulteriormente il valore dell‘ecosistema costruito attorno alla Membership

Per American Express, l‘integrazione di TheFork consentirebbe di ampliare ulteriormente il valore dell‘ecosistema costruito attorno alla Membership

«Grazie al supporto di Tripadvisor abbiamo costruito una delle principali piattaforme europee dedicate alla prenotazione dei ristoranti», ha dichiarato Ambeskovic, evidenziando come American Express condivida l'attenzione verso innovazione, qualità del servizio e ospitalità. Guardando alle prospettive future, il manager ha aggiunto che l'eventuale integrazione potrebbe creare nuove opportunità sia per gli operatori sia per i consumatori. «Insieme avremo l'opportunità di accelerare la nostra missione, creando ancora più valore per i ristoranti e offrendo esperienze sempre più semplici e complete a milioni di utenti in Europa».

Management confermato e closing atteso entro fine 2026

Secondo quanto comunicato dalle parti, una volta completata l'operazione TheFork continuerà a operare sotto la guida dell'attuale management. L'obiettivo dichiarato è garantire continuità operativa, beneficiando al tempo stesso della dimensione internazionale e delle capacità di supporto di American Express. Il perfezionamento dell'acquisizione è previsto entro la fine del 2026 ed è subordinato alle procedure di consultazione previste dalla normativa del lavoro e alle autorizzazioni regolamentari richieste per operazioni di questa natura. Il corrispettivo concordato è pari a 700 milioni di dollari in contanti, soggetto ai consueti aggiustamenti previsti nelle operazioni di acquisizione.