A Excellence 2023 in scena tutto il gusto di Roma e del Lazio

Cento chef in gran parte stellati, altrettante aziende, operatori del settore, appassionati, golosi e curiosi di cucina e di vino sono protagonisti a Roma, fino a domani, ad Excellence 2023, negli spazi della Tribuna Autorità allo Stadio Olimpico. Questa decima edizione rappresenta un'occasione imperdibile per esplorare le eccellenze del Made in Italy, creare sinergie e opportunità di business con incontri B2B, approfondimenti formativi e attività di ricerca nel settore alimentare.

Excellence, la decima edizione in scena a Roma

Il tema della manifestazione è quello della Salute e l’Innovazione, con approfondimenti sul tema della cucina più adatta per gli sportivi e agli amanti del benessere a tavola. Numerosi i convegni, i talk show, i seminari, le degustazioni e le masterclass articolate. Ospite d'onore la Regione Marche, rappresentata da Marco Bruschini direttore di ATIM Agenzia del Turismo e Internazionalizzazione. «Questo per noi è un evento importante - ha detto Pietro Ciccotti, founder di Excellence - e l’innovazione rimane un punto focale del nostro format che si contraddistingue per l’impostazione fieristico-congressuale mirata a creare relazioni e opportunità di affari. Il programma, quest'anno particolarmente ricco, prevede oltre 90 attività tra cui 50 cooking-show all’insegna della cucina salutare».

Pietro Ciccotti, fodnatore di Excelence

Excellence 2023: premio alla carriera a Moreno Cedroni

In apertura sono stati assegnati 6 premi a personalità e realtà del mondo enogastronomico. Quello "alla carriera" è andato a Moreno Cedroni de “La Madonnina del Pescatore” di Senigallia (An), impegnato in cucina da quattro decenni. Riconoscimenti sono andati anche alla chef Iside De Cesare de “La Parolina” di Trevinano (Vt), al titolare del Riso Acquerello Piero Rondolino, mentre il Premio “Ricetta di Donna 2022” è andato a Marina Perinelli di Casale della Ioria, Cantina produttrice di Cesanese. Il giornalista Federico De Cesare Viola, Direttore di Food&Wine Italia ha ricevuto il Premio Dialoghi della Cucina. Assegnati altri riconoscimenti, consegnati da Manuela Zennaro, direttore di Excellence, come il Quality First 2023, andati alle eccellenze territoriali del Lazio, e la Coppa Italia Gelateria 2023 a cura dell’Associazione Italiana Gelatieri, partner di Excellence.

Moreno Cedroni riceve il premio alla carriera da Pietro Ciccotti e Marco Mezzaroma

Excellence 2023, tanti gli chef stellati protagonisti

Protagonisti nei vari appuntamenti in cartellone sono anche vari campioni dello sport tra cui Manuela di Centa, Olimpica di sci di fondo Massimiliano Rosolino, Olimpico di nuoto a Sydney nel 2000, il rugbysta Andrea Lo Cicero (103 presenze in Nazionale), Stefano Tilli, campione europeo dei 60 metri indoor e Stefano Maniscalco, Campione del mondo seniores di karate per 2 edizioni e 50 volte campione europeo. Impegnati in approfondimenti e talk show, si alternano sul palco vari chef romani e laziali, tra cui Francesco Apreda di Idylio by Apreda, Giuseppe Di Iorio di Aroma Restaurant, Gino Pesce di Acquapazza e Iside De Cesare de La Parolina, Ciro Scamardella di Pipero, Andrea Pasqualucci di Moma, Fabio Verrelli D’Amico di Materiaprima Osteria Contemporanea, Alessandro Rossi di Gabbiano 3.0, Cristina Bowerman di Glass Hostaria, Andrea Antonini di Imàgo, Roy Caceres del neo ristorante stellato Orma e Anthony Genovese che in un talk show dialogherà in un “Faccia a Faccia” con Alessandro Onorato, Assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

Da Excellence il meglio dell'enogastronomia italiana

«Come Fiepet-Confeserecenti e come Associazione Italiana Gelatieri – ha detto Claudio Pica, di Officine di Sapore – le tante nostre nostre aziende presenti rappresentano la migliore offerta romana e laziale nei settori della ristorazione, della gelateria e della pasticceria. Quest’anno, a conferma che siamo Ambasciatori del Gusto in tutte le sue eccellenze, partecipiamo alla manifestazione con tutti i nostri i settori e diamo il via alla prima edizione del Premio Panettone Roma». L'assessore capitolino Sabrina Alfonsi ha ricordato che la Capitale è al centro della più vasta area agricola europea e che Roma è come una delle mete più desiderata al mondo per la qualità del suo cibo.

Excellence 2023

Tribuna autorità presso Stadio Olimpico di Roma, Viale dei Gladiatori 2 - 00135 Roma

Tel: 392 031 3135