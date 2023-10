“Regio Patio” di Garda, il ristorante gourmet vince il premio Fipe

Nuovo, prestigioso riconoscimento per il ristorante gourmet "Regio Patio" dell'Hotel Regina Adelaide di Garda. Il ristorante gastronomico della sponda veronese del Lago di Garda, che si avvale in cucina del talentuoso chef Andrea Costantini, friulano d'origine, gardesano d'adozione, è stato insignito dell'Oscar "Food Excellence 2023". Il premio, conferito dalla FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) Confcommercio del Veneto e patrocinato dalla Regione Veneto, quest'anno ha premiato 47 ristoranti degni dell'eccellenza. La selezione è avvenuta attraverso la comparazione delle più autorevoli e diffuse guide gastronomiche: Michelin, Gambero Rosso e Touring Club.

Lo chef Andrea Costantini con il proprietario Gianpiero Tedeschi e il maître Nicola Tumicelli.

L'enogastronomia un fattore sempre più trainante dell'offerta turistica

La targa consegnata ai proprietari, la famiglia Tedeschi, è un segno di riconoscenza per l'immagine positiva che questi operatori danno, sul piano nazionale e internazionale, al territorio regionale. L'enogastronomia è infatti un fattore trainante dell'offerta turistica regionale e il settore dei pubblici esercizi, che conta in Veneto un bacino di circa 26 mila imprese, dà lavoro a oltre 120 mila persone, generando un fatturato di più di 6 miliardi di euro.

Un angolo del ristorante gourmet "Regio Patio" dell'Hotel Adelaide.

Innovare nel rispetto della tradizione e della stagionalità dei prodotti locali

«Il premio assegnato alle eccellenze della ristorazione - ha dichiarato Paolo Artelio, Presidente FIPE-Confcommercio Veneto - è anche un riconoscimento a tutti i pubblici esercizi della nostra Regione e alla loro propensione naturale all'accoglienza. Dare un segno di riconoscimento a questi ristoranti di eccellenza è anche uno stimolo a tutti i colleghi esercenti: stimolo a puntare sulla qualità, non arrendersi di fronte alle difficoltà e ad avere fiducia nelle nostre capacità di innovare, nel rispetto della tradizione e della stagionalità dei prodotti del territorio».

L'Hotel Regina Adelaide di Garda con lo splendido giardino. 1/3 Uno dei piatti cult di Andrea Costantini (Regio Patio): l'ostrica di lago. 2/3 Il Ramen di Lago del Ristorante "Regio Patio" Regina Adelaide. 3/3 Previous Next

La famiglia Tedeschi ha accolto con entusiasmo il prestigioso riconoscimento: «Siamo orgogliosi di essere anche quest'anno i fieri portavoce di questi messaggi e di questi valori in un settore, quello della ristorazione e dell'accoglienza, sempre più importante per il nostro Paese». In alto i calici. Prosit!

Hotel Regina Adelaide

Via S. Francesco d'Assisi 23 - Garda (Vr)

Tel 045 7255977