Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, gli hotel si trasformano in veri e propri rifugi incantati, offrendo un'esperienza di soggiorno unica che fonde l'eleganza degli interni con la magia della stagione. Con la rassegna I migliori allestimenti natalizi degli hotel, Italia a Tavola seleziona i migliori allestimenti natalizi offerti da alcuni degli hotel più esclusivi di tutta Italia, con lo scopo di trasportare i visitatori in un mondo di festa e meraviglia.

Dalle scintillanti decorazioni alle prelibate delizie culinarie, esploreremo come gli alberghi italiani sanno ravvivare l'ospitalità, trasfromando l'atmosfera in qualcosa di magico, regalando a ospiti e visitatori un Natale indimenticabile. Pronti a tuffarvi nell'incanto delle festività negli hotel più suggestivi? Scopriamo insieme i luoghi che renderanno il Natale un'esperienza da ricordare.

I migliori allestimenti natalizi 2023 degli hotel

Hotel Principe di Savoia, Milano

Natale al Principe di Savoia Milano

Vivete un Natale da favola con un soggiorno cinque stelle all'Hotel Principe di Savoia. Prenotate una lussuosa camera o suite e godetevi una colazione in camera con l'aggiunta di un delizioso Chocolate Afternoon Tea al Salotto.

I piccoli ospiti riceveranno una sorpresa speciale in camera, mentre tutti potranno approfittare di sconti per le camere dei bambini, benvenuti a tema festivo, e un credito di 100 € per il soggiorno. Con accesso al Club 10 Fitness & Beauty Center e un servizio navetta gratuito per il centro storico, il vostro Natale sarà indimenticabile. Le tariffe partono da 695 euro per la Classic Room e 1.200 euro per l'Ambassador Suite.

Il Ristorante Acanto offre un'esperienza gastronomica unica, con piatti tradizionali reinventati per il periodo natalizio. Dalla Cena della Vigilia al Pranzo di Natale e al Cenone di San Silvestro, i vostri palati saranno deliziati con creazioni culinarie esclusive. Il brunch domenicale di dicembre e lo speciale Brunch di Capodanno saranno momenti festosi da non perdere.

Prenotate al Ristorante Acanto per assaporare queste delizie culinarie e vivere un'atmosfera unica al numero 02 62302026. Al Salotto Lobby Lounge, immergetevi nell'atmosfera natalizia con il tè pomeridiano a 69 euro a persona. Non dimenticate di portare a casa il Panettone Principe artigianale nei gusti tradizionale, cioccolato, e marron glacé, disponibile a 49 euro. Per le prenotazioni, chiamate al 02 6230 2081. Il Principe Bar vi invita a festeggiare l'arrivo del 2024 con un party indimenticabile, incluso un tradizionale cotechino con lenticchie e panettone "Principe di Savoia". Le prenotazioni sono aperte al 02 6230 5065. Dedicate del tempo a voi stessi presso il Club 10 Fitness & Beauty Center con il trattamento benessere Face and Body Cocoon a 200 euro per 90 minuti, disponibile dall'1 al 31 dicembre. Prenotate al 02 6230 4024.

Per i piccoli ospiti, una sorpresa magica li attende nella Suite di Babbo Natale, trasformata in una casa incantata fino a fine dicembre. In collaborazione con Fidenza Village e l'associazione onlus Make a Wish, i bambini potranno scrivere la loro letterina a Babbo Natale.

Hotel Principe di Savoia

Piazza della Repubblica 17 - 20124 Milano

Tel 02 62301

Grand Hotel Excelsior Vittoria, Sorrento (Na)

Anche a Sorrento si respira l'atmosfera natalizia al Grand Hotel Excelsior Vittoria

L'offerta speciale del Grand Hotel Excelsior Vittoria per le festività è davvero affascinante e ricca di eventi unici. La proiezione speciale del film “Dallamericaruso. Il concerto perduto” all'interno dell'hotel, ripercorrendo la storia del capolavoro musicale “Caruso” scritto da Lucio Dalla nella famosa suite Caruso, aggiunge un tocco di cultura e storia all'esperienza.

Le proposte gastronomiche dell'Executive chef stellato Antonino Montefusco sono un viaggio culinario nella tradizione partenopea, offrendo due distinti menu gourmet per la Vigilia di Natale e il giorno di Natale. La scelta di servire una rivisitazione gourmet e contemporanea delle ricette napoletane più famose, insieme a un dolce esclusivo come il panettone artigianale in edizione limitata, aggiunge un tocco di originalità e esclusività all'esperienza culinaria.

L'evento “Oh, my Gold! It is time to shine” per il benvenuto al 2023 promette di essere un'esperienza straordinaria, con una Cena Spettacolo di San Silvestro in black-tie. Il tema “brillare” con la sua valenza profonda aggiunge un tocco di significato all'evento, incoraggiando il risplendere della luce interiore e la condivisione di empatia con gli altri.

