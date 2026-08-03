Spiagge italiane, ecco quanto costano lettini e consumazioni nel 2026

Quanto si spende, nel 2026, sulle spiagge italiane fra lettino, ombrellone e consumazioni? A provare a rispondere è un’analisi di Omio, che ha preso in esame 11 località del Paese: il paniere composto dal servizio balneare, un gelato, uno spritz e un caffè freddo costa in media 28,34 euro. Nel confronto europeo, l’Italia risulta così più cara di Regno Unito, Spagna e Grecia, ma resta leggermente più conveniente della Germania e soprattutto della Francia. La cifra non comprende viaggio, parcheggio, pranzo ed eventuale pernottamento: non restituisce quindi l’intero conto pagato dai bagnanti, ma offre un’indicazione sui prezzi di alcuni dei servizi e dei consumi più comuni sul litorale.

L’Italia si colloca tra Grecia e Germania nel confronto europeo

L’indagine arriva nel pieno della stagione estiva, in una fase in cui il confronto sui prezzi si accompagna a quello sull’accesso libero alle coste. Per mettere a paragone destinazioni molto diverse tra loro, la piattaforma di prenotazione di treni, autobus, aerei e traghetti ha elaborato il “Beach Day Basket”, un paniere che somma il costo medio del servizio in spiaggia e quello delle tre consumazioni considerate. La ricerca, condotta nell’aprile 2026, ha coinvolto complessivamente 75 località europee ed è stata realizzata consultando i siti degli operatori e le schede presenti su Google Maps e Tripadvisor.

Quanto incidono lettino, ombrellone e consumazioni

La parte più consistente della spesa riguarda lettino e ombrellone, che nelle località italiane prese in esame costano in media 19,11 euro. Nella metà dei casi analizzati, il prezzo del servizio non supera i 20 euro. A completare il paniere sono poi lo spritz, con un costo medio di 7,81 euro, il caffè freddo, per il quale servono 2,66 euro, e una porzione di gelato, proposta mediamente a 2,23 euro.

Lo spritz costa in media 7,81 euro nelle località analizzate

I prezzi, precisano da Omio, non provengono da un solo esercizio, ma sono stati ricavati confrontando più attività vicine a ciascuna spiaggia. Per il gelato sono state consultate gelaterie e rivenditori della zona; per lo spritz e il caffè freddo, invece, la rilevazione ha riguardato bar, ristoranti e locali affacciati sul litorale. Dai valori raccolti è stata poi calcolata una media per ogni destinazione. Di seguito, i prezzi rilevati nelle dieci località italiane che, secondo Omio, hanno ottenuto il miglior punteggio complessivo.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso

Il dato nazionale, come anticipato, di 28,34 euro va comunque letto con una precisazione. In alcune delle spiagge analizzate non è possibile noleggiare lettini e ombrelloni e, di conseguenza, Omio ha costruito un “Beach Day Basket” parziale, composto soltanto dalle tre consumazioni. Accade, per esempio, a Porto Selvaggio, in Puglia, dove il totale si ferma a 11,90 euro, e a Cala Corsara, nell’arcipelago della Maddalena, dove si spendono 11,70 euro. In entrambi i casi manca proprio la voce che altrove pesa maggiormente sul conto finale.

Pubblicità

Da Rimini a Ischia, le differenze lungo la costa

I singoli dati permettono di capire quanto possa cambiare la spesa da una destinazione all’altra. A Rimini il paniere raggiunge i 23,30 euro: 12 euro per lettino e ombrellone, 1,90 per il gelato, 7,10 per lo Spritz e 2,30 per il caffè freddo. A Caminia, in Calabria, il totale sale invece a 30,10 euro, dei quali 20 destinati al servizio balneare. Spostandosi sulla spiaggia delle Ghiaie, all’isola d’Elba, il conto arriva a 32,20 euro, mentre al Passetto di Ancona servono 32,60 euro.

A Rimini il paniere costa 23,30 euro, servizio balneare compreso

Valori simili si registrano a Cefalù, con 32,50 euro, e a Maiori, in Costiera amalfitana, con 33,30 euro. In quest’ultima località lettino e ombrellone costano 15 euro, ma a far crescere il totale sono soprattutto lo spritz da 11,70 euro e il caffè freddo da 4,30. Il paniere sale poi a 34,50 euro all’Isola Bella, in Sicilia, e raggiunge il valore più elevato tra le località riportate sulla spiaggia di Sant’Angelo, a Ischia. Qui la spesa complessiva è di 37,30 euro, con 25 euro richiesti per lettino e ombrellone, 2,30 per il gelato, 7,90 per lo Spritz e 2,10 per il caffè freddo.

L’Italia nel confronto con le altre mete europee

Rispetto agli altri Paesi presenti nello studio con almeno cinque spiagge, l’Italia si colloca in una fascia intermedia. Nel Regno Unito il paniere medio costa 19,37 euro, mentre in Spagna si attesta a 23,03 euro. La Grecia raggiunge 26,80 euro, poco meno dei 28,34 euro rilevati in Italia, mentre la Germania si trova appena sopra con 28,80 euro. La Francia è invece il Paese più costoso tra quelli messi a confronto, con una media di 33,46 euro.

La Francia è il Paese più costoso, con 33,46 euro