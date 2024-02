Sciare in primavera? Arabba, nel cuore delle Dolomiti, è una garanzia

C'è un posto dove è possibile sciare anche in primavera. Merito della sua posizione e dei suoi 1.602 metri di altitudine che garantiscono una qualità della neve unica per ottime sciate fino a fine stagione. Stiamo parlando di Arabba, uno dei principali centri turistici del bellunese, nel cuore delle Dolomiti.

Sciare ad Arabba (foto Matteo Agreiter)

Sciare in primavera ad Arabba

Settimane bianche a tutto sci, quindi, oppure short stay per vivere l’emozione indimenticabile di uno sci autentico, senza compromessi, fino ad aprile inoltrato. Perché Arabba è senza ombra di dubbio “The place to ski”: poche strade e tanti chilometri di piste lunghe e divertenti. Qualche numero? Oltre 62 km di discese che diventano 480 se si considerano i collegamenti sci ai piedi con le valli vicine, l’accesso diretto ai 1.200 km di piste del Dolomiti Superski, 5 piste nere tra le più adrenaliniche e sfidanti del comprensorio e dell’intero Dolomiti Superski.

Per chi è in cerca di emozioni e adrenalina non può mancare una sciata sul Ghiacciaio della Marmolada, la “Regina delle Dolomiti” che a 3.343 metri di altitudine offre un’esperienza di sci unica: prima di tuffarsi in pista però è d’obbligo fermarsi sulla terrazza panoramica per godere l’esclusiva visuale a 360° gradi sulle Dolomiti imbiancate dove si possono riconoscere ad occhio nudo tutte le cime che hanno fatto la storia dell'alpinismo, dal Civetta al Catinaccio fino alle vette austriache dello Zillertal. Imperdibile “La Bellunese”, una delle piste più spettacolari di tutto l'arco alpino che attraversa tutto il Ghiacciaio fino ad arrivare a Malga Ciapela: una pista rossa di 12 chilometri dal panorama mozzafiato, molto larga e ben battuta che consente così di affrontare agevolmente, con ampie volute, la pendenza, sempre in condizioni perfette di innevamento.

Le montagne di Arabba (foto Matteo Agreiter)

I tramonti sulle piste da sci

Complici le giornate più lunghe e il sole di primavera, ad Arabba è bello poter sciare fino all’ultimo, al tramonto, quando la magia della neve si fonde con gli ultimi raggi di sole. Godersi lo spettacolo del sole che cala dietro le montagne, del cielo che si tinge di rosso/arancio, inforcare gli sci e riscendere a valle prima che i gatti delle nevi entrino in funzione è un “must try” davvero impagabile. L’ultima pista, la più bella, per poi tornare a valle, sfilarsi gli scarponi e abbandonarsi al relax in una delle tante e accoglienti strutture ricettive reintegrando al meglio corpo e mente, in attesa di assaporare i gustosi piatti della tradizione ladina.

Tramonto ad Arabba

Le proposte speciali per la primavera ad Arabba

Speciale promozione di primavera dal 16 marzo al 7 aprile 2024, 1 giorno sulla neve è gratis. Longstay (fino al 1 aprile): 7=6, 7 pernottamenti al prezzo di 6, 8 al prezzo di 7, 14 al prezzo di 12. E 6 giorni di skipass al prezzo di 5, 7 al prezzo di 6 e 13 al prezzo di 11. Shortstay (dal 2 al 7 aprile, ultimi giorni di apertura della Sellaronda): 4=3, 4 pernottamenti al prezzo di 3, 5 al prezzo di 4. E 4 giorni di skipass al prezzo di 3,5 al prezzo di 4. Prezzi a partire da € 80,00 a persona a notte.

Inoltre: 15% di riduzione su corsi di sci, 10% di riduzione su 4x2 ore di lezioni private (ore 10-12 o ore 11-13), 15% di riduzione su noleggio sci.

Dove dormire ad Arabba

Hotel Mesdì: in centro, ma sulle piste

Posizionato nel centro di Arabba, l’Hotel Mesdì dà accesso diretto alla Seggiovia Arabba-Monte Burz sulla Sellaronda che permette di inserirsi nel meraviglioso carosello del Dolomiti SuperSki ed effettuare il Giro dei 4 Passi. Al termine della giornata sulla neve ci si può rilassare nel centro benessere dell’hotel che comprende sauna, bio sauna, bagno turco, idromassaggio e angoli relax dotati di lettini ad acqua dove abbandonarsi a una pausa rigenerante.

Hotel Mesdì Arabba

Hotel Mesdì | Via Mesdi Arabba 75 - 32020 Arabba BL | Tel 043679119

Hotel Boè al Passo Campolongo

Situato al Passo Campolongo, a 1875 metri di altitudine, l’Hotel Boè permette a tutti gli sciatori di accedere alla Sellaronda, lo ski tour attorno al Massiccio del Sella di 40 chilometri, imperdibile per godere appieno dei magnifici paesaggi dolomitici. A completare le caratteristiche dell’hotel anche una sala fitness attrezzata, una piscina coperta panoramica e una sauna finlandese che permette di ammirare il panorama circostante.

Hotel Boè ad Arabba

Hotel Boè | Passo Campolongo 19 - 32020 Livinallongo del Col di Lana BL | Tel 043679144

Albergo Lezuo, direttamente sulla Sellaronda

L’Albergo Lezuo si trova a un’altitudine di 2139 metri, al Passo Pordoi, direttamente sulle piste da sci della Sellaronda, per dare ai propri ospiti la possibilità di essere i primi a percorrere uno degli ski tour più affascinanti delle Dolomiti, uscendo dall’albergo direttamente con gli sci ai piedi. Cosa chiedere di più?

Albergo Lezuo ad Arabba

Albergo Lezuo | Passo Pordoi Località La Pala 1 - 32020 Arabba BL | Tel 043679131