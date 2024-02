San Valentino al Cape of Senses: gusto, benessere e... tramonti

Cape of Senses, inaugurato a luglio, sta facendo molto parlare di sé. L'hotel a cinque stelle, che ha aperto i battenti a ad Albisano, sopra Torri del Benaco, in provincia di Verona, è un progetto della famiglia Margesin di Lana (BZ), già proprietaria dell'Alpiana Green Luxury di Foiana in Alto Adige. Da tempo cercava il luogo per creare una struttura particolare, differente dalle altre, e con il Cape of Senses senza dubbio ci è riuscita. L'hotel si trova, infatti, in una delle migliori posizioni sul lago di Garda per poter ammirare tramonti unici e, in generale, per godere di un panorama mozzafiato sul lago.

Tramonti al Cape of Senses

San Valentino al Cape of Sense di Torri del Benaco



Il Cape of Senses è, quindi, un luogo perfetto per le coppie e, di conseguenza, per festeggiare San Valentino. Il lago a febbraio è silenzioso e romantico, si distingue il rumore dell’acqua, si può godere di immagini particolari che rimarranno impresse nella mente, come le imbarcazioni colorate dei pescatori sul lungolago o le cime delle montagne ancora innevate. Dal Bar del Cape of Senses si sorseggia una tisana che profuma d’inverno ammirando un panorama davvero unico, o si fa un bagno in piscina, una sauna, sempre con questo spettacolo naturale davanti agli occhi.

Per l'occasione speciale, la struttura ha pensato a un'offerta ad hoc: la proposta per San Valentino include 3 Pernottamenti per 2 persone in una delle suite del resort, colazione fino alle ore 11.00, accesso alla Senses Spa, rituale di coppia nella Private Spa con scrub, bagno caldo, massaggio rilassante e momento di relax. Il pacchetto vale anche oltre San Valentino, fino al 03/03/2024.

Inoltre, è previsto un menu speciale per la cena di San Valentino (non incluso nella proposta):

Entree di benvenuto

Spuma di rapa rossa e patate / uovo pochè / caviale affumicato

Ravioli di branzino e gambero rosso / caffè / puntarelle

Sogliola alla plancia / pane croccante agli agrumi / umeboshi di prugna e lampone / cruditè di radicchietto e cicoria

Cheese cake ai frutti rossi /gelatina allo champagne / fragoline / fragoloni

Infine, nella proposta è prevista una gita a Verona con visita guidata a Palazzo Casa Maffei e pranzo al Ristorante Maffei.

Prezzi a partire da 2.400 euro, colazione inclusa.

Cape of Senses

Località le Sorte 37010 - Torri del Benaco VR

Tel 0454301430