Tutto il fascino dell'Espresso Cadore, il treno che porta da Roma a Cortina

C'è qualcosa di magico in un viaggio in treno. Qualcosa che altri mezzi di trasporto faticano a darti. Immaginatevi, per esempio, di montare in carrozza a Roma, già avvolti dal freddo e dalle luci della sera. Cenare comodamente seduti a un tavolo, mentre fuori scorre l'Italia, per poi coricarvi, nel più totale comfort. E ancora, svegliarsi alle prime luci dell'alba, alzare la tenda e trovare ad attendervi un panorama innevato di montagna. Tutto questo non è soltanto un sogno, ma è una concreta possibilità. Il merito? Tutto di Treni turistici italiani, la divisione del Polo passeggeri di Trenitalia che ha come obiettivo quello di trasformare il viaggio in treno in una parte integrante dell'esperienza turistica.

L'Espresso Cadore alla stazione di Calalzo

Da Roma a Cortina con l'Espresso Cadore

Il primo passo in questa direzione verrà ufficialmente mosso il 15 dicembre, alle 21.40. A quell'ora, da Roma Termini, partirà la prima corsa dell'Espresso Cadore, il treno che collegherà la Capitale con la stazione di Calalzo-Pieve di Cadore-Cortina, con fermate intermedie a Orte, Orvieto, Treviso, Ponte nelle Alpi e Longarone-Zoldo. È tra la novità più interessanti presentate da Trenitalia per l'inverno. Non si tratta, però, di una novità assoluta, ma di un gradito ritorno. La tratta, infatti, è una di quelle storiche per le ferrovie italiane. In passato, prima di essere interrotta, ha trasportato migliaia di persone da Roma fino alle Dolomiti. Il nuovo progetto, però, ha qualcosa di differente. Si tratta di una rivisitazione in chiave moderna dei classici Intercity notturni, con l'obiettivo di fornire un'esperienza di viaggio unica. Come? Trasformando i vecchi convogli e adattandoli a un nuovo modo di vedere il trasporto ferroviario.

Luigi Corradi, ad di Trenitalia, insieme a Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione FS

«Si tratta di carrozze di fine anni '90, che hanno mantenuto la stessa cassa, ma sono state completamente rinnovate all'interno - ha spiegato Luigi Cantamessa, Direttore generale della Fondazione FS Italiane - Non vogliamo, almeno per ora, offrire una proposta di lusso, ma puntare, quello sì, sull'accoglienza e sull'importanza del rapporto umano. Ogni carrozza, per esempio, avrà il suo singolo conduttore, che sarà a disposizione dei viaggiatori per ogni singolo evenienza».

Treno Roma-Calalzo: cuccette, ristorazione e bar, come saranno?

Ma come si traducono, nei fatti, gli obiettivi di Treni turistici italiani? Basta salire a bordo dell'Espresso Cadore per comprendere al meglio. Fulcro dell'esperienza è la zona ristorante, caratterizzata da ampie vetrate e da un tovagliato bianco fatto in Italia e su cui fa bella mostra il logo delle Ferrovie. I viaggiatori potranno prenotare il loro tavolo e il servizio sarà garantito su due turni. «I prodotti che serviremo, così come i vini, saranno tutte eccellenze italiane - ha aggiunto Cantamessa - Lo stesso discorso vale anche per la carrozza bar, che resterà aperta anche di notte, senza interruzioni».

Il vagone ristorante dell'Espresso Cadore

Il nuovo Espresso Cadore è pronto ad accogliere un massimo di 220 persone, distribuite in cuccette singole, doppie, ma non solo. Sono previste anche cuccette da 4 e da 6 posti, prenotabili anche in gruppo, per famiglie o amici. A disposizione di tutti c'è uno spazio in cui depositare bagagli ingombranti e materiale per lo sci.

Una delle cuccette dell'Espresso Cadore

Orari, frequenza e prezzi del treno Roma-Calalzo

Come detto, la prima corsa di questa nuova relazione sarà il 15 dicembre. Partenza alle 21.40 da Roma Termini e arrivo a Calalzo alle 7.57. Da lì con un servizio di autobus che partirà direttamente dall’area della stazione sarà possibile raggiungere il centro di Cortina d’Ampezzo in 50 minuti. Il treno circolerà poi, da sud a nord, tutti i venerdì fino al 23 febbraio. Da nord a sud, invece, partirà nei giorni 17, 23, 28 e 30 dicembre 2023, il 4 e il 7 gennaio 2024 e ancora nei giorni 4, 11, 18 e 25 febbraio 2024. Corse extra il 27 dicembre e il 3 gennaio.

Questi i prezzi: