Atmosfera campestre e cucina di orto all'[[Agra Mater]] di Colmurano

Regione che si declina al plurale: le Marche! Siamo sulle colline del Maceratese, luoghi di bellezze rigogliose. Su amena collina prospiciente la vallata del fiume Fiastra, ancora con la sua cinta muraria medievale, ecco quel piccolo gioiello nascosto che è Colmurano, ai piedi dei monti Sibillini.

Il tavolo esterno dell'Agra Mater

Al D&B Agra Mater abbiamo cura di arrivarci prima dell’imbrunire. Godiamo così di una luce carezzevole che ben predispone alla lietezza del soggiorno che ci attende. Tre camere e un monolocale dotato di angolo cottura e fornito di tutto il necessario per rendere confortevole il soggiorno. Nomi floreali alle tre camere: Margherita, Primula, Fiordaliso. Ci viene assegnata la Fiordaliso, erogatrice di ottimismo con quel suo bel colore rosa acceso alle pareti. Bianco il colore delle travi a vista, pavimento di legno.

Una delle camere dell'Agra Mater

Respirando aria pura in atmosfera campestre, lontano da ogni rumore, ci si accinge alla cena. La cucina con orto a fungere da fil rouge. Eccellenza degli ortaggi, di tutte le materie prime, stagionalità intesa come fatto naturale e imprescindibile. Che fantastico inizio: Supplì di farro e zafferano con zucca e pecorino dei Sibillini bio. Mai capitato di essere tentati di chiedere bis di antipasto?!?! Ecco, noi lo fummo! Non ardimentosa la scelta del primo piatto: Vincisgrassi della tradizione. I vincisgrassi si giovano della label Stg (Specialità Tradizionale Garantita). Dichiarazione giurata: mai mangiati dei vincisgrassi così squisiti!

Agra Mater, vincisgrassi

Un momento! E ancora non siamo arrivati a quel piccolo capolavoro che è il secondo prescelto: Fritto misto maceratese con agnello, coniglio, vitello, olive, cremini. Davvero viene da esclamare: ma io qui ci resto per sempre!!! Buono il Tortino alla mela rosa. Il desiderio del permanere lo si manifesta a Lara e Matteo. Risposta solare: cosa fatta; oddio non proprio per sempre, ma una notte in più rispetto a quanto schedulato sì, sì può fare, anzi sì deve fare.

Domani (venerdì) a cena... pizza! E durante il giorno, ma non anticipiamo nulla, visita alla bella e segreta Macerata. La prima colazione, pregevole, aiuta a cominciare bene la giornata: squisite le torte fatte in casa.

La colazione all'Agra Mater

Questo testo è un estratto dal libro "Italian D&B" di Vincenzo D'Antonio, 320 pagine, pubblicato da Cinquesensi editore, che descrive 100 destinazioni in Italia dove si può abbinare un'ottima cena ad una camera di charme per dormire.

Vuoi ordinare il libro Italian D&B? È in vendita a 22€ in libreria o su Amazon, ma con Cinquesensi editore Italia a Tavola ha concordato uno sconto del 10% che permette di ricevere direttamente a casa (con raccomandata postale inclusa) il libro cliccando qui ed inserendo questo codice sconto italiaatavola (copia e incolla il testo evidenziato in giallo) nell'apposita finestra.

Agra Mater

Contrada Monti 3 - Colmurano (Mc)

Tel 339 3769357