La presenza della Boutique Spa La Serra, concepita secondo i principi olistici del Feng-Shui, offre agli ospiti la possibilità di concedersi momenti di relax e benessere con esclusivi rituali di bellezza e cura per viso e corpo.

Nel complesso, il Grand Hotel Excelsior Vittoria sembra offrire un'esperienza natalizia e di fine anno davvero straordinaria, combinando l'atmosfera di lusso con la cultura, la gastronomia e il benessere. Un modo davvero speciale per celebrare le festività nel cuore di Sorrento.

Grand Hotel Excelsior Vittoria

Piazza Torquato Tasso 34 - 80067 Sorrento (Na)

Tel 081 8777111

L’Albereta Relais & Châteaux, Erbusco (Bs)

L'eleganza negli allestimenti natalizi dell'Albereta Relais & Châteaux

L’Albereta Relais & Châteaux, nel cuore dell'inverno, si veste di eleganza festiva che riscalda l'atmosfera. La hall accoglie gli ospiti con un albero di Natale alto e maestoso, strategicamente posizionato per catturare gli sguardi. Ogni dettaglio dell'albero è pensato per incantare: citazioni e frasi scelte con cura si mescolano tra le luci e gli addobbi.

La sala del camino, invece, diventa un angolo di pace e intimità. Qui, una ghirlanda finemente lavorata abbraccia il caminetto, mentre il fuoco che arde trasmette un senso di calore e benessere. In questo spazio, arricchito dalla luce soffusa delle candele e dall'illuminazione natalizia, gli ospiti possono ritrovare un momento di relax e calma, lontani dalla frenesia quotidiana.

Per il periodo festivo, diversi sono gli appuntamenti organizzati per coinvolgere gli ospiti nel clima natalizio: il 27 dicembre, Anna Saleri, esperta in scrittura creativa e calligrafia inglese, terrà un corso di base sulla calligrafia, durante il quale illustrerà le tecniche per la realizzazione di inviti e biglietti di auguri.

Il 28 dicembre e il 4 gennaio, invece, Federica Medica, in arte “Amourette”, presenterà “La Merenda Incantata”: un'esperienza che unisce l'arte dei canapè dolci e salati alla creatività, in un'ambientazione ispirata a una foresta incantata. Dentro “Riserva Leone”, precedentemente ufficio del Maestro Gualtiero Marchesi, verrà allestito un banchetto di meraviglie decorato con le creazioni delle Botteghe Buonarroti.

Lato culinario, lo chef Fabio Abbattista, alla guida del ristorante Leone Felice Vista Lago e di tutta la linea gastronomica dell’hotel, ha studiato una fitta serie di appuntamenti per celebrare al meglio questi momenti speciali.

Si parte con il pranzo di Natale: un menu di sei portate che presenta diversi classici della tradizione, come i cappelletti in brodo e la faraona farcita, proposto al prezzo di 170 euro a persona, bevande escluse. Si prosegue con il cenone di capodanno: otto portate che valorizzano il grande lavoro di ricerca di Abbattista, tra tutte un bilanciatissimo quanto elegante risotto alla zucca, bottarga, mandarino e berberè; il percorso è proposto a 340 euro bevande escluse.

Per chi non ha proprio voglia di abbandonare il tepore domestico la sera di San Silvestro, Albereta offre un ricchissimo brunch di capodanno con oltre venti proposte diverse tra cui scegliere; il costo è di 90 euro a persona, bevande escluse.

Chiude la stagione delle feste l’ultimo appuntamento delle wine dinners, un percorso di tre cene dedicate ognuna ad un vino diverso: dopo quelle incentrate su Bollinger e Dom Perignon, il 18 gennaio è tempo di una serata a tema Barolo; un menu di quattro portate e una verticale di Barolo che arriva fino al 2008 al costo di euro 300, bevande incluse.

The Albereta Relais & Chateaux

Via Vittorio Emanuele 23 - 25030 Erbusco (Bs)

Tel 030 7760550

Hotel Principe Forte dei Marmi, Forte dei Marmi (Lu)

L‘allestimento natalizio dell‘Hotel Principe Forte dei Marmi

L'Hotel Principe Forte dei Marmi è un rifugio di eleganza e raffinatezza nella prestigiosa località di Forte dei Marmi (Lu). Le camere e suite sono concepite con un design minimale, spazi luminosi e un arredamento che esprime l'esclusività del made in Italy attraverso mobili e accessori di alta qualità.

L'inizio della stagione festiva al Principe Forte dei Marmi ha portato con sé un tocco magico, grazie a un'incantevole decorazione realizzata in collaborazione con Nardini Forniture. Questa è stata la prima volta che il team ha coinvolto un partner esterno per creare un'atmosfera unica e festiva all'interno dell'hotel.

