La cucina mediterranea è sinonimo di convivialità, colori vivaci e ingredienti freschi e genuini. Quando si tratta di pasta, ogni paese della regione sa come valorizzare la tradizione culinaria con abbinamenti unici che profumano di mare, sole e terra fertile.

Se vuoi portare in tavola qualcosa di nuovo e delizioso, ecco 3 ricette di pasta mediterranea imperdibili — provenienti da Italia, Grecia e Israele — completamente diverse tra loro e perfette da sperimentare a casa.

1. Italia: Spaghetti alla Puttanesca dal sapore autentico Origine: Napoli, Campania, Italia Perché amarla: È uno dei grandi classici della cucina italiana del sud, amata per la sua incredibile intensità di sapori. Non richiede lunghe cotture: il sugo si prepara in pochi minuti saltando in padella pomodori pelati (o freschi), olive nere di Gaeta, capperi dissalati, aglio e filetti di acciuga. Il risultato è un piatto dal carattere deciso e sapido, completato da una generosa manciata di prezzemolo fresco.

2. Grecia: Hilopites con pollo, pomodori e formaggio Mizithra Origine: Grecia Perché amarla: Le hilopites sono una tradizionale pasta corta greca, solitamente a forma di piccoli quadratini o strisce rustiche, preparate con uova e latte. In questa ricetta casalinga, la pasta viene cotta insieme a teneri bocconcini di pollo rosolati con cipolla, aglio, vino bianco e una salsa di pomodoro profumata alla cannella e chiodi di garofano. Per completare il piatto, si spolvera sopra il Mizithra (o un formaggio caprino stagionato grattugiato), creando un mix irresistibile di sapori rustici e speziati.

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3. Israele: Ptitim cotti "al-frantoio" con ceci, spinaci e tahina Origine: Israele Perché amarla: Questa ricetta moderna unisce il celebre ptitim (il couscous israeliano tostato a forma di perla) ai sapori tipici del Medio Oriente. Le perle di pasta vengono saltate in padella con aglio, cumino e curcuma, quindi cotte in un brodo aromatico insieme a ceci teneri e foglie di spinaci freschi. Prima di servire, il piatto viene impreziosito da un giro di salsa tahina cremosa, succo di limone fresco e una manciata di pinoli tostati. È una pietanza ricca, nutriente e incredibilmente originale.