James Beard Awards: negli Usa vincono i ristoranti che raccontano una storia

I James Beard Awards sono considerati gli Oscar della ristorazione americana e ogni anno fotografano non solo i migliori chef, ma anche le tendenze che stanno cambiando il modo di mangiare negli Stati Uniti. L’edizione 2026, assegnata il 15 giugno al Lyric Opera di Chicago, racconta una storia precisa: il successo non passa più soltanto dalla tecnica o dal lusso, ma dalla capacità di trasformare la cucina in un racconto culturale. A vincere come Outstanding Restaurant è stato Kalaya, Philadelphia, mentre Michael Tusk, anima di Quince a San Francisco, ha conquistato il premio di Outstanding Chef. Il riconoscimento di Best New Restaurant è andato invece a Lei, uno dei locali più interessanti della nuova scena newyorkese.

Kalaya, la Thailandia raccontata da Philadelphia

Più che un ristorante, Kalaya è un viaggio nel sud della Thailandia. Fondato dalla chef Chutatip “Nok” Suntaranon, nata nella provincia di Trang e trasferitasi negli Stati Uniti, il locale prende il nome dalla madre della cuoca ed è costruito intorno alle ricette di famiglia. Curry preparati secondo la tradizione, pesce, crostacei, erbe aromatiche e spezie convivono in un ambiente colorato e informale che riproduce l’atmosfera dei mercati thailandesi.

Chef Chutatip “Nok” Suntaranon del Kalaya, Philadelphia, Outstanding Restaurant 2026 ai James Beard Awards Ostriche Sweet Amalia condite con marmellata di peperoncino e citronella, cotte alla griglia La sala del Kalaya a Philadelphia ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Chef Chutatip “Nok” Suntaranon del Kalaya, Philadelphia, Outstanding Restaurant 2026 ai James Beard Awards Ostriche Sweet Amalia condite con marmellata di peperoncino e citronella, cotte alla griglia La sala del Kalaya a Philadelphia

Durante il discorso di ringraziamento, la chef ha dedicato il premio alla madre e alla comunità che ha contribuito a costruire il progetto, sottolineando come la cucina sia soprattutto una storia di persone.

Quince, il lusso sobrio di San Francisco

Se Kalaya rappresenta la cucina delle radici, Quince interpreta invece l’eleganza contemporanea.Il ristorante guidato da Michael Tusk è uno dei simboli della gastronomia della California: menu degustazione costruiti intorno ai prodotti di stagione, ortaggi provenienti dalla propria azienda agricola e una cucina raffinata che evita effetti speciali inutili.

Chef Michael Tusk, del Quince a San Francisco Erbe aromatiche tenere, germogli di piselli e croccante crescione del Pine Gulch Creek La sala del del Quince a San Francisco ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Chef Michael Tusk, del Quince a San Francisco Erbe aromatiche tenere, germogli di piselli e croccante crescione del Pine Gulch Creek La sala del del Quince a San Francisco

Aperto dal 2003, Quince è diventato uno dei riferimenti del fine dining americano senza mai rinunciare a un forte legame con il territorio.

Lei, la nuova New York multiculturale

Il premio come Best New Restaurant è andato a Lei, locale che interpreta la cucina cinese contemporanea con un linguaggio moderno e una forte attenzione alla convivialità.

Lo staff del Lei, nella Chinatown di New York Crudo di capesante di Montauk con zenzero e boccioli di giglio La sala del ristorante Lei a New York ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Lo staff del Lei, nella Chinatown di New York Crudo di capesante di Montauk con zenzero e boccioli di giglio La sala del ristorante Lei a New York

Il riconoscimento conferma la vitalità della scena gastronomica newyorkese, sempre più orientata verso ristoranti capaci di raccontare identità culturali autentiche piuttosto che inseguire modelli internazionali standardizzati.

Più identità e meno spettacolo

C’è un filo rosso che unisce i vincitori di quest’anno. Non sono ristoranti costruiti per stupire con lusso ostentato o tecniche esasperate. Sono locali che mettono al centro una storia, una famiglia, una comunità e un territorio.

Mens Journal I James Beard Awards 2026 si sono tenuti a Chicago

I James Beard Awards 2026 si sono tenuti a Chicago

Anche nei discorsi pronunciati sul palco di Chicago il tema ricorrente è stato quello dell’immigrazione, della diversità e del contributo delle diverse culture alla cucina americana. Un messaggio che va ben oltre il piatto e che racconta una ristorazione sempre più consapevole del proprio ruolo sociale.

Un segnale che può interessare anche l’Italia

Per la ristorazione italiana è uno spunto da osservare con attenzione. Negli Stati Uniti stanno premiando locali che rinunciano a costruire un’immagine artificiale per valorizzare invece la propria identità. La cucina torna a essere un linguaggio culturale prima ancora che una dimostrazione tecnica.

Una tendenza che potrebbe influenzare anche l’Europa, dove i clienti sembrano sempre più attratti da ristoranti capaci di raccontare un territorio, una famiglia o una tradizione piuttosto che inseguire semplicemente la spettacolarizzazione dell’esperienza gastronomica.