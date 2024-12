Hai detto sushi? No, meglio: scopri gli hand roll di CasaNori a Milano

Nel cuore pulsante del quartiere Isola a Milano, dove ogni angolo racconta storie di rinascita e creatività, c'è CasaNori, un luogo che promette di trasformare l'esperienza gastronomica nipponica in un viaggio multisensoriale. Non è solo un ristorante: è un racconto, un gesto d'amore per la tradizione, una rivoluzione a misura di mano e palato. Il concept è tanto semplice quanto coinvolgente: un hand roll bar, un banco dove il sushi diventa ancora più intimo. Gli hand roll, piccoli scrigni di sapore avvolti in alga nori croccante, rappresentano il cuore di un menu che sa sorprendere e coccolare.

La sala di CasaNori

L'eredità di Tomoyoshi Endo da CasaNori

La vera chicca di CasaNori è la collaborazione con il mitico Tomoyoshi Endo, il primo ristorante giapponese di Milano, un tempio che ha fatto scuola e storia per decenni. Chiuso all'inizio di quest'anno per mancanza di eredi, il suo spirito vive ora nelle mani esperte di Kato Shozo e Masako Sato, due leggende viventi del sushi che, con oltre 40 anni di esperienza, hanno trovato in CasaNori una nuova casa per continuare a incantare con la loro arte.

Non immaginatevi però un'atmosfera ingessata o troppo formale. Qui la parola d'ordine è convivialità. Gli hand roll, preparati a vista con una precisione chirurgica, si mangiano rigorosamente con le mani. Sì, avete capito bene: niente bacchette. C'è qualcosa di liberatorio e quasi infantile nel raccogliere con le dita il proprio rotolino e portarlo alla bocca. Il riso caldo, il pesce freschissimo, l'alga croccante...

Gli Hand roll e il menu di CasaNori

Ogni hand roll è un piccolo capolavoro, preparato al momento davanti ai vostri occhi. C'è qualcosa di ipnotico nel vedere i maestri del sushi al lavoro, come artigiani del gusto. Dai grandi classici come tonno e salmone, alle combinazioni più audaci con ricci di mare o verdure croccanti, ogni boccone è una sorpresa. Se siete indecisi, non temete: i set tematici permettono di assaporare un po' di tutto.

Ma CasaNori non è solo hand roll. Il menu è un omaggio alla tradizione culinaria giapponese in tutte le sue sfumature. Ci sono i gyoza, deliziosi ravioli dal cuore succulento; la miso soup, calda e avvolgente come una giornata di sole in inverno; e per i più esigenti, il sashimi e la formula omakasè, dove affidarsi completamente alla creatività dello chef diventa un atto di pura fiducia gastronomica. Per chi pensa che la cucina giapponese sia solo per gli amanti del pesce, CasaNori sorprende con una selezione di opzioni plant-based, perfette per vegetariani e vegani. Tradizione e innovazione si incontrano in ogni piatto, senza mai perdere autenticità. E se pensate che una pausa pranzo gourmet sia un miraggio nella giungla urbana, CasaNori vi stupirà con il suo business lunch, disponibile dal lunedì al venerdì. Un pranzo raffinato, veloce, curato nei minimi dettagli e, soprattutto, delizioso. Perfetto per staccare dal lavoro e regalarsi un momento di piacere senza tempo.

Il design di CasaNori

L'atmosfera di CasaNori è un'altra delle sue grandi qualità. Il design è un mix perfetto tra minimalismo giapponese e calore milanese. Al bancone, con 14 posti, si vive un'esperienza immersiva, osservando i maestri all'opera. Per chi preferisce una cena più intima, ci sono 40 posti nelle eleganti sedute tradizionali. Il tutto avvolto in un'aura di tranquillità che invita a rilassarsi e godersi il momento. ù

CasaNori non è quindi solo un ristorante. È il posto perfetto per chi vuole sperimentare qualcosa di nuovo senza dimenticare le radici della tradizione. È un viaggio verso il Giappone, ma senza bisogno di biglietto aereo. Quindi, cosa state aspettando? Prenotate un tavolo, o meglio, un posto al bancone.