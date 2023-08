[[Pepe in Grani]], la pizza di Franco Pepe e non solo...

La Reggia di Caserta la si visita, e ci mancherebbe altro. E la si visita per bene, a intendere anche il parco e, in esso incastonato, lo splendido giardino inglese. Il tutto, giova ribadirlo, senza fretta alcuna. E poi, giammai sazi di capolavori del Vanvitelli, visitiamo anche il Real Sito di San Leucio e il minuscolo borgo della Vaccheria. La strada a quel punto scollina e nella discesa ci appare la fertile piana del Volturno. Si attraversa il fiume, qui si è fatta la storia risorgimentale, la famosa Battaglia del Volturno e poi l’incontro di Teano, e la strada ricomincia a salire per come, volendo portarci fino al Massiccio del Matese che già si intravede, passa per il paesino di Caiazzo.

Pepe in Grani

Caiazzo famosa nel mondo. Ma davvero? Caiazzo. Quando uno dice Caiazzo! Caiazzo è uguale a dire Franco Pepe (vincitore dell'ultima edizione del sondaggio Personaggio dell'anno di Italia a Tavola). E Franco Pepe è uguale a dire la pizza, le pizze, la cultura del grano, delle farine, degli impasti, della lievitazione, dei topping, della cottura nel forno a legna. Caiazzo meta di gourmet da tutto il mondo (affermazione vera: dai cinque Continenti per come ci capitò di avere al tavolo vicino al nostro una coppia australiana!).

Franco Pepe

Può una pizzeria assumere congrua sembianza, sostanziale e non solo formale, di D&B? Certo, e difatti siamo al D&B Pepe in Grani, nel centro storico di Caiazzo. Palazzo del Settecento arroccato su una ripida scalinata. All’ultimo piano dello storico palazzo si trovano le due stanze che costituiscono la componente Bed. Con il loro stile semplice ed elegante, arricchito dalle creazioni artigianali che ne compongono i particolari, queste due stanze matrimoniali offrono ristoro e comodità ai gourmet che arrivano da lontano e che sanno bene che il modo migliore per godere dell’esperienza della cena è non avere la preoccupazione di mettersi in auto per fare ritorno a casa. Una commovente curiosità. Il legno utilizzato per i letti delle camere, fatti artigianalmente, è quello usato per fare le madie nelle quali Franco prepara il suo famoso impasto. Ci viene assegnata la camera 2. Dalla finestra ammiriamo il dolce panorama dei colli caiatini. Giù per le scale arriviamo alla sala dove è pronto il nostro tavolo.

Sensazione di Costiera di Franco Pepe 1/3 La bufala profumata di Franco Pepe 2/3 La pizza scarpetta di Franco Pepe 3/3 Previous Next

Che emozione, l’esperienza ha inizio. E si comincia con la mignon. Ma come la pasticceria mignon, invece che alla fine ce la portano all’inizio? E non è che poi il palato dolce inficia il gusto delle pizze?! Tranquilli, mica si intendeva la pasticceria mignon, ma quando mai! Sta solo accadendo che, come stuzzicheria, abbiamo scelto la Pizza a libretto. La Pizza a libretto è il vero street food napoletano. Pizza con il più semplice e tradizionale dei topping: aglio, origano e pomodoro con un filino d’olio evo. Più piccola di quelle servite al tavolo, veniva custodita nella cosiddetta stufa e, impilate l’una sull’altra venivano vendute per strada, nei vicoli di Napoli: fast lunch, e che lunch! Street food, e che food! Finger food in quanto la si porgeva al cliente piegata in quattro, come fosse il breviario, il libretto onnipresente tra le mani del sacerdote. E già questa pizza a libretto è semplicemente squisita. Proseguiamo con il Calzone fritto. Farcia di questo calzone l’eccellente Ricotta di Bufala Campana Dop, il pepe, il salame e la scamorza affumicata.

Tra le creature originali di Franco Pepe, scegliamo la sontuosa Grana, Pepe e Fantasia: fonduta di Grana Padano Dop 12 mesi, scamorza affumicata, tuorlo d’uovo pastorizzato, bacon affumicato, Pecorino Romano Dop sul cornicione, chips di Grana Padano Dop 24 mesi, pepe e zest di lime.

In abbinamento le birre del Birrificio Italiano.

La veranda di Pepe in Grani

E per dolce, la Pizza fritta con la crema. Senza fretta alcuna, si continua a conversare. Poi un breve giretto tra i vicoli di Caiazzo e il ritorno nel locale, ancora affollato. Su per le antiche scale, destinazione la camera numero 2. Si dorme benissimo ed è tutto da godere il panorama del mattino: le luci, il silenzio. La colazione non fa parte del servizio e si va nel bar in piazza. Qui dove la privacy è un concetto esterno, ci viene chiesto che pizze abbiamo preso ieri sera. Non ci hanno chiesto se abbiamo cenato da Pepe in Grani. Al cospetto di volti forestieri viene data per certa la correlazione con la cena in pizzeria.

Adesso c’è tanto da vedere, sia proseguendo verso l’Alto Casertano, avvicinandoci così al Matese, sia andando verso Santa Maria Capua Vetere e Capua. Sosta opportuna in un caseificio per assaggio e acquisto della Mozzarella di Bufala Campana Dop.

Questo testo è un estratto dal libro "Italian D&B" di Vincenzo D'Antonio, 320 pagine, pubblicato da Cinquesensi editore, che descrive 100 destinazioni in Italia dove si può abbinare un'ottima cena ad una camera di charme per dormire.

Pepe in grani

vico San Giovanni Battista 3 - Caiazzo (Ce)

Tel 0823 862718