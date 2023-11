Riparte a Milano la Terrazza Triennale, per vivere l'arte anche al ristorante

La Triennale di Milano è uno di quei luoghi della cultura dove le esperienze e le opportunità si incrociano: multitasking, si direbbe se fosse un macchinario o un umano, capace di prestazioni diverse e contemporanee. Da un secolo, ormai, la proposta della Triennale include mostre d’arte, design, architettura e moda, insieme a spettacoli teatrali, performance, concerti, conferenze e incontri. Un luogo per pensare, osservare, studiare, ascoltare … e mangiare, perché no.

A Milano riapre Terrazza Triennale

Mangiare in terrazza a Milano? In Triennale

Mangiare, quindi. Possibilmente in Terrazza, all’ultimo piano del Palazzo dell’Arte che ospita la Triennale, in modo da godersi il panorama dei grattacieli milanesi che, visti da lontano, sembrano spuntare dal cappello verde costituito dalle chiome degli alberi, quelli di parco Sempione. Gran bella vista: godibile dall’interno, seduti nella veranda con vetrate a tutta altezza, o direttamente dall’ampia superficie all’aperto, solo il cielo sopra il capo.

Mangiare in Triennale a Milano, ora è di nuovo possibile in Terrazza

Terrazza Triennale sarà aperta da martedì a domenica, a pranzo e a cena, dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 01.00: dopo un breve stop riapre al pubblico, ed è ora gestita da Compass Group Italia, filiazione italiana della omonima società britannica, multinazionale della ristorazione. In Italia, il gruppo offre da 50 anni servizi di ristorazione quotidiana e servizi di supporto ad aziende private e Istituzioni pubbliche. È leader di mercato nei settori Business & Industry, Health & Senior, Education, Sport & Leisure dedicato a clienti di alta gamma; tra i valori fondativi la sicurezza delle persone e l’ecosostenibilità, alla ricerca delle migliori soluzioni per rispettare l’ambiente e diffondere la cultura del buon cibo.

Terrazza Triennale, di proprietà Compass Group Italia

La presentazione alla stampa di Terrazza Triennale è stata l’occasione per chiarire il significato e gli obiettivi di questa nuova iniziativa di ristorazione. «Siamo molto orgogliosi di questa acquisizione - ha dichiarato Alessandro Pirinoli, Managing Director di Compass Group Italia- che dà ulteriore lustro all’area dei nostri grandi clienti, culturali e istituzionali, quali la Reggia di Venaria, l’Arena di Verona, la Banca d’Italia, la Camera dei Deputati, il Politecnico di Milano, l’Università e SDA Bocconi. Intendiamo proseguire in questo luogo prestigioso il percorso di crescita in un settore per noi strategico, approfondendo lo studio su come l’esperienza di uno chef imprenditore, all’interno di una struttura di solida reputazione finanziaria come la nostra, possa generare un impatto virtuoso: soprattutto nei confronti del sistema della ristorazione d’impresa, moltiplicandone le prospettive anche in termini motivazionali, formativi e di coinvolgimento per gli chef di domani».

Gli interni di Terrazza Triennale, di proprietà Compass Group Italia

Tommaso Arrigoni, lo chef dietro Terrazza Triennale

Lo chef imprenditore in questione è Tommaso Arrigoni, uno stellato Michelin chiamato da Compass a mettersi in gioco come consulente della nuova impresa. «Devo dire che sono onorato - ha dichiarato Arrigoni - per la fiducia dimostratami da Compass e dalla Triennale, da cui posso dire di aver ricevuto carta bianca. Questa Terrazza è per me un luogo magico, e lo dico da milanese: un’icona del bello in cui ritrovarsi a contatto con la cultura, la moda, l’arte, il teatro e tutto ciò che può illuminare la mente. La mia idea è proporre una cucina per tutti, molto comprensibile, mettendo un po’ da parte le interpretazioni e reinterpretazioni da gourmet; voglio che si capisca serenamente cosa c’è nel piatto, senza troppi sforzi cerebrali. Al centro ci sarà la tradizione italiana, e sicuramente strizzeremo l’occhio a Milano e ai suoi classici: e non per rinchiudersi nel banale ma per amare fino in fondo il proprio territorio, valorizzando nel modo più naturale sapori e consistenze che sono parte della memoria collettiva. Domani si apre ufficialmente, stasera cominciamo con baccalà mantecato, ceci e finferli; tagliolini, pomodoro all’aglio, olio e peperoncino, seppia e limone; guancia di vitello brasata, purea al burro e capperi».

Tagliolini, pomodoro all’aglio, olio e peperoncino, seppia e limone 1/3 Baccalà mantecato, ceci e finferl 2/3 Tommaso Arrigoni, il consulente del ristorante, a destra, e Albano Rrapi, resident di Terrazza Triennale 3/3 Previous Next

Come resident chef è stato scelto Albano Rrapi, un giovane che ha coltivato il suo talento presso i migliori nomi dell’alta cucina, nazionale e internazionale, come Executive Chef, tra gli altri, di Alain Ducasse, Carlo Cracco, Enrico Bartolini, Antonio Guida.

Terrazza Triennale

Viale Alemagna, 6 - 20121 Milano

Tel 334.6778784