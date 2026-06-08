Due gelati a 44 euro nel centro di Roma: quanto vale la trasparenza dei prezzi?

Un post diventato virale in poche ore quello pubblicato da una turista americana che ha raccontato di aver speso 44 euro per due gelati acquistati in una gelateria del centro storico di Roma, a pochi passi da Piazza Navona. La protagonista della vicenda, Nicole Ann, originaria della Florida, ha condiviso sui social le fotografie delle due coppette e dello scontrino, spiegando di essere rimasta sorpresa dall'importo richiesto al momento del pagamento. Il post ha rapidamente raccolto centinaia di commenti, rilanciando una discussione che coinvolge sia consumatori sia operatori del settore. Un dibattito che si riaccende ogni estate e che vede nella trasparenza e nella corretta comunicazione dei prezzi, il nodo centrale della vicenda.

Roma: lo scontrino da 44 euro per due gelati con guarnizioni

Cosa compare nello scontrino

Secondo il racconto della turista, durante la preparazione dei gelati sarebbero stati aggiunti alcuni ingredienti extra, tra cui macarons e cannolini al pistacchio, che la coppia avrebbe ritenuto semplici guarnizioni. Dallo scontrino pubblicato online emerge invece che il conto comprendeva due coppette di grandi dimensioni dal costo di 12 euro l'uno, oltre ai supplementi relativi agli ingredienti aggiuntivi. La somma finale ha così raggiunto i 44 euro, pur trattandosi di una consumazione effettuata al banco.

Al di là delle reazioni suscitate dal prezzo, la vicenda ha riportato l'attenzione su un tema ricorrente nelle principali destinazioni turistiche: la chiarezza delle informazioni fornite ai clienti. Molti utenti hanno sottolineato l'importanza di comunicare in modo esplicito il costo degli extra prima dell'acquisto, mentre altri hanno ricordato come nei locali situati nelle zone più frequentate dai visitatori i prezzi possano essere significativamente più elevati rispetto ad altre aree della città.

Cosa dice la normativa

Come già in altri casi analoghi è importante ricordare che «l’imprenditore, salvo limiti imposti dalla legge o dalla tutela della salute pubblica, conserva il potere di determinare le modalità del servizio, selezionare i beni somministrati e stabilirne il corrispettivo economico», come aveva già ricordato Alessandro Klun, collaboratore di Italia a Tavola, autore del libro "A cena con diritto ed esperto di questioni legali relative al mondo della ristorazione e dell'accoglienza.

Alessandro Klun, esperto di diritto in cucina

E questo vale anche per sovrapprezzi e servizi aggiuntivi: «La legittimità di un sovrapprezzo è subordinata alla sua chiara e preventiva comunicazione al cliente, con indicazione nel menu o in altro supporto. In assenza di tali avvisi, il cliente ha diritto a non corrisponderli. Inoltre, se vi è una discrepanza tra i prezzi esposti e quelli richiesti al momento del conto, prevalgono sempre le tariffe indicate nel menu o nel listino».

Informazione e scelta consapevole: un tema che riguarda l’Horeca

Per il comparto della ristorazione e dei pubblici esercizi la questione va oltre il singolo episodio. La normativa prevede che i prezzi siano esposti e consultabili dal consumatore, consentendogli di valutare in anticipo il costo della consumazione. In questo contesto, il prezzo di vendita resta una libera scelta imprenditoriale. Ciò che assume rilevanza è che il cliente sia messo nelle condizioni di conoscere con chiarezza quanto spenderà, inclusi eventuali supplementi o personalizzazioni del prodotto richiesto. Il caso romano evidenzia ancora una volta come trasparenza e comunicazione siano elementi sempre più importanti, soprattutto in un contesto in cui un singolo scontrino può trasformarsi in poche ore in una notizia di interesse internazionale. Se i prezzi e gli eventuali costi aggiuntivi sono correttamente indicati, spetta poi al consumatore decidere se acquistare o meno il prodotto. Una distinzione che, nel dibattito nato attorno ai due gelati da 44 euro, rappresenta probabilmente il vero nodo della questione, tenendo presente che per gli esercenti la trasparenza non è un optional, ma un obbligo legale e un investimento di reputazione.