Nardini Forniture, un fornitore del territorio di Forte dei Marmi, è stato scelto non solo per la sua competenza, ma anche in linea con il principio di sostenibilità e valorizzazione delle realtà locali, una filosofia che permea tutto l'hotel.

Lobiettivo quello di mantenere lo stile minimale distintivo dell'hotel, ma aggiungere un tocco di atmosfera natalizia per far sentire gli ospiti avvolti dal calore delle festività.

Il risultato è un'allestimento che riflette la classe e l'eleganza dell'hotel, arricchito da dettagli natalizi che contribuiscono a creare un'esperienza indimenticabile per tutti coloro che varcano la soglia del Principe Forte dei Marmi durante questa stagione speciale.

Per le festività, il 67 Sky Lounge ospita eventi speciali:

Durante il periodo invernale, i brunch domenicali offrono un'ulteriore opportunità di godere della nostra ospitalità. Il programma dettagliato è consultabile qui.

Hotel Principe Forte dei Marmi

Viale Ammiraglio Morin 67 - 55042 Forte dei Marmi (Lu)

Tel 0584 783636

Hilton Milan, Milano

L'atmosfera del bianco Natale all'Hilton Milan

Trasportati in un'atmosfera incantata di festa presso l'Hilton Milan, dove il tempo sembra fermarsi durante il Christmas Tea Time. Celebra le festività in modo rilassato e delizioso, lasciandoti cullare da ricordi ed emozioni lontane.

Il Christmas Tea Time offre un'esplosione di sapori tradizionali e innovativi:

Panettone tradizionale

Panzerotto con marmellata di arance

Crostino con crema di marroni

Pandoro con crema al mascarpone

Gingerbread

Strufoli

Tramezzino con manzo affumicato, lattuga e crema leggera alla senape antica

Ovalina agli spinaci con salame Milano

Mini tacos all'italiana con Prosciutto crudo di Parma, rucola e crema di robiola

Il tutto sarà accompagnato da un delizioso tè aromatizzato ai frutti rossi, creando un connubio perfetto tra tradizione e creatività culinaria.

Questa esperienza unica è disponibile tutti i giorni fino al 6 gennaio, dalle 15:30 alle 18:30, al costo di € 24.00. Fermati, assapora e lasciati avvolgere dalla magia delle festività al Christmas Tea Time dell'Hilton Milan.

Hilton Milan

Via Luigi Galvani 12 - 20124 Milano

Tel 02 69831

Hotel Locarno, Roma

L‘eleganza si mescola all‘atmosfera natalizia all‘Hotel Locarno (foto: Adriana Forconi)

Il periodo più gioioso dell'anno si avvicina, portando con sé la dolce attesa delle festività natalizie. L'Hotel Locarno, un raffinato albergo nel cuore della città, guidato da Caterina Valente, offre un'atmosfera calorosa e familiare, rendendolo il luogo ideale per trascorrere momenti di qualità durante queste festività. Sia che si tratti di un pranzo tra colleghi, una cena con amici o una piacevole pausa merenda durante lo shopping, l'Hotel Locarno accoglie i suoi ospiti con stile.

Lo chef Domenico Smargiassi ha preparato diverse offerte per le festività natalizie, che si aggiungono alla già ricca carta del ristorante. Per la sera della vigilia, il menu propone un viaggio nella memoria e nei ricordi al costo di 120€ a persona (bevande escluse). Il pranzo di Natale presenta speciali fuori menu per arricchire l'esperienza gastronomica.

Mentre l'offerta natalizia si orienta verso la tradizione, il menu di Capodanno, al costo di 300€ a persona, firmato dallo chef Smargiassi, offre un viaggio tra proposte originali, accompagnate dai classici drink ideati nel corso degli anni dal bartender Nicholas Pinna. L'Hotel Locarno promette un cenone di San Silvestro ricco e indimenticabile.

Hotel Locarno

Via della Penna 22 - 00186 Roma

Tel 06 3610841

Adler Spa Resort Dolomiti, Ortisei (Bz)

L‘aria natalizia negli spazi dell‘Adler Spa Resort Dolomiti (foto: Alex Filz)

Natale come nelle favole? Un romantico villaggio invernale, paesaggi innevati, il suono delle campane, biscotti fatti in casa e momenti di gioia con i propri cari.. questa favola diventa realtà all'Adler Spa Resort Dolomiti, situato nel centro di Ortisei, una località rinomata e graziosa nel cuore della Val Gardena, è comodamente collegato al comprensorio “Dolomiti Superski”.

Durante il soggiorno, avrete l'opportunità di partecipare a festeggiamenti natalizi unici, accompagnati da incantevole musica natalizia dal vivo. I più piccoli saranno sorpresi da un regalo speciale direttamente da Babbo Natale.

