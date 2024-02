Tutto in Emila parla di amore: ecco cosa fare a San Valentino

Viaggio tra castelli, borghi da sogno, itinerari del gusto, con musiche verdiane a fare da colonna sonora e l'Appennino tosco emiliano a fare da cornice. In Emilia, dove sognare tra oltre 50 castelli con i loro romantici intrighi amorosi, i teatri storici e la grande musica di Giuseppe Verdi, l’enogastronomia d’autore che attira buongustai fra città d’arte e borghi antichi dell’Appennino Tosco Emiliano, la festa di San Valentino si declina in eclettiche, originali e coinvolgenti esperienze da vivere mano nella mano. Vale quindi la pena approfittare dei giorni della settimana del 14 febbraio 2024 per un viaggio indimenticabile con Visit Emilia, la Terra dello Slow Mix, che abbraccia il territorio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia tra cultura, natura ed enogastronomia.

San Valentino in Emilia - Teatro Verdi, Busseto

San Valentino in Emmilia - Amore folle in Castello

I fiabeschi Castelli del Ducato organizzano, dal 9 al 14 febbraio, emozionanti “X-Scape Experience” in romantici borghi emiliani, per sfidarsi tra coppie sciogliendo misteri e delitti storici. “Dinastia”, ispirato a Margherita d’Austria, è la trama per giocare a Piacenza; “Resti del Destino” è ispirato ai misteri di Bobbio (Pc); “Ricordi del Passato” alla storia della Fata Bema di Montechiarugolo (PR); mentre per scoprire “Il Segreto del Cardinale” bisogna andare a Castellarano (Re).

In altri meravigliosi castelli si può partecipare a cene a lume di candela e attività romantiche, come al Castello di Gropparello (Pc), in cui immergersi dal 10 al 14 febbraio in una visita guidata tra amori e guerre all’ombra delle mura merlate e poi degustare una cena per due al ristorante. Al Castello di Contignaco (Pr) il 10, l’11, il 14, il 17 e il 18 febbraio si brinda con i vini della cantina del maniero, assaporando un aperitivo fra visite, giochi, enigmi e cacce al tesoro. L’escape castle, per grandi e piccoli, sarà basato sul canto V dell’Inferno della Divina Commedia, che narra lo struggente amore di Paolo e Francesca. Alla Reggia di Colorno (PR), il 14 febbraio le coppie prendono parte ad una visita guidata tra le passioni alla corte dei Farnese e dei Borbone. Il 17 febbraio inebriano i loro sensi fra calici di vino, musica e magiche atmosfere. Al Castello di Compiano (Pr) si svelano gli intrighi amorosi di alcuni personaggi storici che hanno vissuto nella fortezza il 18 febbraio. Al Castello di Rivalta (Pc), il 14 febbraio gli innamorati partecipano ad emozionanti visite guidate a lume di candela con cena romantica. Le meraviglie della Rocca Sanvitale di Fontanellato (Pr) si possono ammirare il 18 febbraio con una visita guidata che celebra le coppie alla corte dei nobili Sanvitale, mentre una violinista eseguirà brani musicali e melodie suggestive.

San Valentino in Emilia - Castello di Compiano 1/5 San Valentino in Emilia - Castello di Fontanellato 2/5 San Valentino in Emilia - Castello di Rivalta 3/5 San Valentino in Emilia - Castello di Torrechiara (foto Castelli Ducato di Parma e Piacenza) 4/5 San Valentino in Emilia - Castello di Contignaco (foto Giorgia Scozzesi) 5/5 Previous Next

San Valentino in Emilia - Gli amori dei personaggi storici a teatro

Il 18 febbraio al Palazzo dei Principi di Correggio (Re) una performance teatrale darà vita ad ardenti storie d’amore. Invece, per conoscere gli amori della Duchessa Maria Luigia d’Asburgo, si può partecipare a romantici tour di Parma con la guida Sandra Baiocchi con tappe alla Basilica della Steccata, il Teatro Regio, il Museo Glauco Lombardi e la Casa della Musica (il 3, 10, 14 e 17 febbraio). Le storie che riempirono il cuore di Giuseppe Verdi sono al centro della visita guidata del Teatro Verdi di Busseto (PR) il 10 febbraio. Inoltre, lo stesso sabato, al Teatro Magnani di Fidenza (PR) si terrà uno spettacolo dedicato a Mozart e Mendelssohn con il Gruppo Musicale Tullio Marchetti.

San Valentino in Emilia - Reggia di Colorno (foto Castelli Ducato Parma e Piacenza)

San Valentino in Emilia - Innamorati nella natura, tra cielo e terra

Per ammirare dall’alto i paesaggi dell’Emilia, un’esperienza speciale da condividere con la persona amata è il giro in mongolfiera all’alba sul magnifico Appennino Reggiano. Il decollo è il 13 e 14 febbraio da Carpineti (Re). Per gli amanti del wellness, ci sono le emozioni delle Terme di Monticelli che per la festa dell’amore hanno pensato ad un pacchetto particolare per le coppie tra le sue calde piscine termali. Per gli innamorati che vogliono godersi la natura, il 3 e 4 febbraio BenNatureTrek organizza due giorni di ritiro selvatico d’inverno nel Parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano imbiancato, scoprendo laghi, crinali, foreste e boschi incantati della Val d’Enza.

San Valentino in Emilia - Teatro Giuseppe Verdi di Busseto (foto Visit Emilia) 1/4 San Valentino in Emilia - In mongolfiera a Carpineti 2/4 San Valentino in Emilia - Terme di Monticelli 3/4 San Valentino in Emilia - Chiesa della Steccata, Parma 4/4 Previous Next

A San Valentino soggiorni romantici con Visit Emilia

Per soggiorni romantici, Visit Emilia propone di celebrare San Valentino scegliendo una delle junior suite di Palazzo Dalla Rosa Prati con vista sulla Cattedrale di Parma e visita guidata ad un prosciuttificio e caseificio del territorio. Inoltre, il tour operator Assapora Parma organizza al romanticissimo Castello di Torrechiara dei pacchetti speciali per la festa degli innamorati il 10 e l’11 febbraio, per immergersi nelle arti della Camera d’Oro del castello e nella storia d’amore di Pier Maria Rossi e Bianca Pellegrini. Il pacchetto di 2 giorni comprende la visita guidata con aperitivo, pernottamento in b&b, tour in caseificio, tappa in prosciuttificio, pranzo degustazione e visita ad un’acetaia di Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia. Per coloro che vogliono festeggiare solo la domenica 11 febbraio è inclusa la visita al Castello con pranzo degustazione con l’amore come filo conduttore. Al Castello di Rivalta (PC) tutto il mese di febbraio è dedicato all’amore, con esperienze wellness, massaggi al cioccolato, cene speciali e visite del maniero a lume di candela. Il pacchetto “Emozione e Benessere” include la possibilità di abbinare il pernottamento nel borgo di Rivalta e personalizzare il proprio voucher regalo. Per gli amanti del golf, Emilia Romagna Golf organizza una vacanza romantica tra paesaggi meravigliosi, campi immacolati e le Terre Matildiche, dal 1° febbraio al 19 marzo 2024: 5 notti con colazione al Borgo Cadonega Relais & Spa e 3 green fees a scelta fra i campi da golf di Salsomaggiore, Ducato, San Valentino, Matilde e Croara, una cena ricca di atmosfera nel ristorante dell’albergo e l’ingresso in Spa.