Dopo una cena o un aperitivo, a Napoli gli alcol test sono gratis in farmacia

A Napoli prende il via "Insieme per la Vita", una campagna che consente ai cittadini di ritirare gratuitamente un alcol test nelle farmacie aderenti prima di mettersi al volante. L'iniziativa, promossa da Farmaciste Insieme, nasce come progetto pilota con l'obiettivo di favorire comportamenti più consapevoli, soprattutto durante il periodo estivo, quando aumentano gli spostamenti, gli eventi e le occasioni di convivialità. Il progetto si rivolge in particolare ai più giovani, ma punta a coinvolgere tutti coloro che desiderano verificare il proprio stato prima di guidare. L'auspicio dell'associazione è che, dopo la sperimentazione in Campania, la campagna possa essere estesa progressivamente anche ad altre regioni italiane. Un'iniziativa che già Italia a Tavola aveva caldeggiato e anche la Fipe (la Federazione italiana dei pubblici esercizi) si era mossa per dare ai ristoranti gli strumenti per permettere ai propri clienti di verificare il proprio tasso alcolemico.

Alcol test gratuiti nelle farmacie di Napoli

Un alcol test gratuito per scegliere se mettersi alla guida

L'iniziativa non si limita alla distribuzione del dispositivo, ma punta a rafforzare la cultura della prevenzione. L'alcol test diventa uno strumento pratico che permette di verificare il proprio tasso alcolemico prima di partire, ricordando che la sensazione di sentirsi lucidi non coincide sempre con l'idoneità alla guida. Conoscere il proprio stato può aiutare a prendere decisioni più prudenti, come affidare il volante a un'altra persona oppure attendere il tempo necessario prima di riprendere il viaggio.

La scelta di distribuire gli alcol test attraverso le farmacie di comunità si inserisce nel ruolo sempre più centrale che questi presidi svolgono nell'informazione sanitaria e nella prevenzione. Nelle farmacie aderenti, riconoscibili attraverso il materiale della campagna, i cittadini potranno ritirare gratuitamente il test e ricevere indicazioni sui rischi legati alla guida dopo il consumo di alcol. Il contatto diretto con il farmacista diventa così un'occasione per promuovere comportamenti responsabili, soprattutto in un periodo dell'anno caratterizzato da un intenso flusso turistico e da una maggiore frequentazione di locali, ristoranti e attività della movida. L'avvio del progetto è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione di Federfarma Servizi, QFarma e Tuttiinfarma, che hanno contribuito alla distribuzione degli alcol test nelle farmacie coinvolte.

L'obiettivo è creare una rete nazionale

La prima fase della campagna interessa Napoli e la sua provincia, ma il progetto guarda già oltre i confini regionali. L'intenzione di Farmaciste Insieme è quella di costruire una rete di farmacie impegnate nella promozione della sicurezza stradale e dell'educazione sanitaria, trasformando un gesto semplice come l'utilizzo di un alcol test in un'abitudine sempre più diffusa.

Angela Margiotta, presidente di Farmaciste Insieme.

«La prevenzione è davvero efficace quando incontra le persone nei luoghi della loro quotidianità. La farmacia è uno di questi luoghi: un presidio sociosanitario di prossimità in cui ogni giorno si costruiscono relazioni di fiducia con i cittadini», ha spiegato a Farmacia33 Angela Margiotta, presidente di Farmaciste Insieme. «Con "Insieme per la Vita" vogliamo offrire soprattutto ai più giovani uno strumento semplice ma capace di trasformare una scelta in un gesto di responsabilità. Se anche una sola persona deciderà di non guidare dopo aver verificato di non essere nelle condizioni di farlo, questa campagna avrà raggiunto il suo obiettivo più importante: contribuire a salvare una vita».