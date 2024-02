Dove mangiare a Terni (e dintorni), la città patria di San Valentino

Un santo celebrato praticamente in tutto il mondo, perlomeno in modo laico, in occasione della giornata per antonomasia dedicata agli innamorati. Come ogni anno San Valentino è l’occasione buona per tante coppie di scambiarsi gli auguri, regali e, perché no, concedersi anche una cena fuori, magari un po’ più speciale di tutte le altre. E con un menu dedicato.

I migliori indirizzi di Terni: dove mangiare nella città di San Valentino

San Valentino, dopotutto, è il patrono degli innamorati, di cui la letteratura religiosa lo vede come loro difensore e protettore. Ma questo legame con le coppie è noto a tutti, in pochi però probabilmente sanno che il 14 febbraio si ricorda un sacerdote e martire originario di Terni. La cittadina umbra, di cui il Santo fu anche vescovo, è molto legata al suo culto, tanto che questa giornata è sinonimo di festa cittadina. Tanti i richiami per le vie del centro all’ex sacerdote vissuto nel IV secolo, oltre alle ovvie funzioni religiose dedicate. Per l’occasione andiamo proprio nella città natale di Valentino (e nei suoi dintorni) per scoprire alcuni interessanti indirizzi in cui poter mangiare, ovviamente, tutto l’anno.

Terni, la città di San Valentino

San Valentino a Terni, cene romantiche nella città del Santo

Detto questo, insomma, andiamo alla scoperta di alcuni dei locali più interessanti della cittadina umbra. Tra cucina tradizionale o più rivisitata, ecco i nostri suggerimenti per chiunque si trovi nella patria di San Valentino.

Ristorante Sud

“Osteria marinara”, così i proprietari definiscono questo ristorantino situato nel centro storico di Terni, in via Cavour. Richiami al mare inevitabili, dopotutto, considerando come i gestori siano originari della Sicilia. Nel cuore di Terni ecco quindi una proposta con chiari riferimenti alla terra natia, pur con qualche influenza umbra legata ad alcuni ingredienti utilizzati nelle varie ricette. Un’osteria ben curata e ben guidata che cerca di offrire nella patria di San Valentino un qualcosa “diversa” e assolutamente piacevole. Per un’esperienza che sappia di mare, e sappia anche un po’ di Sicilia, è insomma l’indirizzo giusto.

Ristorante Sud

Ristorante Sud - Osteria Marinara | Via Cavour 19 – 05100 Terni (TR) | Tel 329-7110669

Macelleria Pucci

Lasciamoci alle spalle il mare e tuffiamoci nella tradizione umbra, quella fatta di norcineria, quella fatta di carne, affettati e salumi. Macelleria Pucci è un’insegna storica della città che negli ultimi tempi, grazie anche a una costante presenza sui social, ha ingranato una marcia in più. Dietro al bancone troviamo pure personale con esperienza in ristoranti: sì perché questa macelleria dispone anche di una cucina (e di un servizio da asporto) da cui escono le specialità della casa. Bistecche, ribs, ma anche pasta fresca e ripiena. Per gli amanti della carne, Macelleria Pucci è the place to be.

La sala della Macelleria Pucci

Macelleria Pucci | Via Piave, 44 – 05100 Terni | Tel 0744 285901

Trattoria Lillero

Trattoria “old style” e cucina tipica per questo locale che propone ogni giorno le migliori specialità della tradizione umbra. Ambiente domestico e accogliente, informale per quanto curato, che rispecchia l’immagine della vera trattoria di un tempo, in cui gusti e sapori decisi la fanno da padrone. Dai formaggi ai salumi, immancabile la pasta fresca artigianale condita con sughi a base di carne, tagliate e filetti come secondi. Un indirizzo in cui la tradizione culinaria umbra resiste in tutta la sua veracità.

Lillero, locale di cucina tipica umbra

Trattoria Lillero | Via Anastasio de Filis, 8, 05100 | Tel 339 591 4140

Nascostoposto

Ristorante e pizzeria. A volte un binomio che presuppone un sacrificio di una delle due “realtà” a discapito dell’altra, ma che Nascostoposto sa coniugare al meglio. La cucina, infatti, è meritevole della menzione nella guida Michelin. La pizzeria, invece, è segnalata da 50Top. Fatto sta, nel centro di Terni un indirizzo per tutti, in cui concedersi anche qualcosa che esce dal tracciato della cucina strettamente regionale. Dopotutto così ne parla la Guida Michelin nel descrivere questo locale: “Piatti ricchi di fantasia e contaminazioni regionali, nazionali e qualcosa d'inaspettatamente esotico. Pizza in stile napoletano con guarniture gourmet”.

Il ristorante Nascostoposto

Nascostoposto | Via Sant'Alo', 10 – 05100 Terni | Tel 333 396 2435

Ristorante Origine

Ci spostiamo di qualche chilometro fuori Terni e arriviamo nel vicino quanto affascinante borgo di San Gemini, distante poco più di 10 chilometri dalla città. Qui, all’interno del Grand Hotel che sorge sulla piazza principale, c’è il ristorante Origine, un progetto ideato e firmato da Maurizio Serva (chef del ristorante stellato La Trota, nella non distante Rivodutri, Rieti) che con il figlio Amedeo ha voluto creare una realtà giovane, informale quanto basta ma comunque ben curata e attenta. Piatti della tradizione, ma non solamente, in un locale in cui la buona cucina è offerta senza compromessi. E, nella bella stagione, la vista dalla terrazza offre uno scenario di impareggiabile bellezza.

La sala esterna del ristorante Origine

Ristorante Origine presso Grand Hotel San Gemini | Piazza Duomo 4 - 05029 San Gemini (TR) | Tel: 342 105 8574

Le pasticcerie consigliate

Non poteva mancare, ovviamente, una selezione di pasticcerie ternane. Tra le migliori e più in voga in città citiamo La Modernissima, Tonka e Fratelli D’Antonio.

Il pampepato, dolce tipico ternano

Il dolce tipico della città? L’iconico panpepato (quello ternano è a marchio Igp) che, pur essendo una ricetta tipica delle feste natalizie, lo si può trovare anche in altri periodi dell’anno.