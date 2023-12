Metti una giornata in pasticceria: ecco le dolcezze di quelle del centro Italia

Abbiamo cominciato uno dei viaggi più golosi che ci siano. Quello alla scoperta delle pasticcerie d'Italia. E dopo aver visto e assaggiato i dolci, torte e le dolcezze delle pasticcerie del nord della penisola, eccoci arrivati al centro. Attraversiamo Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo alla ricerca dei dolci tradizionali della zona, ma non solo. Ecco la nostra selezione di pasticcerie del centro Italia.

Emilia-Romagna - Gino Fabbri Pasticcere, Bologna

Gino Fabbri pasticcere

Più che un semplice pasticcere Gino Fabbri dovrebbe essere identificato come una leggenda di questo mondo. Del resto, non si contano i premi che nella sua lunga e gloriosa carriera è riuscito a raccogliere con merito. In via Cadriano è difficile scegliere tra croissant, sfogliatine, maritozzi, brioche, veneziane. Ottimi i mignon: crostatine al cacao o al lampone, bignè, cannoncini. Da provare assolutamente la ciambellona. Lievitati e torte glassate meriterebbero uno spazio tutto per loro.

Gino Fabbri Pasticcere | Via Cadriano 27/2 - 40127 -Bologna | Tel 051 505074

Toscana - Nuovo mondo, Prato

Nuovo Mondo

Paolo Sacchetti è uno dei grandi nomi della pasticceria nazionale, oggi coadiuvato dal figlio Andrea che in quanto a talento ed estro non ha nulla da inviare al padre. Cornetti e croissant non mancano mai in questa boutique a due passi dal Duomo di Prato: alla crema, integrali, ai frutti di bosco, al pistacchio. Impeccabili tutti i dolci classici, i mignon e il tiramisù, ma anche i biscotti di Prato e la torta Foresta nera.

Nuovo mondo | Via Giuseppe Garibaldi 23 - 59100 Prato | Tel 0574 27765

Umbria - Sandri, Perugia

Sandri

È uno dei locali storici della città, aperto addirittura dal 1860. Qui si può fare una grande colazione con croissant semplici farciti con panna e frutta fresca, oppure con degli ottimi maritozzi o con delle veneziane davvero sublimi. La torta Sacher resta ancora oggi uno dei cavalli di battaglia di questo locale, che comunque offre anche proposte più innovative come le éclair glassate e farcite. Molto buona anche tutta la proposta salata.

Sandri | Corso Pietro Vannucci 32 - 06100 Perugia | Tel 075 376 9461

Marche - LA pasticceria naturale, Grottammare (Ap)

LA pasticceria naturale

Il nome non è un refuso: LA sta per Lorenzo e Alice, le due anime di questa insegna che in poco tempo è diventata famosa nella zona per i suoi dolci internazionali. Su tutto, i croissant cubici, croccanti fuori e morbidissimi all’interno. Un vero e proprio marchio di fabbrica. Di livello tutti i mignon proposti e pure le monoporzioni. Molto buone anche le torte classiche, ma è nelle preparazioni più fantasiose che Lorenzo e Alice danno il meglio, a volte anche con torte a tiratura limitata. In estate da provare il loro gelato.

LA pasticceria naturale | Via Ischia, Via Abruzzi 185 - 63066 Grottammare (Ap) | Tel 0735 436332

Lazio - Gruè, Roma

Gruè

Felice Venanzi e Marta Boccanera sono due innamorati che hanno scelto di suggellare il loro amore con un locale, Gruè, che racconta molto delle loro vite: lui era laureando in Scienza Politiche, lei in Ingegneria Meccanica quando hanno scelto di dedicarsi al mondo della pasticceria. Tanto studio e tanto lavoro a stretto contatto con i migliori pasticceri d’Italia li hanno portati, nel 2014, ad aprire la loro pasticceria. Che in poco tempo è diventata un’insegna di successo: dai lievitati della colazione alle monoporzioni, dai mignon ai dolci in barattolo, tutto sembra creato da mani fatate, con grandissima tecnica. Tante anche le proposte salate per chi non si vuole limitare ai dolci.

Gruè | Viale Regina Margherita 95 - 00198 Roma | Tel 06 841 2220

Lazio - Tulipane, Roma

Tulipane

In realtà questa insegna di Sara Bonamini e Flaminia Fratini è nata con l’intenzione di sfornare del buon pane, ma ben presto è diventato un indirizzo frequentatissimo anche dagli amanti della pasticceria grazie alle creazioni di Roberto Zampetti: le sue girelle alla nocciola, i suoi pain au chocolat, i suoi croissant leggeri e sfogliati. Da assaggiare, se si ha la fortuna di trovarlo, il babka, un dolce lievitato variegato al cioccolato di origine polacca.

Tulipane | Via del Pavone 28 - 00186 Roma | Tel 06 0190 3840

Abruzzo - Caprice, Pescara

Caprice

Fabrizio Camplone è molto attaccato al suo territorio. Lo si capisce dalla proposta pensata e ideata per il suo locale di Pescara, dove è possibile trovare una lista lunga così di dolci della tradizione abruzzese che difficilmente si trovano (soprattutto preparati in questo modo impeccabile) in altre zone della città. Da provare assolutamente le Burle, dei pasticcini di mandorla con amarene e mosto cotto, ricordo dei dolcetti che si preparavano a Pescara durante la festa patronale.

Caprice | Piazza Giuseppe Garibaldi 27 - 65127 Pescara | Tel 085 691633