Entriamo nel The Lana, il nuovo hotel di Dorchester Collection a Dubai

Essere all'altezza del lusso di Dubai non è certo facile. Ma The Lana, nuovo hotel gioiello di Dorchester Collection, ha già centrato l'obiettivo. Gioiello architettonico progettato dallo studio Foster + Partners, l'hotel rappresenta la massima espressione dell'ospitalità di qualità e dei soggiorni di lusso. Offre 225 tra stanze e suite e otto locali (ristoranti e bar), quattro dei quali ideate dagli chef più famosi al mondo. I sofisticati interni sono stati progettati dal famoso team di architetti parigino Gilles & Boissier e comprendono una collezione di 50 opere d'arte accuratamente selezionate e commissionate da artisti locali o di fama mondiale. A partire da aprile 2024, del The Lana farà parte anche il primo Centro Benessere Dior degli Emirati Arabi.

Il The Lana ha 30 piani

The Lana, a Dubai la nuova era della Dorchester Collection

Decimo hotel di Dorchester Collection, The Lana rappresenta un nuovo capitolo del brand, che non ha eguali in fatto di sensibilità globale del servizio e qualità. Prima nuova apertura del gruppo dopo più di un decennio, The Lana è, infatti, un punto di riferimento in fatto di design e cura senza tempo: una vera favola nella città di Dubai. The Lana è gestito per conto di Omniyat e rappresenta il primo passo verso una nuova, sfavillante vita per il quartiere di Downtown Dubai.

Come è The Lana a Dubai

Ma com'è il nuovo The Lana? L'albergo è un edificio di 30 piani per il quale il gruppo Foster + Partners ha preso ispirazione dal mutevole skyline di Dubai. Lo straordinario design interconnesso presenta un podio centrale - The Lana Promenade - dove so trovano negozi e ristoranti, nonché una piscina sul rooftop con una vista incredibile sia sul panorama cittadino che sul paesaggio desertico. Lo spazio e la luce, influenzati dal minimalismo moderno e dal fantastico clima di Dubai, sono le caratteristiche salienti degli interni progettati da Gilles & Boissier. I designer hanno tratto ispirazione dal ricco arazzo di influenza culturale negli Emirati Arabi Uniti, concentrandosi sui dettagli e utilizzando trame intricate. Ogni camera dispone di una terrazza esterna e di vetrate a tutta altezza che forniscono luce naturale e viste spettacolari.

La camera della suite Marina Junior del The Lana 1/10 Il salotto della suite Marina Duplex del The Lana 2/10 La suite Marina Duplex del The Lana 3/10 La terrazza della suite Marina Duplex del The Lana 4/10 Il bagno della suite Marina Junior del The Lana 5/10 La vista dalla lobby del The Lana 6/10 La piscina del The Lana 7/10 Particolare della lobby del The Lana 8/10 La lobby del The Lana 9/10 L'esterno del The Lana 10/10 Previous Next

Tra le cinque suite d'autore del The Lana, la Marina Duplex e la Marina Terrace Suite dispongono di layout duplex unici, soggiorni angolari a doppia altezza e terrazze esterne su entrambi i livelli. La Marina Royal Suite, una magnifica suite presidenziale, dispone di un balcone che corre lungo l'intera lunghezza dell'edificio, con ampie vedute del Burj Khalifa, mentre la Lana Royal Suite con due camere da letto, avvolge l'angolo nord dell'edificio.

The Lana e Downtown Dubai, distretto in evoluzione

Situato nel cuore della città, vicino al Downtown Dubai, l'hotel si trova nella Marasi Bay Marina, con una magnifica vista su Burj Khalifa. Perfetto sia per affari che per turismo, l'hotel dista 15 minuti a piedi da Burj Khalifa e dal Dubai Mall, e 20 minuti in auto dall'aeroporto internazionale di Dubai. L'hotel fornisce anche delle esclusive opzioni di trasporto, con Rolls Royce personalizzate e futuristiche imbarcazioni foil per piacevoli crociere sul canale.

The Lana e i suoi otto ristoranti e bar

Fiore all'occhiello del The Lana la cucina. The Lana ospita, infatti, otto ristoranti e bar, quattro dei quali sono stati sviluppati in collaborazione con famosi chef stellati Michelin Jean Imbert, Martín Berasategui e il pasticcere Angelo Musa; dispone inoltre di quattro originali concept gestiti dallo staff dell'hotel. Jean Imbert, che guida anche il team culinario dell'hotel Plaza Athénée a Parigi, anch'esso parte della Dorchester Collection, ha sviluppato Riviera, un nuovo e moderno ristorante di cucina mediterranea ispirato al suo patrimonio e ai suoi viaggi, e High Society, posizionato sul rooftop, dal quale si gode una vista mozzafiato a 180° del Downtown Dubai. Martín Berasategui, che ha collezionato 12 stelle Michelin, ha creato Jara (la cui apertura è prevista per metà febbraio), il primo ristorante del suo genere a Dubai che serve cucina basca, e Txakolina, una cigar lounge speakeasy. Mentre il Bonbon Café di Angelo Musa, sempre dell'Hôtel Plaza Athénée, porta un assaggio del glamour parigino, servendo viennoiserie, pane appena sfornato, una gamma di bonbon al cioccolato e gelati, oltre a panini e insalate.

Altri locali saranno gestiti dall'executive chef dell'hotel, Oliver Jackson, e includeranno Veranda, un lussuoso bar con giardino all'aperto che servirà cocktail esclusivi, abbinati a un menu condiviso di tapas e piatti internazionali con influenza levantina, e The Gallery, dove potrete gustare un esclusivo tè pomeridiano con pasticcini per gentile concessione di Angelo Musa. Infine, Bitter Honey, sarà un cocktail bar intimo, immerso nello splendore della lobby del The Lana.

Nel The Lana, il primo centro benessere Dior degli Emirati Arabi

Ma non solo cucina. Da aprile 2024, gli ospiti potranno sperimentare il primo centro benessere Dior degli Emirati Arabi Uniti, situato al 29° piano del The Lana. Con cinque sale per trattamenti e una suite per coppie, la posizione elevata del centro benessere consente alla luce di inondare l'interno e sfrutta la rinomata eleganza della Maison Dior. Il centro benessere Dior Spa The Lana utilizzerà una tecnologia all'avanguardia nei trattamenti, tra cui Icoone Therapy, Hydrafacial, Dior Micro-Abrasion e la maschera terapeutica Dior Skin Light LED. Offrirà inoltre tre trattamenti esclusivi per The Lana, tra cui Escale at The Lana, Dior Stone Therapy e D-Sculpt.

The Lana - Dorchester Collection

Marasi Dr - Business Bay - Dubai - Emirati Arabi Uniti

Tel +971 4 541 7777