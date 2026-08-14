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3 ricette di pasta mediterranea da cucinare a casa: un viaggio di sapori tra Italia, Grecia e Israele
Dalla puttanesca italiana alle hilopites greche fino ai ptitim israeliani: tre ricette di pasta mediterranea che raccontano sapori, profumi e tradizioni diverse, tra ingredienti genuini, spezie e creatività in
La cucina mediterranea è sinonimo di convivialità, colori vivaci e ingredienti freschi e genuini. Quando si tratta di pasta, ogni paese della regione sa come valorizzare la tradizione culinaria con abbinamenti unici che profumano di mare, sole e terra fertile.
Se vuoi portare in tavola qualcosa di nuovo e delizioso, ecco 3 ricette di pasta mediterranea imperdibili — provenienti da Italia, Grecia e Israele — completamente diverse tra loro e perfette da sperimentare a casa.
1. Italia: Spaghetti alla Puttanesca dal sapore autentico
- Origine: Napoli, Campania, Italia
Perché amarla: È uno dei grandi classici della cucina italiana del sud, amata per la sua incredibile intensità di sapori. Non richiede lunghe cotture: il sugo si prepara in pochi minuti saltando in padella pomodori pelati (o freschi), olive nere di Gaeta, capperi dissalati, aglio e filetti di acciuga. Il risultato è un piatto dal carattere deciso e sapido, completato da una generosa manciata di prezzemolo fresco.
2. Grecia: Hilopites con pollo, pomodori e formaggio Mizithra
- Origine: Grecia
Perché amarla: Le hilopites sono una tradizionale pasta corta greca, solitamente a forma di piccoli quadratini o strisce rustiche, preparate con uova e latte. In questa ricetta casalinga, la pasta viene cotta insieme a teneri bocconcini di pollo rosolati con cipolla, aglio, vino bianco e una salsa di pomodoro profumata alla cannella e chiodi di garofano. Per completare il piatto, si spolvera sopra il Mizithra (o un formaggio caprino stagionato grattugiato), creando un mix irresistibile di sapori rustici e speziati.
3. Israele: Ptitim cotti "al-frantoio" con ceci, spinaci e tahina
- Origine: Israele
Perché amarla: Questa ricetta moderna unisce il celebre ptitim (il couscous israeliano tostato a forma di perla) ai sapori tipici del Medio Oriente. Le perle di pasta vengono saltate in padella con aglio, cumino e curcuma, quindi cotte in un brodo aromatico insieme a ceci teneri e foglie di spinaci freschi. Prima di servire, il piatto viene impreziosito da un giro di salsa tahina cremosa, succo di limone fresco e una manciata di pinoli tostati. È una pietanza ricca, nutriente e incredibilmente originale.
Consigli per un risultato perfetto:
- Qualità degli ingredienti: Poiché molte di queste ricette utilizzano pochi ingredienti base (come olio d'oliva extravergine, capperi o spezie), assicurati di scegliere prodotti di alta qualità per esaltare ogni singolo sapore.
- Gioca con le consistenze: Dalla cremosità della tahina israeliana alla sapidità delle acciughe italiane e alla rusticità speziata delle hilopites greche, sperimenta l'equilibrio tra note acide, dolci e salate tipico della dieta mediterranea.