Cinque buoni motivi per visitare Antigua e Barbuda nel 2024

Nel cuore dei Caraibi sorgono due isole gemelle che sono in grado di stupire per la loro natura paradisiaca, ma anche per la varietà della proposta di attività all'aria aperta. Stiamo parlando di Antigua e Barbuda, arcipelago famoso soprattutto per la bellezza delle sue spiagge, ma non solo. Vediamo, allora, cinque buoni motivi per cui scegliere questa destinazione tra quelle perfette per un viaggio in questo 2024 appena iniziato.

Pinching Bay, una delle spiagge di Antigua

Perché visitare Antigua e Barbuda?

1 - Le spiagge incantevolidi Antigua e Barbuda

Le isole vantano complessivamente 365 splendide spiagge, idealmente una per ogni giorno dell'anno.

Una delle spiagge rosa di Barbuda

Tra le più incantevoli spiccano Palmetto Point e Low Bay, due delle più celebri spiagge rosa di Barbuda, il cui colore è dovuto a micro conchigliette che in base alla corrente del mare si depositano sul bagnasciuga.

2 - I tour in E-bike ad Antigua e Barbuda

Con il vento fresco degli alisei e le numerose attrazioni da scoprire, i visitatori che desiderano un'esperienza rilassante in bicicletta possono optare per un tour in e-bike, perfetto per rallentare e godersi il paesaggio. Ci sono sei percorsi tra cui scegliere, che permettono di ammirare la storia, gli scorci panoramici e le spiagge del Paese. Si può pedalare a nord per la spiaggia di Jabberwock, a sud lungo Fig Tree Drive, a est per i due mulini di Betty's Hope e l’arco naturale Devil's Bridge, o a ovest per lo storico Fort Barrington. I visitatori possono anche intraprendere un tour storico della città di St. John's con una sosta a Fort James o dirigersi verso English Harbour per esplorare i siti di Antigua dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.

3 - Musica e tramonti ad Antigua e Barbuda

I tramonti di Antigua e Barbuda sono tutti emozionanti, ma c’è un posto speciale dove guardare il calare del sole con una vista unica. Lo Shirley Heights Lookout è un punto panoramico che regala ai visitatori una vista privilegiata del Nelson's Dockyard, una delle immagini simbolo di Antigua.

I più festaioli ogni giovedì e domenica qui possono unirsi alla festa più longeva dei Caraibi, lo Shirley Heights Sunset Party and BBQ. Un grande party dove aspettare il tramonto accompagnati dalla musica delle steelband locali, uno speciale barbecue e le bancarelle degli artigiani che vendono i loro prodotti.

4 - La cucina di Antigua e Barbuda

Classificato 5/5 su TripAdvisor con 5 Certificati di Eccellenza e la rara designazione Hall of Fame di TripAdvisor, Nicole’s Table propone diversi corsi di cucina per immergersi nella deliziosa cucina caraibica. Non c’è niente di meglio che la Rum Cooking Class, durante la quale i partecipanti hanno l’opportunità di conoscere la storia e l’importanza del celebre liquore nei caraibi, per poi passare alla degustazione di cinque varietà dal sapore unico e creare insieme degli ottimi piatti utilizzando un Rum antiguano come ingrediente chiave. Le lezioni si svolgono in una suggestiva casa caraibica eco–friendly, offrendo ai visitatori un ambiente autentico e un’atmosfera rilassata.

5 - Snorkeling e immersioni ad Antigua e Barbuda

L'esplorazione dell'incantevole Palaster Reef è un’esperienza di snorkeling senza pari per scoprire la meravigliosa barriera corallina. Situata appena al largo della costa dell'isola, la barriera è composta da pietra calcarea dal caratteristico colore bianco, creando un suggestivo contrasto con le acque turchesi circostanti.

Snorkeling ad Antigua

Gli appassionati di snorkeling e immersioni potranno avventurarsi in questa meraviglia sottomarina e scoprire un mondo di coralli, pesci tropicali dai colori vivaci e altre affascinanti creature marine.