Potrete immergervi nel mondo dell'Adler Spa, con l'accesso alla nuova e suggestiva area saune esterna e al Mondo delle Acque, che vanta ben 5 piscine. Per gli amanti del fitness, il centro fitness di 350 m² offre attrezzi moderni e lezioni di fitness & yoga per mantenervi attivi anche durante le vacanze.

Se desiderate esplorare la bellezza delle Dolomiti, il resort offre emozionanti escursioni guidate a piedi o con le ciaspole, condotte da un'esperta guida locale. Per gli amanti degli sport invernali, potrete usufruire del servizio di Ski guiding con maestri di sci, disponibile al costo di €15 a persona.

Il resort si prende cura di ogni dettaglio pratico, offrendovi il noleggio gratuito di zaini e cartine per le vostre avventure e garantendo un comodo posto auto nel garage sotterraneo della struttura.

Adler Spa Resort Dolomiti

Strada Rezia 7 - 39046 Ortisei (Bz)

Tel 0471 775001

Park Hyatt Milano, Milano

Al Park Hyatt Milan l'atmosfera natalizia si mischia agli anni '80

Il periodo più magico e suggestivo dell’anno si avvicina, e l'esclusivo hotel cinque stelle lusso Park Hyatt Milano, è pronto a inaugurarlo con un nuovo progetto che mira a “accendere l’incanto”, diffondendo gioia e calore per regalare ai propri ospiti un’esperienza unica ed indimenticabile.

Quest’anno, l'hotel propone un Natale diverso dal solito, con un tocco nostalgico e vintage che fa rivivere le atmosfere scintillanti, eccentriche e colorate degli anni ’80. Il set design, curato da Anna Flower, accoglie gli ospiti con una facciata decorata a festa, illuminata da grandi fasci luminosi, dichiarando visivamente il claim di quest’anno: “Turn on the magic, accendi l'incanto”.

Superata la soglia, gli ospiti diventano protagonisti di un viaggio nel tempo, un ritorno a quell’atmosfera fastosa ed entusiasta, coltivata nell’immaginario collettivo grazie a famose pellicole come quelle di Carlo Vanzina dei primi anni ‘80.

La Cupola si illumina con un’elegante fascia di ghirlande luminose e ospita un maestoso albero di Natale alto 6 metri. Oltre agli addobbi più tradizionali, una chicca sorprende gli ospiti all’ingresso dell’hotel: un eccentrico e colorato

Park Hyatt Milan

Via Tommaso Grossi 1 - 20121 Milano

Tel 02 88211234

Hotel Eden, Roma

L‘atmosfera natalizia all‘Hotel Eden firmata Brunello Cucinelli

Hotel Eden, lussuoso albergo cinque stelle di Dorchester Collection, svela le novità per la stagione festiva con il tema “Winter in White” di Brunello Cucinelli. L'hotel è decorato con speciali addobbi ispirati al brand e alle caratteristiche del borgo di Solomeo. Il progetto fonde l'eleganza di Cucinelli con il lusso contemporaneo di Hotel Eden: la Libreria, la lobby e la facciata esterna dell'hotel saranno arricchite da dettagli decorativi, mentre un menu di delizie umbre, come omaggio alla regione, sarà servito presso La Libreria.

La Terrazza, il ristorante dell'hotel, proporrà un sofisticato menu per la Cena della Vigilia e il Pranzo di Natale che include piatti raffinati come capesante, tartufo nero, ccampo con dressing allo Champagne, ravioli all'astice e altro. Il Giardino Ristorante offrirà menu dedicati per la cena della Vigilia, il pranzo di Natale e il primo brunch dell'anno.

La vigilia di Natale sarà celebrata con un brindisi presso La Libreria, accompagnato dalla performance del coro Amazing Grace Gospel Choir. Il Gala di Capodanno, chiamato “Extravaganza night”, offrirà menu speciali, spettacoli musicali live e un Dj set. Quest'anno, c'è anche l'opzione di cenare nella Suite Penthouse Bellavista, offrendo un'esperienza unica con panorami mozzafiato su Roma.

L'hotel trasformerà l'esperienza festiva in un connubio di lusso, eleganza e gastronomia prelibata, creando un'atmosfera incantevole per gli ospiti.

Hotel Eden

Via Ludovisi 49 - 00187 Roma

Tel 06 478121

Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc, Courmayeur (Ao)

Gli addobbi natalizi del Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc

Per celebrare le festività natalizie in grande stile, il Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc, accoglie i propri ospiti in una zona residenziale tranquilla e soleggiata, a breve distanza dal pittoresco centro pedonale di Courmayeur. L'hotel 5 stelle lusso si presenta come nuovo punto d'incontro per gli amanti del turismo alpino, offrendo un'esperienza di lusso e comfort senza paragoni.

Le camere e le suite, arredate con raffinatezza, presentano un prezioso arredamento contemporaneo e sono dotate dei più moderni comfort, garantendo un soggiorno di lusso e relax.

