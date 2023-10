Kleos apre il suo primo hotel a Milano con uno sguardo al turismo leisure

Kleos Hotel Group sceglie Milano capitale italiana della moda, della finanza e del design, per l'apertura del suo primo hotel e lo ha inaugurato a fine settembre, con referenti dei principali tour operator e agenzie di viaggi, infuencer e designer milanesi. Durante la serata hanno sfilato gli abiti della stilista ManuMIrcì, i gioielli di Pasly Art Design con i suoi agri gioielli (interamente realizzati con frutti della terra), che sono stati esposti nella lobby dell'hotel. La musica della serata è stata mixata dal giovane dj Davide Vannelli.

L‘esterno del Kleos Hotel a Milano

Inaugurato il Kleos Hotel a Milano, come è strutturato e dove si trova?

Nuovo, 55 camere finemente ristrutturate, dotate di ogni comfort con splendide terrazze con vista sui tetti della città. Una struttura dall'orientamento business che rivolge lo sguardo al turismo leisure attraverso un'offerta commerciale che soddisfa ogni aspettativa con un'attenzione particolare alle famiglie, arricchita da una nuovissima palestra con attrezzi Technogym, un'area business aperta a tutti gli ospiti dell'hotel, una lounge moderna ed accogliente dove trascorrere momenti di relax. Situato in una posizione strategica, si trova in zona Susa, adiacente a Città Studi, ed è direttamente collegato all'aeroporto Forlanini di Milano Linate attraverso la nuova Metropolitana Blu inaugurata nel novembre scorso. Grazie al collegamento diretto è infatti possibile raggiungere l'aeroporto in soli 10 minuti. Quattro fermate separano Kleos Hotel da: Piazza San Babila, Piazza del Duomo e Via Torino cuore pulsante del fashion district. Non ha ristorante, ma le colazioni sono gourmet e con prodotti a km zero con attenzione alla sostenibilità, a cura del catering di Francesco Barnes che per la serata inaugurale ha preparato squisiti finger food.

La reception del Kleos Hotel a Milano
La hall del Kleos Hotel a Milano
Una camera del Kleos Hotel a Milano
La palestra del Kleos Hotel a Milano

I prossimi progetti di Kleos Hotel Group in Italia

Venezia, Cortina, Verona, Abano Terme, sono solo alcune delle prossime tappe del gruppo che punta ad offrire una nuova visione dell'ospitalità all'italiana. Il board direttivo della società, vanta profili eterogenei e di competenza nel rispettivo settore con volume di affari superiore ai 100 milioni di euro ed oltre 350 dipendenti. La passione per l'ospitalità e l'accoglienza a cinque stelle va di pari passo con l'attenzione verso la sostenibilità a beneficio dell'ambiente.

Kleos Hotel Milano

Via Giacinto Gallina, 12, 20129 Milano

Tel 0236631070