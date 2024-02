Barceló Conil Playa per una vacanza solitaria in riva al mare dell'Andalusia

L'idea di viaggiare da soli non è più un tabù. Sempre più persone si godono, infatti, viaggi in solitaria senza che questo rappresenti per loro un problema. Viaggiare da soli, sia per scelta sia per necessità, contribuisce a migliorare il benessere personale, ad aumentare la sicurezza e l'autostima, a migliorare i processi decisionali e a sviluppare autonomia e maturità. Non è un caso, allora, se molti alberghi iniziano a guardare a questo mercato con attenzione e ad offrire ai clienti opzioni su misura per chi viaggia da solo. È il caso, per esempio, del Barceló Conil Playa, che segue la filosofia sudcoreana Honjok, una parola che combina le parole "hon" (solo) e "jok" (tribù). Honjok è il termine che definisce le persone che sanno godere della “propria compagnia”, sfruttando i benefici che comporta una maggiore conoscenza di sé e della propria crescita personale. L’hotel si trova nell'insenatura di Fuente del Gallo, vicino a Cadice, in Spagna, ed è circondato dalla natura, con viste mozzafiato sulla costa e un’architettura che si fonde con il paesaggio circostante.

L’hotel propone il Programma Me Conil, con attività dedicate al piacere di stare da soli. Me Conil è un invito a riflettere su chi siamo veramente, al di là delle regole sociali e culturali, e a godere della solitudine. Una delle attività del programma è quella di iniziare la giornata con un'esperienza di mindfullness praticando yoga, da uno dei suoi tetti che si affacciano su un'insenatura ricca di fascino, dove ammirare le migliori albe. Un ambiente perfetto in cui potenziare i benefici di questa attività, migliorando la connessione tra corpo e mente, per allontanarsi dal mondo e stare bene.

All’interno del programma gioca un ruolo centrale anche l’aspetto relativo all’alimentazione, in particolare la prima colazione, sana e gustosa. Futurlife21 è il metodo nutrizionale consapevole, che permette di gustare una colazione sana, varia e di qualità, basata su alimenti naturali, biologici, stagionali e locali, che ha già una community con una grande quantità di persone, accomunate dalla volontà di creare abitudini positive, attraverso la conoscenza, la pratica e la motivazione. Nel #Vitalcorner, uno spazio che integra il concetto di colazione B-LikEat, si può gustare la colazione completa creata dalla squadra di Futurlife21, nutriente ed equilibrata, senza rinunciare a cibi deliziosi.

Inoltre, presso il ristorante Arrozante, la casa del riso, ispirata al Mar Mediterraneo, si può gustare un'autentica ricetta valenciana o un piatto di riso unico e saporito. Un momento di relax con gli occhi puntati sull'Atlantico, per assaporare il profumo, la consistenza e il sapore di ogni singolo piatto.

L'hotel è anche impegnato a offrire una vacanza consapevole: gli ospiti possono, infatti, scegliere e acquistare frutta e verdura locale nel suo angolo a KM0, il Conscious Truck, il luogo per eccellenza dove vivere un'esperienza all'insegna del cibo fresco di prima qualità. Attraverso prodotti freschi di stagione, questo angolo a km 0 contribuisce al concetto di slow food e di alimentazione consapevole, senza dover rinunciare al piacere di cibi che apportano benefici in tutti i sensi.



Per concludere la giornata la proposta è quella di ascoltare la propria playlist mentre si passeggia nei giardini o si ammira la vista mozzafiato del mare, oppure dedicarsi alla lettura, meglio se all'aria aperta. Leggere immersi nella natura ha molteplici benefici per la salute, grazie al fatto che il sole stimola la concentrazione e aumenta l'energia, mentre il mare aumenta l'immaginazione. Barceló Conil Playa offre il luogo migliore per godersi la lettura nei dintorni di una delle tre piscine dell'hotel.

