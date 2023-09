Vacanze in solitaria: ecco le dieci città più sicure d'Europa

È stata definita l'ultima frontiera del viaggio. Un modo per sentirsi liberi e scoprire il mondo, ma anche una necessità del nostro tempo, per staccare temporaneamente la spina da tutto e da tutti. Sono infatti sempre di più le persone che scelgono la vacanza in solitaria, una tendenza che, rcentemente, ha coinvolto anche i viaggiatori italiani. Chi non si è infatti chiesto almeno una volta: «E se partissi da solo per qualche giorno in un'altra città?».In ogni modo, che si tratti del desiderio di un'avventura in solitaria o di aprirsi ad altre persone al di là delle frontiere, la sicurezza del viaggio è di fondamentale importanza.

Viaggio in solitaria - Il tour operator Civitatis propone dieci destinazioni europee da visitare in sicurezza

Per aiutare a fare il grande passo, Civitatis, azienda leader nella distribuzione online di attività, escursioni e visite guidate nelle principali destinazioni turistiche del mondo, ha redatto una ricerca sulle destinazioni più sicure d'Europa in cui è possibile vagare da soli per qualche giorno e trovare attività che tengano occupati i viaggiatori solitari.

Vacanze in solitaria - Zurigo, Svizzera

Non sorprende che il Paese del cioccolato e della fonduta sia presente in classifica. Innanzitutto, la Svizzera è al decimo posto nell'Indice di Pace Globale nel 2023 - e questo non fa che rafforzare il desiderio di andare avanti da soli. E se non foste ancora convinti, sapevate che nel 2022 Zurigo era nella top 3 delle città più piacevoli in cui vivere? Se questo non vi fa venire voglia di incontrare gli svizzeri per qualche giorno.

Viaggio in solitaria - Zurigo

Per soddisfare la vostra voglia di avventura a Zurigo, Civitatis ha messo insieme una selezione di esperienze da vivere, a partire da un tour completo di Zurigo (64,90 euro) per non perdere nessuna delle attrazioni e dei monumenti della città, e scoprire la città da ogni angolazione con un giro in traghetto sul lago e un giro in funivia sulla montagna.

E per i più avventurosi in cerca di paesaggi mozzafiato, è possibile ammirare il sublime scenario alpino del Monte Pilatus (171,90 euro). Certo, bisogna camminare fino in cima, ma la vista panoramica sulle Alpi svizzere ne vale la pena.

Vacanze in solitaria - Lisbona, Portogallo

Lisbona, la Capitale portoghese è che è nota per i viaggi in solitaria, il che significa che è molto probabile che incontriate altri viaggiatori solitari. Chissà, magari li incontrerete durante un tour gratuito di Lisbona (gratuito per ogni partecipante) tra due visite a siti emblematici, una visita allo stadio del Benfica (15,99 euro) nella speranza che teniate la stessa squadra, o un tour guidato del fado (genere di musica popolare portoghese, tipico soprattutto delle città di Lisbona e Coimbra. Dal 2011 è riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio intangibile dell’umanità, ndr), che culmina con uno spettacolo e un aperitivo (55 euro).

Viaggio in solitaria - Lisbona

E chi lo sa? Magari concludere il viaggio insieme su una barca a vela per una crociera al tramonto (45 euro).

Vacanze in solitaria - Madrid, Spagna

Non lontano da Lisbona si trova un'altra capitale ideale per chi viaggia da solo: Madrid, in Spagna. Gli abitanti di Madrid sono calorosi, accoglienti ed estremamente cordiali: saranno i primi ad aiutarvi a orientarvi. Potranno anche guidarvi verso i monumenti emblematici (e soprattutto imperdibili) da vedere durante il vostro soggiorno, come il Palazzo Reale e la Cattedrale dell’Almudena (visita guidata, 30 euro) o l'amato stadio Bernabéu (visita guidata, 25 euro).

Viaggio in solitaria - Madrid

Saranno anche felici di farvi ballare al ritmo de La Bamba, perché dopo aver assistito a uno spettacolo di flamenco alla Torre Bermejas (25 euro), questo ballo non avrà più segreti per voi. È un'ottima occasione per conoscere nuove persone e immergersi nella cultura spagnola. E per non perdere nulla della città, Civitatis vi offre un tour gratuito di Madrid.