Per la serata di San Silvestro, il ristorante La Fourchette sarà il luogo perfetto per un aperitivo ricco e un cenone straordinario. Delizia il palato con prelibatezze culinarie preparate con maestria dai talentuosi chef, immergendosi nell'atmosfera festosa del Capodanno.

L'intrattenimento musicale renderà la serata ancora più memorabile, con la presenza di un dj set che accompagnerà il countdown verso la mezzanotte. Si accoglierà il nuovo anno con un brindisi speciale a base di champagne, circondato dall'eleganza e dallo spirito festoso del Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc.

Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc

Strada Grand Ru 1 - 11013 Courmayeur (Ao)

Tel 0165 844542

Grand Hotel San Gemini, San Gemini (Tr)

L'accoglienza natalizia al Grand Hotel San Gemini

A San Gemini, in Umbria, il Grand Hotel San Gemini - Una Esperienza trasmette l'atmosfera magica del Natale, accogliendo i visitatori con colori, luci e decorazioni che regalano emozioni festive. La dimora storica, Palazzo Santacroce, situata nel cuore del borgo, unisce eleganza, arte e lusso per offrire un soggiorno all'insegna del relax e del benessere, circondati da opere d'arte pregevoli.

Il Palazzo ducale della famiglia Santacroce, risalente al XVIII secolo, si presenta sontuoso ed elegante, seguendo le tipiche linee architettoniche delle dimore signorili dell'epoca. Gli ambienti, con forme e colori avvolgenti, abbracciano l'intera struttura, includendo la “Galleria degli Affreschi” con magnifici dipinti e la sala Conti Ottelio, una piccola ma preziosa pinacoteca che espone opere di artisti umbri dal 1500 ad oggi.

Il ristorante Origine, concepito come un'esperienza culinaria raffinata, si impegna nella cura dei dettagli e nella selezione di materie prime di alta qualità. La Canova Fitness&Spa rappresenta un'oasi di benessere completa, dove gli ospiti possono prendersi cura di sé nella sala fitness e nella Spa.

Ogni domenica, dalle 16:30 alle 18:30, Palazzo Santacroce offre un appuntamento speciale con il “Tè a Palazzo Santacroce”, un momento dedicato al tè servito con piccola pasticceria e sandwich mignon di produzione propria.

Infine, il suggestivo borgo di San Gemini invita a una piacevole passeggiata, con una sosta presso "Armonia dei Sensi", un luogo magico che offre oggetti d'antiquariato, modernariato e vintage.

Per il Cenone di Capodanno, il Ristorante Origine propone un menu sapientemente selezionato per un importante percorso di gusto enogastronomico.

Grand Hotel San Gemini | UNA Esperienze

Piazza Duomo 4 - 05029 San Gemini (Tr)

Tel 0744 243454

Hilton Molino Stucky, Venezia

l'atmosfera natalizia all'Hilton Molino Stucky

L'Hilton Molino Stucky a Venezia offre un incantevole Natale e Capodanno con mille luci, musica, piatti speciali, cocktail ed eventi presso la suggestiva riva della Giudecca. L'hotel crea un'atmosfera tradizionale e accogliente, proponendo un programma ricco di concerti dal vivo, cocktail esclusivi e trattamenti di bellezza.

L'Hilton Molino Stucky darà inizio alle festività il 19 dicembre con i Limited-Edition Skyline cocktails e mocktails, seguiti da serate di musica dal vivo al Rialto Restaurant e Bar il 23 e 24 dicembre. Il 26 dicembre sarà dedicato alle Winter Notes, un evento di pianoforte accompagnato da Vin Brulè.

Il tradizionale Pranzo di Natale al Ristorante Bacaromi presenta un menu natalizio firmato dallo chef Ivan Fargnoli, con deliziosi piatti speciali. Il Panettone artigianale, opera del pastry chef Giovanni Petrillo dell'Hilton Molino Stucky, conclude il pasto.

Per il cenone di Capodanno al Ristorante Aromi, lo chef Ivan Fargnoli propone una raffinata esperienza di fine dining con ricette della cucina mediterranea. Nel menu, spiccano il risotto selezione Aquarello con cozze dell’Adriatico, l'astice canadese cotto nel burro con funghi Maitake, il controfiletto di manzo Wagyu con Hoi-Sin sauce, e una deliziosa varietà di cioccolati, ganache alle noccioline, cioccolato al basilico e gel di melograno.

Per un Capodanno informale, il Ristorante Il Molino offre un buffet sontuoso con live stations, selezioni di carne e pesce, piatti caldi e freddi, seguito da una dolce esplosione nel corner dei dolci. Inoltre, l'Hilton Molino Stucky accoglie il 2024 con uno straordinario party esclusivo presso lo Skyline Rooftop Bar, offrendo una vista mozzafiato su Venezia e uno spettacolo di fuochi d'artificio, il tutto al ritmo di un Dj set e coinvolgenti performance di danza.

