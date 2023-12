Piccadilly, mixology raffinata e cucina gourmet nel cuore della Sicilia

«Ultima fermata: Canicattì». Erano probabilmente queste le parole, forse in dialetto siciliano, che i controllori dei treni urlavano ai passeggeri nel lontano 1876. Locomotiva che partiva da Milano e che in 24/36 ore percorreva tutta l'Italia fino ad arrivare in questa città, che oggi conta quasi 35mila abitanti. Un paese grande, vivo e fiorente, ma con del potenziale che tutt'oggi nasconde a sé stessa. Canicattì, infatti, è ricca di storia: dai numerosi popoli che l'hanno attraversata nel corso dei millenni, fino all'epoca d'oro dei primi decenni del '900 con la celebre Accademia del Parnaso e il Teatro Sociale, che ospitò un personaggio del calibro di Luigi Pirandello. Una città che, nonostante le false dicerie del Nord, ha saputo sempre rimanere al passo coi tempi. E per toccare con mano ciò, basta entrare al Piccadilly Bar & Bistrot in viale Regina Margherita, il centro pulsante della vita commerciale e della movida di Canicattì. Un locale che farebbe ingelosire la stragrande maggioranza dei bistrot di una qualsiasi metropoli italiana: da Roma a Torino passando per Venezia e Napoli.

Al PiccadillyBar & Bistrot spirits premium e di qualità

Varcando l'ingresso del Piccadilly sembra di immergersi in uno dei locali più contemporanei di New York: appena entrati, sulla sinistra - dietro al bancone - è possibile notare l'offerta premium della mixology, con più di 70 referenze di gin, sia italiani (e anche locali) che internazionali. Ma anche vodka, tequila (sempre più in crescita e più consumata), whisky e chi più ne ha più ne metta.

Senza dimenticare la cantina di vini rossi, bianchi e bollicine, con alcuni pezzi pregiati da strizzare gli occhi dall'incredulità. Bancone che è territorio di Filippo Falzone, barman del locale e finalista al Convegno di Abi Professional (Associazione barmen italiani) lo scorso novembre a Roma, affiancato da altri bartenders di ottimo livello, che intrattengono e deliziano non-stop i palati dei clienti.

Piccadilly Bar & Bistrot, una cucina gourmet all-day long

Poi si viene alla cucina: da bistrot autentico quale è, il Piccadilly offre una squisita cucina gourmet. A partire dai dolci, disponibili dalle prime luci della giornata, che vedono un'ottima e ricca disponibilità di brioches e torte (da non perdere quella al pistacchio, frutto emblematico della Sicilia) per colazione, nonché deliziose sfiziosità come i bomboloni ripieni di cioccolato; per passare poi al salato, che va dagli antipasti (apertivo compreso) fino ai secondi piatti. E per chi è vegetariano o vegano le soluzioni non mancano, soprattutto grazie alle ottime insalate che vengono preparate durante la giornata.

Insomma, se si è alla ricerca di un locale dove fermarsi e assaporare cibo e drink di ottima qualità in Sicilia, il Piccadilly fa al caso vostro, soprattutto se siete in viaggio verso Agrigento e la zona meridionale della regione. Carmelo Cilia e Filippo Acquisto, proprietari del locale, e tutto lo staff vi ospiteranno con la peculiare accoglienza sicula, dall'orario di colazione fino a quello di cena, ma anche dopo... per una serata a ritmo di musica!

Piccadilly

Viale Regina Margherita 111 - 92024 Canicattì (Ag)

Tel 0922662160