Vacanze in solitaria - Stoccolma, Svezia

Non è un caso che i Paesi nordici siano i più piacevoli e i più felici. La Svezia e la sua capitale Stoccolma non fanno eccezione! Muoversi in modo indipendente a Stoccolma è un gioco da ragazzi: gli svedesi sono orgogliosi della loro padronanza della lingua inglese e saranno ansiosi di accogliervi a braccia aperte. Ve lo dimostreranno quando li incontrerete durante un tour gratuito di Stoccolma. L'ospitalità e il buon vivere fanno parte della storia svedese e potrete saperne di più con un'escursione al Palazzo di Drottningholm (26,40 euro).

Viaggio in solitaria - Stoccolma

Essere in solitaria non significa che non vogliate godervi la compagnia di altri viaggiatori (o di animali selvatici, sì, sì) con un Safari nella foresta di Stoccolma (99,90 euro). E se siete più alla ricerca di serenità e di un momento di pace con voi stessi, godetevi una tranquilla gita in barca intorno all'arcipelago di Stoccolma (30,70 euro) - una crociera indimenticabile.

Vacanze in solitaria - Amsterdam, Paesi Bassi

Visitare una città da soli può essere piuttosto scoraggiante, ma se andate ad Amsterdam da soli, non avete nulla di cui preoccuparvi. La capitale olandese è una delle città più rilassate che un viaggiatore solitario possa visitare. Tra un giro in bicicletta per la città (32 euro) o un giro veloce in una caffetteria, non dimenticate di ammirare l'imperdibile vista delle chiatte e delle altre case degli abitanti di Amsterdam con una gita in barca (16 euro).

Viaggio in solitaria - Amsterdam

Ad Amsterdam potrete anche ammirare le opere degli artisti di strada in ogni angolo della città - ma potrete anche apprezzare il loro gusto per l'arte contemporanea al Moco Museum. Se invece è la storia che cercate, recatevi alla Casa di Anna Frank o immergetevi nella sua storia con un tour del quartiere ebraico attraverso i suoi occhi (32,50 euro). E se avete voglia di un momento nostalgico, perso nel tempo e lontano dalla città, potete esplorare la campagna olandese e i suoi famosi mulini a vento con un'escursione a Zaanse Schans e Volendam (59 euro).

Vacanze in solitaria - Monaco, Germania

La cultura tedesca valorizza e rispetta le donne e la loro indipendenza: è impossibile per voi donne non sentirvi a casa qui. La città di Monaco è pulita, sicura e facile da girare per tutti - infatti, è abbastanza comune avventurarsi da sole. Tutti fattori importanti che la rendono una destinazione sicura e divertente per chi viaggia da solo! Nella Capitale della Baviera c'è molto da vedere, per questo è importante non perdere nulla del tour gratuito di Monaco (prezzo libero) e soprattutto immergersi nella storia carica di emozioni della Germania. La città si visita meglio a piedi, ma è ancora più divertente scoprirla in bicicletta (38 euro) con degli sconosciuti che potrebbero poi diventare i vostri compagni di viaggio.

Viaggio in solitaria - Monaco di Baviera

Da Monaco di Baviera potrete anche scoprire una serie di luoghi esotici e senza tempo che vi faranno immergere in un altro mondo, come la Bella Addormentata, se vi lascerete tentare da un'escursione ai castelli di Linderhof e Neuschwanstein (64 euro), o da un ritorno al passato e alla storia nazista con un'escursione a Norimberga (69 euro).

Vacanze in solitaria - Vienna, Austria

Se vi fa sentire meglio, Vienna ha il tasso di criminalità più basso del mondo. Quindi potete stare tranquilli prima di avventurarvi da soli. E anche se la capitale austriaca è affollata, molti viaggiatori hanno dichiarato di essersi sempre sentiti a proprio agio! Lasciatevi quindi guidare in un tour gratuito e lasciatevi sedurre da questa affascinante città. Non potete perdervi la musica classica quando venite a Vienna. Chiudete gli occhi e godetevi un concerto di musica classica nella Chiesa di San Pietro (34 euro). E per continuare questa pausa incantata, immergetevi nel mondo di Mozart (12 euro).