Hilton Molino Stucky Venice

Giudecca 810 - 30133 Venezia

Tel 041 2723311

Grand Hotel Alassio Beach & Spa Resort, Alassio (Sv)

Babbo natale accoglie gli ospiti al Grand Hotel Alassio Beach & Spa Resort

L'incanto delle festività inizia a diffondersi in ogni angolo del Grand Hotel Alassio Beach & Spa Resort. Gli alberi di Natale, i panettoni e gli iconici schiaccianoci creano un'atmosfera suggestiva, trasformando il resort in un luogo magico

Il Grand Hotel Alassio Beach & Spa Resort è la scelta perfetta per trascorrere il pranzo di Natale con allegria e raffinatezza. Con la sua eleganza e il servizio accogliente, il Grand Hotel vi farà sentire a casa nel suggestivo scenario della Sala Orangerie. L'executive chef delizierà gli ospiti con piatti prelibati, mentre potrete godere di una vista panoramica sul mare blu cobalto.

Il culmine delle festività si vive durante la notte di Capodanno al Grand Hotel con il Gran Casino Royale Nye 2024, un evento imperdibile per chi vuole concludere l'anno con grande stile. L'atmosfera si anima tra tavoli da gioco, roulette e un'entusiasmante animazione musicale che cattura l'essenza del tema Casino Royale. Indossate i vostri abiti più eleganti e preparatevi per una serata indimenticabile, con musica avvincente, ottimo cibo e giochi d'azzardo.

Sfiderete la fortuna ai tavoli da gioco mentre la Strolling Band Clan Dei Ribot attraversa le sale, diffondendo melodie coinvolgenti. Per concludere il 2023 in bellezza, vi attendono cotechino, lenticchie, champagne e un entusiasmante Dj set!

Grand Hotel Alassio Beach & SPA Resort

Via Antonio Gramsci 2 - 17021 Alassio (Sv)

Tel 0182 648778

Aleph Rome Hotel, Roma

L'accoglienza natalizia all'Aleph Rome Hotel

L'Aleph Rome Hotel, affascinante struttura nel cuore della Città Eterna, a breve distanza da Via Veneto, Piazza di Spagna e Piazza Navona, celebra con entusiasmo la stagione delle festività natalizie attraverso un programma straordinario.

La Vigilia di Natale si apre con un sontuoso Cenone curato dall’executive chef Carmine Buonanno, dedicato alle tradizioni natalizie con un focus sul pesce. l 25 dicembre inizia dalla colazione di Natale. La colazione tradizionale dell’Aleph Rome Hotel è un'esperienza culinaria unica, arricchita dall'arrivo di Babbo Natale e altre sorprese.

Per il Capodanno, l'hotel propone due opzioni: una cena tradizionale nella lussuosa hall con un menu straordinario, oppure uno spumeggiante ritorno di "Le Petit Chef", coinvolgendo gli ospiti con uno spettacolo multisensoriale. Entrambe le cene offrono intrattenimento sorprendente. Alla mezzanotte, il brindisi al nuovo anno avviene sul rooftop dell’hotel, nella splendida terrazza che si affaccia sulla Città Eterna.

L'Aleph Rome Hotel rende le festività anche un'occasione per dedicarsi al benessere presso Le Caveau by Narducci Hair & Spa, un rifugio di bellezza con piscina interna e l'autentico rituale dell'Hammam orientale, offrendo trattamenti adatti alla stagione, come il trattamento corpo con olio di mandorla, cannella e arancio dolce.

Aleph Rome Hotel

Via di S. Basilio 15 - 00187 Roma

Tel 06 4229001

Grand Hotel Majestic “già Baglioni”, Bologna

Si respira l'aria del Natale al Grand Hotel “già Baglioni”

Al Grand Hotel Majestic "già Baglioni" di Bologna, la magia delle festività natalizie trasforma l'atmosfera in un luogo incantato. Per accogliere i propri ospiti a Natale, l'hotel mette a disposizione il pacchetto “Notti Magiche di Dicembre”, con cui prenotando il tuo soggiorno dal 5 al 30 Dicembre 2023, godrai di uno sconto esclusivo del 20% su tutte le tipologie di camera e di lussuosi vantaggi, inclusa la colazione.

Presso il Ristorante I Carracci, le cene della Vigilia e di Natale sono pensati per creare ricordi preziosi con la tua famiglia. Per le festività, delizia il tuo palato con i menu appositamente creati, tra gli spazi sofisticatamente arredati a tema natalizio e lasciati ispirare dal clima festoso che pervade l'hotel. Mentre, per il Cenone di San Silvestro, divertimento, e alta cucina accompagnata da Champagne allo scoccare della mezzanotte. Un percorso gastronomico creato dall'executive chef accompagnato da musica dal vivo.

