 In Carinzia è tempo di glamping: ecco 4 strutture da provare

Una nuova tendenza turistica capace di declinare le suggestioni della spartana vita in campeggio con gli agi di un lussuoso soggiorno. Questa tipologia di esperienza è conosciuta come glamping. Attività che in Carinzia, regione austriaca conosciuta per la sua ampia offerta turistica, è praticabile anche in in inverno.

Sono infatti circa 13 i campeggi che offrono emozioni in questo periodo dell'anno. Intorno a queste strutture, gli sciatori di fondo esplorano i percorsi panoramici più belli, i pattinatori scivolano su superfici di ghiaccio naturale e gli scialpinisti scoprono il paesaggio invernale incontaminato sulle montagne della Carinzia. Vi proponiamo quindi 4 strutture di accoglienza da provare.

Glamping in Carinzia in suggestive strutture ricettive

Glamping d'inverno in Carinzia

Il campeggio in inverno è un’esperienza che consente di fare il pieno di energia, di rilassarsi, immersi nella natura ammantata di candida e soffice neve e, nello stesso tempo, di raggiungere in poco tempo, certe volte facendo addirittura pochi passi, i luoghi dove si possono praticare attività sportive invernali.

Con il pass Topski, si ha accesso a 30 aree sciistiche della Carinzia e del Tirolo Orientale. Parallelamente, esistono skipass regionali con molti servizi inclusivi interessanti, anche per le famiglie. Chi non ama lo sci, ma vuole comunque essere attivo, potrà scegliere tra le numerose escursioni invernali con le racchette da neve, il trekking con i lama, le gite in carrozza, lo slittino, il pattinaggio sul lago ghiacciato e il curling.

Alcuni campeggi in Carinzia in cui soggiornare in inverno sono di livello molto alto e sono dotati di sistemazioni particolari di lusso e comfort, che seguono il trend del “Glamping”, il campeggio glamour (glamour+camping).

Lakeside Petzen Glamping

Tra i campeggi top, spicca senza dubbio il Lakeside Petzen Glamping, sul lago Pirkdorfer See nella Carinzia meridionale. Nato nel 2020, è stato il primo resort glamping in assoluto dell’Austria; comprende 8 tende glamping, 7 chalet e 3 case sull’albero. Inoltre, un grande laghetto, saune sugli alberi, un'area giochi per bambini, un ristorante con terrazza sul lago contribuiscono ad arricchire l’offerta per il benessere degli ospiti.

Glamping in Carinzia - Lakeside Petzen Glamping sul lago Pirkdorfer See (foto Tarik Saidi)

Lakeside Petzen Glamping | Pirkdorf 29, 9143 St. Michael ob Bleiburg, Austria | Tel. +434230321

Glamping in Carinzia - Alpencamp Kötschach

L’Alpencamp Kötschach combina la natura e il comfort ed è un luogo di villeggiatura per momenti di vacanza molto speciali, con case vacanza di tipo diverso: appartamenti, bungalow, eco-chalet e botti. È circondato da un imponente panorama montano, che in inverno lo rende un luogo molto speciale. Una straordinaria oasi benessere è a disposizione degli ospiti con sauna al larice alpino, bagno turco di cristalli, cromoterapia, 2 grotte sensoriali con lampi, tuoni, fresco profumo di bosco, nebbia improvvisa, pioggia fresca e scrosciante, e cascate, sala massaggi, solarium, sala fitness e ampie aree relax su circa 300 m², compresa la terrazza soleggiata.

L’Alpencamp, inoltre, si trova molto vicino all’area sciistica di Kötschach-Mauthen, ideale per famiglie con bambini. Infine Sepp, proprietario del campeggio, spesso con piacere accompagna gli ospiti in escursioni con le ciaspole.

Glamping in Carinzia - Sauna dell'Alpencamp

Alpencamp Kötschach-Mauthen | Kötschach 284, 9640 Kötschach-Mauthen, Austria | Tel. +434715429

Glamping in Carinzia - Hochoben

"HOCHoben" a Mallnitz si presenta come un campeggio alpino, a oltre 1200 metri di altitudine, con 18 chalet da 2 a 6 persone, lussuosamente attrezzati, in un impressionante scenario montano. Il campeggio è suddiviso in un'area nord e una sud, con l'edificio principale situato al centro, dove si trovano anche la reception, il ristorante, i negozi e i servizi igienici. L'accesso diretto alla pista di sci di fondo e un tapis roulant rendono questo campeggio un'esperienza alternativa interessante alla classica vacanza in inverno. Tutte le piazzole sono dotate di acqua dolce, elettricità, TV satellitare, rete Wi-Fi e smaltimento delle acque reflue. Per un po' di comfort in più c'è un locale per l'asciugatura degli scarponi e un deposito per gli sci, lavatrici e un'area per lavare le stoviglie, e c’è persino una doccia per i cani. HOCHoben organizza quasi tutti i giorni in inverno passeggiate con le fiaccole e falò.

Glamping in Carinzia - Winter Chalet HocHoben Mallintz (foto Tomaz Druml)

Campingplatz HOCHoben Mallnitz | Mallnitz 226, 9822 Mallnitz, Austria | Tel. +43478421330

Glamping in Carinzia - Chalets & Glamping Nassfeld

Il resort “Chalets & Glamping Nassfeld” di recente apertura a Kötschach-Mauten offre sistemazioni di lusso per il campeggio invernale in diverse categorie, tra case sull’albero (1 camera da letto) e chalet (da 2 o 3 camere da letto). Oltre a tanta natura e comfort, lo Chalets & Glamping Nassfeld ha a disposizione nelle immediate vicinanze (confina con il resort) il comprensorio sciistico Vorhegg, molto adatto alle famiglie e quello rinomato di Nassfeld a soli 20 minuti di macchina. Lo skibus, per chi non vuole prendere la macchina, ferma direttamente al resort e porta alla stazione della cabinovia Millennium-Express in 40 minuti.

Per gli ospiti del resort è previsto, inoltre, l’ingresso gratuito all’Aquarena Kötschach-Mauten, un’oasi acquatica e di benessere con piscina interna ed esterna, un’area per bambini e sauna.

Glamping in Carinzia - Chalets Glamping Nassfeld

Chalets & Glamping Nassfeld by ALPS RESORTS | Kötschach 690, 9640 Kötschach-Mauthen, Austria | Tel. +43 4715 22020

Inverno in Carinzia

La Carinzia è composta da 9 destinazioni turistiche: il lago Wörthersee con la Valle Rosental, Villach-Warmbad/Lago Faaker See/lago Ossiacher See, Hermagor-Nassfeld/Pramollo-Pressegger See/Weissensee/Lesachtal, Bad Kleinkirchheim/lago Millstätter See/monti Nockberge, Hohe Tauern - Parco Nazionale Alti Tauri; Klopeiner See e la Valle Lavanttal - Carinzia del sud, la Carinzia centrale, Katschberg-Rennweg e la valle Liesertal e Klagenfurt, che è la città capoluogo della Regione con 100.000 abitanti.

