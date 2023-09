Dalla Giordania alle Alpi passando per la Francia, ecco alcuni consigli

Settembre è ormai da anni uno dei mesi migliori per programmare dei viaggi o anche delle piccole fughe durante il weekend. E, vista l’esperienza degli ultimi tempi, anche ottobre non è da meno. Tra le occasioni che Check-In propone per le prossime settimane ci sono certamente due mete montane che, pur a poca distanza fra loro, non possono essere più diverse.

Dalle Alpi alla Giordania passando per la Francia, ecco alcuni consigli

Da un lato la regina delle Dolomiti, la modaiola, sportiva e sempre affascinante Cortina che, senza attendere la stagione invernale, sa essere spettacolare in questa stagione. Non da meno, ma aliena dal fashion e all’insegna della semplicità vera e di una proposta autenticamente originale c’è invece Sutrio, col suo albergo diffuso emblema della modalità con cui la Carnia si è organizzata per un turismo slow e ambientale.

Per chi cerca occasioni fuori dai confini nazionali, ecco le proposte dei due nostre inviate nella valle della gastronomia in Francia e nella lunare Giordania dove il deserto, l’archeologia romana, le tracce delle guerre crociate e la cultura islamica si fondono in un mix incredibile di cui l’imperdibile Petra è forse solo una delle mete più conosciute, ma non certo l’unica ragione per raggiungere il regno ascemita. E poi, ovviamente, le nostre rubriche sui piatti e i monumenti da non perdere per chi visita la Capitale della cultura divisa fra Bergamo e Brescia e gli aggiornamenti su alcuni nuovi locali da provare in tutta Italia.