In occasione del Natale, il ristorante permette di assaporare il Panettone a 4 Mani, frutto della collaborazione tra l'executive chef Guglielmo Araldi e il pastry chef Vincenzo Digifico. Disponibile in versione Tradizionale o Puro Cioccolato e Nocciola dal 29 Novembre 2023, solo 100 pezzi da 750 g saranno realizzati seguendo un processo artigianale con 72 ore di lievitazione e 20 giorni di conservazione.

Grand Hotel Majestic “già Baglioni”

Via dell'Indipendenza 8 - 40121 Bologna

Tel 051 225445

The St. Regis Rome, Roma

L'ingresso addobbato per il Natale del St. Regis Rome

Il Natale a Roma presso The St. Regis Rome promette un'esperienza all'insegna dell'Arte di Vivere, caratterizzata da iniziative artistiche, musicali e gastronomiche. L'Arte di Vivere rappresenta lo stile distintivo di The St. Regis Rome, celebrando l'ospitalità, l'arte, la cucina, il bere miscelato e la musica ogni giorno dell'anno.

In occasione delle festività, LUMEN Cocktails & Cuisine si trasforma nella piazza italiana del buon vivere, diventando il cuore pulsante dell'hotel. Un calendario di eventi offre agli ospiti internazionali e ai residenti romani numerose opportunità di godere dell'atmosfera festiva.

Tra le proposte, le Jazz Night del lunedì con Roberta Vaudo Trio, le Lumen Society Nights con dj set dal vivo il martedì e giovedì, il Piano show del mercoledì e domenica con Max Massaroni, le Acoustic Dinner del venerdì con il Metropolitan String Quintet e le Swing Soul Band Nights del sabato con Four Seasons Quintet.

Gli appuntamenti includono anche i tradizionali rituali dell'Afternoon Tea e del Sabrage ogni pomeriggio. Durante le festività, un evento imperdibile è l'Amazing Grace Gospel del 15 dicembre, un concerto esclusivo dell'orchestra vocale composta da 25 elementi.

Per il Capodanno, il 31 dicembre, si terrà una cena spettacolo straordinaria nel Salone Ritz, con intrattenimento a tema Italian Swing Night offerto dalla Forlenzo & Porfirio’s Band, ballerini, performers e dj set (800€ a persona, vini inclusi). Inoltre, fino a gennaio 2023, Galleria Continua, situata all'interno dell'hotel, ospiterà la mostra del fotografo giapponese Hiroshi Sugimoto intitolata "Viaggio in Italia" dal 23 novembre.

The St. Regis Rome

Via Vittorio Emanuele Orlando, 3 - 00185 Roma

Tel 06 47091

Villa Igiea, Palermo

L'Igiea Terrazza Bar

Villa Igiea, indirizzo palermitano Rocco Forte Hotels, celebra il savoir-vivre della Belle Epoque in chiave contemporanea e, per le Festività 2023, conta su un partner d’eccezione: Perrier- Jouët. Il fil-rouge del sodalizio è quello dell’Art Nouveau, stile che si ritrova nei floralia della Sala Basile, così come nella Maison Belle Epoque della casa di champagne di sede a Épernay.

Un vivace connubio che si esprime anche nella cornice dell’Igiea Terrazza Bar dove debuttano tre signature cocktail realizzati con gli champagne Perrier-Jouët Grand Brut e Perrier-Jouët Blason Rosé. A suggellare la prima assoluta nella storia della maison che si apre alla mixology il Maestro Salvatore Calabrese, recentemente insignito del riconoscimento dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, che mette la firma a:

Christmas With Jouët: purea di lamponi, succo di melograno, Benedectine e Perrier-Jouët Grand Brut. in un cocktail che Calabrese descrive: “Questo drink ambisce a diventare un giorno iconico come lo champagne tra i suoi ingredienti”;

purea di lamponi, succo di melograno, Benedectine e Perrier-Jouët Grand Brut. in un cocktail che Calabrese descrive: “Questo drink ambisce a diventare un giorno iconico come lo champagne tra i suoi ingredienti”; Big Santa: Tequila, Cointreau, succo di mirtillo rosso, sciroppo di agave, Perrier-Jouët Blason Rosé, ingredienti scelti per “Una bevanda che sorprenderà il vostro palato con note tropicali fresche e leggere”.

Tequila, Cointreau, succo di mirtillo rosso, sciroppo di agave, Perrier-Jouët Blason Rosé, ingredienti scelti per “Una bevanda che sorprenderà il vostro palato con note tropicali fresche e leggere”. Gingle Fizz: Hoxton Banana Rum, succo di lime, menta fresca e Perrier-Jouët Grand Brut

“Un drink che sorprenderà il vostro palato con note tropicali fresche e leggere”.

