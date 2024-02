Bonelli's, storia di tre amici e uno chalet urbano

Tre amici e uno chalet urbano: non è il titolo di un insolito film, ma l'estremo riassunto di Bonelli's, il nuovo progetto di Fabrizia Rezzonico, Stefano Mirra e Daniele Maragnani. I tre, compagni di scuola, amanti del bello e della buona tavola dal 1981 - come recita il claim - hanno dato vita a un nuovo progetto in via Pasquale Baffi alle spalle della Portuense. Uno spazio metropolitano non convenzionale, pensato e voluto per diventare il punto riferimento dello star bene capitolino. Un progetto che unisce tante visioni in un'unica proposta: ristorante, coworking, aperitivi e molto altro.

Bonelli's, nuova apertura a Roma

Alla scoperta di Bonelli's, chalet urbano a Roma

Nato dal recupero di un vivaio urbano, così come testimonia l'imponente magnolia che troneggia nel giardino, Bonelli's si presenta come uno chalet urbano in stile industrial chic dal cuore romano e dallo sguardo cosmopolita. Pensato come una casa, Bonelli's e il suo staff - coordinato dal Direttore di Sala Dario Fiorentini - faranno accomodare gli ospiti nel salotto per 50 coperti, che raddoppieranno durante la bella stagione nel bellissimo dehors arredato. Varcata la soglia di Bonelli's gli spazi esterni continuano il loro dialogo con l’interno attraverso le ampie vetrate, il gioco di trasparenze della cucina-laboratorio a vista, il tetto mansardato e le piante ricadenti, che vengono giù qua e là dalle mensole ricavate dalla struttura in ferro del sottotetto.

Gli spazi interni di Bonelli's

Il primo impatto è riservato al bancone bar di legno illuminato dalla scritta al neon Bonelli's sulla parete, con la sua bottigliera a sospensione per la selezione di spirits in bella vista. Si accede poi alla sala-salotto dove, tra vecchie lampade, grandi specchi, cornici e antiche foto di famiglia, l’atmosfera informale e densa di energia si mescola alle proposte di una cucina generosa e casual dining, con drinks d’autore e vini di nicchia sistemati in una cantina-libreria a muro in ferro e legno nero.

Cosa si mangia da Bonelli's?

Con il suo stile industrial chic scaldato da sferzate di personalità, Bonelli's, tra tavoli nudi e mise en place essenziali, sedie vintage e divani a parete in pelle, accoglie la propria clientela diversificata e cosmopolita con una proposta a la carte costruita dall’Executive Chef Daniele Maragnani e ispirata a una cucina romana, mediterranea, libera, creativa e personale. Oltre al focus sulla cena, ogni sabato e domenica Bonelli's ha pensato a una proposta gastronomica dedicata al brunch-pranzo, che include anche il tempo del pomeriggio da vivere senza formalismi. In cucina da più di vent’anni, Daniele Maragnani ha fatto scuola alla corte dello Chef Fabio Baldassare ai tempi de “L’altro Mastai”. Dopo le stagioni all’estero, il rientro a Roma e le varie esperienze lavorative - come quelle al The Corner, a Gli Ulivi, QB - Quanto Basta e Mivà - coglie l’attimo e, forte diun progetto e di una visione di ristorazione condivisa con Stefano e Fabrizia, opta per una scelta professionale indipendente, mantenendo sempre fede al suo imprinting gastronomico fondato sul contenuto.

Il Carciofo un pò romano, un pò giudio 1/3 La Bonelli's Amatriciana con Mezze maniche fresche, datterino infornato e guanciale croccante 2/3 Maialino porchettato e marinato alla Birra con purè di carote affumicate e cavolo cappuccio marinato 3/3 Previous Next

«Porto a tavola una cucina italiana rivisitata in chiave moderna, di gusto e senza troppi giri di parole - spiega lo chef Daniele Maragnani -. La mia è una filosofia gastronomica di nicchia, di ricerca dei piccoli produttori, che preferisce strade non convenzionali per ripensare piatti classici mediterranei con twist creativi ispirati all'Oriente e al Sudamerica».

In cucina assieme a Chef Maragnani ci sono Daniele Gauzzi (sous chef) e Valeria Ferrucci (aiuto cuoco), intenti nella realizzazione del BONELLI’S MENU equamente composto da signature dish e nuove proposte, tutte elaborate sotto l’egida del sapore pieno e della porzione generosa. A tal proposito impossibile non citare le “Polpette di bollito con panatura ai cereali, purè di patate di Leonessa agli agrumi e verdure”, la “Tartare di pescato del giorno, mango e maionese al wasabi”, i “Gamberi in tempura, gazpacho di datterini e guacamole piccante”; la sua “Ajo, ojo, peperoncino e carpaccio di gambero rosso al lime con Spaghetti del Pastificio Mancini”; la Bonelli's Amatriciana con Mezze maniche fresche, datterino infornato e guanciale croccante; il “Carciofo un pò romano, un pò giudio”; il “Maialino porchettato e marinato alla Birra con purè di carote affumicate e cavolo cappuccio marinato”; la “Tagliata di diaframma, millefoglie di patate e broccoletti”. Sul fronte vegetale spiccano gli “Gnocchi di rapa rossa, spuma di patate, ricotta affumicata e tè nero” e la “Tagliata di cavolfiore, spinaci saltati con uvetta e pinoli”: piatti in equilibrio tra gusto e proposte healthy che caratterizzeranno ancor più il menu Primavera-Estate ‘24.

Cantina e cocktail list di Bonelli's

Drink List, Aperitivi, Cantina e Mescita: da Bonelli's tutti i classici della mixology, sono state pensati e riadattati al contesto da Ivano Gambacorta, barman di lungocorso e proprietario dell’Argot Prati - Salotto del bere bene a Roma - che ha schierato in prima linea sul bancone bar la sua delfina, la talentuosa bartender Erika Serravalli.

Da Bonelli's una carta dei vini ricercata

Appassionata, meticolosa, empatica; con una formazione iniziata a Barcellona e diplomi di "American Bar” e “Miscelazione Avanzata", Erika, oltre ai 10 Signature Cocktails e 1 Mocktail, tutti ispirati all'Arte del Bartending, Erika è capace di creare connessioni autentiche con gli ospiti e drinks personalizzati. Oltre alle richieste custom, nella carta ufficiale troviamo il Bonelli's con Fernet e Cordiale alla menta; il Flora Mansion con Aperol alle more, St. Germain e Prosecco; l’Old School con Gin, Campari, Vermouth e Liquore alla genziana, il St. Mary con Vodka alle alici, succo di pomodoro, Tabasco, sale,pepe; e il Portuensis con Rye Whiskey, infuso di tè nero al cioccolato, Cognacalle pere, Vermouth, Angostura bitter e Peychaud’s bitter: proposte che correndo in parallelo alla cucina, sono rivisitazioni di drinks classici in chiave più moderna e ricercata.

Non solo ristorante, anche coworking

Bonelli's è stato anche concepito come uno spazio coworking aperto al mondo e allo scambio di idee, per occasioni di lavoro o studio da remoto, con Wi-Fi fibra gratuito, prese per computer e due banconi sociali - uno interno e uno esterno - per aperitivi e cocktail con vista sul verde. Completano il progetto una Zona Lounge nel dehors con divanetti su prato all’inglese per eventi en plein air e occasioni speciali, e un Orto sperimentale per la coltivazione di fiori eduli ed erbe aromatiche.

Bonelli's

Via Pasquale Baffi 1 - 00149 Roma

Tel 3396063835