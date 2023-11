Tutte le attrazioni gourmet dei mercatini di Natale di Merano

Ritorna la magia dell'Avvento e dei Christkindlmarkt. A Merano (Bz) i Mercatini di Natale saranno inaugurati venerdì sera 23 novembre e si protrarranno fino al 6 gennaio. Il leitmotiv dell'edizione 2023 sarà l'enogastronomia con le casette che saranno prese d'assalto dal popolo dei buongustai. Un'attrazione che quest'anno vedrà tra i protagonisti anche uno chef stellato, Egon Heiss del ristorante gourmet "Prezioso" di Castel Fragsburg che scenderà in piazza per preparare i suoi piatti: dai Canederli al Goulasch, dagli Spätzle (gnocchetti) agli Schlutzer (ravioli), dal Kaiserschmarrn (l'omelette dell'Imperatore) allo strudel. In uno chalet allestito in pieno centro urbano terrà anche dei corsi di cucina che riscalderanno i cuori ai fortunati che assisteranno alle lezioni dal vivo. E sarà un'esperienza indimenticabile soprattutto per gli ospiti che verranno da lontano.

La splendida facciata del Kurhaus di Merano con le bancarelle natalizie

Egon Heiss del ristorante di Castel Fragsburg ai mercatini di Natale di Merano

Egon Heiss è lo chef talentuoso del ristorante gourmet "Prezioso" di Castel Fragsburg: nei giorni scorsi la Guida Michelin 2024 gli ha confermato la stella. Il suo ristorante sorge in una dimora da favola che, lasciata Merano, si raggiunge percorrendo una strada tra i boschi. Gli ambienti di Castel Fragsburg sono di un fascino straordinario, l'atmosfera romantica, le sale da pranzo e le stanze un bijou. D'estate e nella bella stagione si può mangiare su una delle terrazze più spettacolari d'Italia, a strapiombo sulla valle. In cucina Egon Heiss esprime il suo talento creativo attraverso un menu degustazione. I suoi piatti d'autore sono prevalentemente basati su risorse della montagna: dal pesce d'acqua dolce alla cacciagione. Un'attenzione particolare riserva ai dolci, davvero peccaminosi.

Egon Heiss, chef stellato del ristorante gourmet "Prezioso" di Castel Fragsburg

Nei giorni dei mercatini di Natale Egon Heiss si esibirà in uno chalet di piazza della Rena, incorniciata da storici palazzi. Al Villaggio Natalizio proporrà piatti che esprimeranno lo spirito della "sua" cucina altoatesina in versione alpino-mediterranea. Alla base della sua cucina ci sono i prodotti tipici della gastronomia altoatesina, in particolare le verdure dell'Orto dell'Anima di Fragsburg, un progetto sociale per giovani svantaggiati che sorge a Labers, una frazione di Merano, dove ogni mattina i cuochi salgono sulle loro biciclette e in pochi istanti raggiungono il terreno coltivato sotto castello del XIV secolo, per scegliere verdure di stagione, bacche, erbe aromatiche.

Ai Mercatini di natale di Merano si impara a cucinare i piatti tipici altoatesini

Allo chalet di Egon Heiss, attraverso un viaggio enogastronomico quanto mai avvincente, gli ospiti dei mercatini potranno imparare a cucinare alcuni piatti tipici altoatesini che poi potranno replicare una volta rientrati a casa. Vanno bene i “tutorial online”, ma c'è di meglio: già durante la propria vacanza, a Merano ci si potrà mettere alla prova assistendo ai corsi della “Taste Academy”. Qui gli amanti della buona tavola potranno imparare a preparare i biscotti natalizi della tradizione altoatesina, ma anche a cucinare i knödel (canederli), gli Spätzle (gnocchetti) o gli Schlutzer (ravioli). Ed ancora: i dolci, dal classico Strudel agli Strauben (frittelle dolci), dallo Zelten ricco di fichi, noci, mandorle, uva sultanina e frutta candita al Kaiserschmarrn, la mitica omelette dell'Imperatore, che rievoca il passato asburgico della città. Ed altre leccornie. A sua volta il “Winter Kids Camp” ispirerà gli chef in erba.

Il Goulasch con i canederli e la polenta (foto Hannes Niederkofler) 1/4 Gli Schlutzer, i tipici ravioli altoatesini 2/4 I tipici knödel altoatesini con il Goulasch (foto Hannes Niederkofler) 3/4 La mitica Kaiserschmarrn, l’omelette dell’Imperatore 4/4 Previous Next

A Merano in treno? Potrai vincere i prodotti tipici dell'Alto Adige

Dal 23 novembre al 6 gennaio, per chi raggiungerà in treno il Mercatino di Natale di Merano, ci sarà la possibilità di vincere una selezione di prodotti tipici di qualità. Partecipare è semplice: dal sito mercatinidinatale.suedtirol.info, si inseriscono i propri dati e si deve caricare un'immagine del biglietto del treno. Anche i possessori dell'Alto Adige Pass potranno partecipare al concorso caricando uno screenshot dell'App altoadigemobilità con i dettagli del viaggio.

I mercatini di Natale di Merano: briosi e contemplativi, vivaci e ovattati

Contemplativi e briosi, vivaci e ovattati. I Mercatini di Natale di Merano rispecchiano la città che li ospita, dove diverse anime, diverse fra loro, convivono e reciprocamente si valorizzano. Siamo fra le Alpi dove le vette fanno da cornice al cuore urbano e l'alta quota si può raggiungere in un attimo. Perché le montagne sono lì, sembra quasi di poterle toccare. Fra tutte Merano 2000, dove si può sciare, camminare fra i boschi innevati, prendere il sole d'inverno.

I mercatini, dal 23 novembre al 6 gennaio, restituiscono un'atmosfera invernale che diventa richiamo per tutti coloro che desiderano celebrare l'Avvento. Si affacciano sul fiume Passirio che fa da colonna sonora con i suoi flutti. E portano in regalo tante novità. Sulla Passeggiata che costeggia il corso d'acqua gli ospiti troveranno l'artigianato made in Alto Adige e il tempo per stare in compagnia, ma anche una carrellata di piatti tipici e tanti prodotti bio del territorio che stuzzicheranno il palato.