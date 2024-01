I piccoli comprensori della Carinzia, luoghi perfetti per sciare in famiglia

Dici Carinzia e pensi subito agli sci. La regione austriaca è da sempre vocata al turismo montano, in inverno, ma anche in estate. Sono 23 i comprensori sciistici presenti, tra cui alcuni molto noti, come Nassfeld/Pramollo o Bad Kleinkirchheim. Oltre a questi, però, ce ne sono anche altri più piccoli, ma altrettanto amati, soprattutto dalle famiglie.

Sciare in Carinzia è perfetto anche per le famiglie

I comprensori sciistici per famiglie in Carinzia

Questi comprensori di dimensioni ridotte sono diffusi in tutta la Carinzia da ovest a est e da nord a sud, facilmente raggiungibili anche dai principali centri cittadini della regione. Di queste aree sciistiche si apprezzano la facile accessibilità, sia grazie agli impianti di risalita e alle funivie che partono dalla valle, sia grazie alle strade di accesso ben strutturate che portano al comprensorio sciistico e ai grandi parcheggi in loco.

Nei comprensori sciistici per famiglie della Carinzia non esistono code e affollamenti e i tempi di attesa per i moderni e confortevoli impianti di risalita sono praticamente nulli. Le piste sono ampie, ideali per i principianti ma anche per sciatori esperti, baciate dal sole, generalmente brevi e costellate da accoglienti rifugi, sicure perché perfettamente preparate e innevate, con maestri di sci capaci di relazionarsi anche con i più piccoli.

Piccoli comprensori in Carinzia: un'opportunità per le famiglie

Altro aspetto da non trascurare è l’accessibilità dei costi, molto più contenuti rispetto alle aree sciistiche più note. Infatti, la maggior parte delle piccole stazioni sciistiche offre pacchetti interessanti per le famiglie o la possibilità di acquistare biglietti a punti o a ore, un'ottima alternativa per le famiglie con bambini piccoli, che di solito organizzano la loro giornata sugli sci in base alla durata del divertimento dei più piccoli.

Il costo dello skipass giornaliero per un adulto mediamente va da 36.50 euro a 51 euro. Altre opportunità in questi comprensori per famiglie sono la gratuità per alcuni servizi. Nel comprensorio Bodental, ad esempio, il tapis roulant e il baby lift non sono a pagamento, mentre sul Goldeck addirittura i bambini fino a 14 anni sciano gratis. Inoltre, a Weissbriach, soggiornando in uno degli alloggi “Ski for free” convenzionati, si riceve per la durata del soggiorno – anche per solo una notte - lo skipass gratis anche per gli adulti.

Divertimento su misura per i più piccoli

Nei comprensori sciistici più piccoli il divertimento è messo al primo posto. Per esempio, all'Heidi-Alm sul Falkert, i ragazzi possono scatenarsi nello snowpark con rail, box, wave run e kicker. A Klippitztörl, c’è la pista Klippi Pippi Kiddy con figure, onde, tunnel e curve ripide per i piccoli sciatori. Il Petzen dispone di un'area per il freestyle e sulla Simonhöhe il grande parco divertimenti e il percorso di gara alpino con cronometraggio sono attrazioni popolari per i bambini sulla neve.

Sul Katschberg una pista riservata ai bambini, chiusa e ben delimitata, con personaggi divertenti a grandezza naturale, consente di sciare in sicurezza divertendosi; inoltre, quando i piccoli sciatori sentono il bisogno di fare una pausa, sono a disposizione appositi padiglioni riscaldati direttamente sulle piste.