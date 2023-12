Il miglior resort europeo per l'après-ski è francese. 3 italiani nella Top 10

È sempre eccitante l'inizio della stagione sciistica, e la ricerca di informazioni su destinazioni invernali è parte integrante della preparazione per la tanto attesa settimana bianca. La guida ai dieci migliori resort europei per l'après-ski creata da Uniqlo, all'occorrenza, può rivelarsi uno strumento utile per coloro che cercano non solo esperienze di sci di qualità, ma anche una vivace vita notturna, centri benessere e opportunità di shopping durante la loro vacanza invernale. L'utilizzo di dati provenienti da Google Maps e TikTok, insieme alle ricerche su Google, aggiunge un tocco moderno e inclusivo alla selezione dei migliori resort. Cosa ne è uscito dalla ricerca condotta: Courchevel, in Francia, è il migliore resort sciistico che offre la migliore esperienza "post sciata" in tutta Europa.

Après-ski: un'abitudine sempre più consolidata tra gli sciatori

Come è stata stilata la classifica dei migliori resort per l'aprés-ski

La classifica ponderata tiene conto di vari aspetti, fornendo ai potenziali visitatori una visione più completa delle diverse esperienze offerte in ciascuna destinazione. Questo approccio basato sui dati sembra rispecchiare la crescente importanza della tecnologia e dei social media nella pianificazione delle vacanze. Offrire informazioni dettagliate sulla vita notturna, centri benessere e possibilità di shopping potrebbe aiutare i viaggiatori a prendere decisioni informate sulla loro destinazione ideale per l'après-ski.

La classifica dei migliori resort per il "dopo sci" in Europa

Qui di seguito la classifica delle 10 destinazioni migliori per quanto riguarda l'esperienza aprés ski in Europa:

Courchevel, Francia Zermatt, Svizzera Val Thorens, Francia St. Moritz, Svizzera Chamonix, Francia Livigno, Italia Lech, Austria Bormio, Italia Megève, Francia Cortina d'Ampezzo, Italia

Val Thorens in Francia si aggiudica il podio per la località invernale con la miglior vita notturna. Candanchú in Spagna è il resort sciistico complessivamente più economico mentre Zermatt in Svizzera risulta essere, complessivamente, la località adatta per i resort di lusso.

Che cos'è l'aprés-ski?

Il termine après-ski deriva dal francese (letteralmente "dopo lo sci") e si usa per indicare i momenti di svago e le attività ricreative che seguono una giornata passata sulle piste a sciare, fare snowboard o altri sport invernali. L'après-ski diventò popolare nelle Alpi francesi negli anni '50, in seguito alla pratica sempre più comune di fare una vacanza dedicata agli sport invernali.

L'après-ski di solito inizia nel tardo pomeriggio, una volta finito di sciare o fare snowboard, e può continuare fino a tarda sera (e in alcuni casi fino alle prime ore del mattino). In genere l'après-ski prevede cibo, bevande e musica, spesso su una terrazza affacciata sulla pista o in un locale nel centro della località sciistica in cui ci si trova. La maggior parte dei resort offre diversi tipi di attività per permettere di personalizzare la propria esperienza di après-ski in base ai propri gusti, come feste per gli amanti del divertimento notturno o trattamenti spa per gli amanti del relax.