Viaggio in solitaria - Vienna

Oltre alla musica, i viennesi sono artisti nel cuore e nell'anima: una visita al Museo Belvedere (14,60 euro) vi guiderà attraverso le più belle e importanti collezioni d'arte dell'Austria. Anche se viaggiate da soli, non c'è motivo per cui non possiate concedervi una cena a lume di candela solo per voi: questa crociera con cena sul Danubio (55 euro) sarà un magico souvenir per scoprire la Vienna illuminata e assaggiare la cucina tradizionale austriaca.

Vacanze in solitaria - Copenaghen, Danimarca

Non sorprende che la Danimarca sia considerata uno dei Paesi con la migliore qualità di vita! Ecco perché è così piacevole viaggiare da soli a Copenaghen, una città che si può girare tranquillamente ed esplorare da soli (anche di notte). Con questo tour gratuito di Copenaghen offerto da Civitatis (prezzo libero), sarete in grado di vedere quanto sia bello vivere nella capitale danese - con una grande guida dedicata a farvi sentire tutte le buone vibrazioni. E se non volete sentirvi turisti solitari, ma veri Copenhagener, il giro in bicicletta (52,30 euro) è un ottimo modo per scoprire la città.

Viaggio in solitaria - Copenaghen

Se siete amanti del brivido, da soli o in compagnia, non potete visitare Copenaghen senza fare una sosta ai Giardini di Tivoli (59 euro), il parco divertimenti più visitato e uno dei più antichi del mondo. Dopo la tempesta di Tivoli arriva un momento di pace in cui ci si può godere la solitudine e l'assenza di tempo, a bordo di un battello sui canali di Copenaghen (17,30 euro), dove si potrà ammirare un arcobaleno nel quartiere di Nyhavn.

Vacanze in solitaria - Praga, Repubblica Ceca

Oltre a essere una delle città più sicure d'Europa (e del mondo intero), il vantaggio di Praga è che è facile arrivare ovunque a piedi, quindi non è necessario usare i mezzi pubblici. Se è la prima volta che visitate la città «delle mille torri e delle mille guglie», il tour gratuito di Praga (prezzo libero) vi darà una panoramica della Capitale ceca. Potete aggiungere un tour al Castello di Praga e alla celebre via Malastrana (16 euro).

Viaggio in solitaria - Praga

Visitare Praga di giorno è fantastico, ma visitare Praga di notte (19,50 euro) è ancora meglio. Lasciatevi incantare dalle strade e dai monumenti della capitale ceca, dove le luci dei lampioni e il bagliore della luna vi faranno da guida. Il tour notturno può essere completato da una splendida serata in ottima compagnia (la vostra...) in una delle taverne sotterranee di Praga per una cena e uno spettacolo medievale (69 euro).

Vacanze in solitaria - Dublino, Irlanda

Quando si parla di viaggi in solitaria, Dublino si colloca facilmente tra le destinazioni top. Non sorprende che l'Irlanda sia al decimo posto tra i Paesi più sicuri al mondo e che i suoi abitanti siano rinomati per la loro cordialità: è quasi garantito che vi divertirete, sempre. Se questa è la vostra prima fuga in solitaria a Dublino, Civitatis vi offre già la possibilità di un tour gratuito della capitale irlandese (prezzo libero) seguito da un momento tradizionale da vivere, non da soli, ma con i più dublinesi degli irlandesi, una cena e uno spettacolo folk in un pub (28 euro). E per confondersi con gli irlandesi, non dimenticate di visitare il Museo del whisky (22 euro).

Viaggio in solitaria - Dublino

E per staccare la spina, fate un'escursione al Giant's Causeway, al Dunluce Castle e a Belfast (79 euro) per scoprire uno dei simboli dell'Irlanda del Nord. Inoltre, se siete fan della celebre serie Tv, Game of Thrones, ispirata all'omonima saga fantasy scritta da George R.R. Martin, entrate nel vivo della serie con un'escursione agli studios (76 euro) da Dublino. Ora che avete dato un'occhiata in giro, è facile decidere se siete pronti a partire da soli, ma la scelta della destinazione è un po' complicata. Per fortuna, Civitatis è piena di attività ed escursioni che vi aiuteranno a scegliere la destinazione finale per la vostra prima avventura in solitaria.

Tutte queste attività (e molte altre) sono disponibili sul sito di Civitatis.