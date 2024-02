Indaco, cucina creativa e cocktail bar d'avanguardia a Riccione

Indaco è condivisione. Condivisione di spazi e di idee. Indaco è cucina creativa contemporanea e cocktail bar all’avanguardia che si fondono in uno spazio curato e accogliente, dove si possono trascorrere momenti di qualità e abbandonarsi a sensazioni di piacere, in un’atmosfera magica e raccolta. Indaco è la storia di un sogno, il sogno di Cinzia Battarra (in cucina), Luca Gallucci (in sala) e Francesco Ricci (bartender ed esperto di mixology) di creare un luogo dove le persone possano dimenticare il tempo che passa e ritagliarsi un momento di piacere e divertimento, una parentesi tra incanto e realtà, senza la fretta che incombe. Un luogo per gustare i sapori di una cucina innovativa e fantasiosa e sorseggiare drink rinfrescanti e inaspettati.

Luca Gallucci, Cinzia Battarra e Francesco Ricci

Situato negli spazi della ex lavanderia del Grand Hotel di Riccione, Indaco unisce una proposta di cucina d'autore e mixology con un’eccellente qualità di servizio, accogliendo ospiti che, varcata la soglia, si sentono da subito a casa, e spesso diventano anch’essi parte della storia del locale.

Indaco, il cocktail bar Indaco, la sala ristorante con cucina a vista Gli esterni di Indaco Cinzia con Romea, la gatta di casa Gin Tonic

Arredamento moderno e molto curato, un ampio giardino da sfruttare a pieno nella bella stagione, accoglienza attenta e mai invadente. In cucina Cinzia crea piatti originali e sempre nuovi con ingredienti di prima qualità, insoliti, particolari, mai banali, con interessanti accostamenti e richiami orientali. Stessa cura e attenzione - e un tocco di follia - che ritroviamo nel cocktail bar, dove Francesco esalta l’intensità di ogni drink, proponendo cocktail d’autore, che suscitano sempre stupore, sia per la ricercatezza degli abbinamenti, che per la presentazione al tavolo. Già perché il tocco particolare di Indaco - e lo consiglio vivamente - è la possibilità di cenare con gli abbinamenti del cocktail bar. Cocktail che fanno da quadratura del cerchio dei sapori che troviamo nei piatti, ne esaltano le caratteristiche e giocano in contrappunto.

La cena da Indaco Riccione

Ma veniamo a noi, o meglio alla cena che abbiamo avuto modo di degustare... Si inizia con il benvenuto dalla cucina, finger food in abbinamento al cocktail Kyoto (gin, zenzero the verde e lime), fresco e leggermente pungente. Si prosegue con Fagottino vegetale e poi Salmone marinato all'aneto, cetriolo, panna cotta salata e oliva condita. Perfetto bilanciamento e un gusto fresco e avvolgente.

Kyoto (gin, zenzero the verde e lime) Cialda croccante leggermente piccante I pani, fatti in casa Cialda di pomodoro e hummus Finger food di benvenuto Salmone marinato all'aneto, cetriolo, panna cotta salata e oliva condita

Baccalà mantecato cipollina borrettana caramellata, sontuoso e appagante, un vero e proprio confort food che è gioco al rincorrersi tra la sapidità del baccalà e la dolcezza della cipolla, perfetto, da ri-ordinare come dessert! A seguire un fuori carta, Panino al farro, capasanta, cavolo cappuccio bottarga e bacon croccante. Una perfetta cottura della capasante, un insieme delizioso, dolce, sapido e croccante. In abbibamento Foggy Negroni, un twist del classico, servito sotto una campana di vetro "affumicata" e il twist è dato dall'uso di Mezcal al posto del gin che dona una splendida nota torbata che fa da quadratura perfetta al piatto. Da qui poi è nato un interessante discussione con Francesco sul Mezcal, che ammetto, conoscevo molto poco, ma mi sono ripromesso di approfondire in futuro.

Foggy Negroni Panino al farro, capasanta, cavolo cappuccio bottarga e bacon croccante Tonno scottato, ananas pepe Sichuan sale nero di Cipro Pasta fresca battuto di gambero spinacinone nduja Sorbetto lampone basilico e ananas liofilizzato Salted gin Bignè croccante crema di mascarpone cioccolato bianco e caramello salato Coccole finali

A seguire Tonno scottato, ananas pepe Sichuan sale nero di Cipro e Pasta fresca battuto di gambero spinacino e 'nduja. Predessert, Sorbetto lampone basilico e ananas liofilizzato, un accostamento perfetto quello tra lampone e basilico e che non sarei aspettato. In abbinamento sui dolci Salted Gin (Gin Primo con sale di Cervia e latte vegetale). Ed ora Bignè croccante crema di mascarpone cioccolato bianco e caramello salato, un gran bel dolce molto bilanciato. A chiusura coccole finali in giostra, letteralmente.

Divertirsi a cena non è sicuramente scontato. Ma da Indaco questo è possibile, basta lasciarsi guidare, con un pizzico di curiosità, da Cinzia, Luca e Francesco per godere di una proposta davvero coinvolgente. Un indirizzo da segnare nei preferiti sulla propria mappa!

Indaco

via Antonio Gramsci 33 - 47838 Riccione (Rn)

Tel 347 5869649