L’itinerario sensoriale in chiave Belle Epoque approda quindi al food pairing ideato per l’occasione da Chef Fulvio Pierangelini: tra le delizie semplici e irresistibili tutte da degustare in un inedito abbinamento alle bollicine d’oltralpe, spicca l’Arancina con gamberetti di Sciacca e limone.

Villa Igiea

Via Belmonte, 43 - 90142 Palermo

Tel 091 6312111

Sheraton Milan San Siro, Milano

Gli igloo trasparenti del ristorante all'interno dello Sheraton Milan San Siro

Con l'occasione delle feste natalizie e fino alla primavera sarà possibile prenotare e cenare in romantici igloo trasparenti sul giardino terrazzato del ristorante El Patio del Gaucho dello Sheraton Milan San Siro, con lucine e atmosfere natalizie. Caldi rifugi dove poter cenare, fare aperitivo e brindare insieme ai colleghi, ai propri cari o alla dolce metà.

Gli chef dell'albergo propongono il meglio della cucina argentina per cui El Patio del Gaucho è rinomato, oltre al meglio della cucina italiana del ristorante Silene. E per finire in bellezza, si potrà godere del cielo stellato di Milano avvolti da una calda coperta.

Sheraton Milan San Siro

Via Caldera 3 - 20153 Milano

Tel 02 915221

Borgo Egnazia, Savelletri (Br)

Le luci natalizie circondano Borgo Egnazia

Un ricco calendario di appuntamenti accoglierà coloro che vorranno vivere la magia delle Feste a Borgo Egnazia, celebrando la tradizione pugliese nel periodo più affascinante dell'anno. I Mercatini di Natale animeranno la Piazza del Borgo, ogni weekend fino al 28 dicembre, e offriranno la possibilità di riscoprire i mestieri di un tempo e l'artigianato pugliese. Il 9 dicembre dalle ore 19.30 si terrà la festa del Borgo “Vitigni e Vignaioli”, una serata dedicata alla cultura enogastronomica locale, raccontata da viticoltori storici e produttori dalle etichette inedite, attraverso una degustazione di vini provenienti da vitigni tradizionali.

Per assaporare il calore e la magia dei giorni di festa, Borgo Egnazia propone: il 24 dicembre, la cena della Vigilia da trascorrere in famiglia nella suggestiva atmosfera del Porticato di Borgo Egnazia, a due passi dai mercatini natalizi in Piazza; il pranzo di Natale al Ristorante Due Camini con un menu che onora la tradizione pugliese reinterpretata dallo chef Domingo Schingaro; il 26 dicembre, i panzerotti pugliesi saranno i protagonisti del giorno di Santo Stefano, insieme all'immancabile pizza del Borgo, immersi nell'affascinante atmosfera del Ristorante La Frasca.

Per chi decide di trascorrere il Capodanno al Borgo, ci sono tre diverse proposte per dare il benvenuto al nuovo anno: Capodanno in Famiglia con un aperitivo nel Cortile di Borgo Egnazia, seguito da una cena con menu tradizionale, musiche e danze popolari; Capodanno Stellato per immergersi nei sapori ricercati della cucina del Due Camini; Capodanno in Fiore con un aperitivo presso il Porticato seguito da una cena nell'Arena del Borgo, avvolti dall'incantevole atmosfera di un giardino in fiore.

Borgo Egnazia

Strada Comunale Egnazia - 72015 Savelletri (Br)

Tel 080 2255000

Excelsior Hotel Gallia, Milano

L'ingresso addobbato a festa dell'Excelsior Hotel Gallia

Come da tradizione, il Gallia Lounge & Bar dell'Excelsior Hotel Gallia apre le porte alla sua incantevole Gran Merenda di Natale, un evento che si protrarrà fino al 6 gennaio 2023. Quest'anno, gli chef Vincenzo e Antonio Lebano, insieme al pastry chef Stefano Trovisi con la consulenza dei rinomati fratelli Cerea, offrono un'esperienza gastronomica straordinaria, conducendo i visitatori in un viaggio culinario attraverso le eccellenze natalizie delle diverse regioni italiane.

Ma l'Excelsior Hotel Gallia non si limita solo agli ospiti fortunati. L'executive pastry chef Stefano Trovisi firma tre dolci natalizi iconici - il Panettone Tradizionale, il Panettone “Anima del Sud” e l'Albero di cioccolato - disponibili per l'acquisto presso il pop-up shop dell'hotel o tramite il portale www.cosaporto.it, portando così la magia natalizia direttamente nelle case degli amanti della festa.

L'offerta si completa con la possibilità di godere delle delizie natalizie e della convivialità presso il ristorante Terrazza Gallia al settimo piano. Dalla cena della vigilia al pranzo di Natale, dalla serata del 31 dicembre alla colazione del primo dell'anno, le tavole si imbandiscono con piatti golosi

Excelsior Hotel Gallia

Piazza Duca d'Aosta 9 - 20124 Milano

Tel 02 67851