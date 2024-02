San Valentino gourmet? I menu dei ristoranti fine dining per il 14 febbraio

In cerca di una serata romantica per San Valentino? In occasione della festa degli innamorati lo sfizio da togliersi è cenare in un ristorante di fine dining? Tanti locali "gourmet" propongono menu pensati e dedicati per l'occasione, allestendo una serata speciale per le coppie che per il 14 febbraio hanno deciso di concedersi un vizio di gola. Ecco qui di seguito una serie di proposte pensate, e di menu dedicati, appositamente per San Valentino.

Qui di seguito l'elenco completo dei ristoranti:

Enoteca La Torre a Roma cita De Gregori

Un menu speciale per un'occasione speciale, in uno dei migliori ristoranti di Roma. Enoteca La Torre, due stelle Michelin, apre le proprie porte agli innamorati per la serata di San Valentino proponendo un percorso degustazione di 8 portate pensate dallo chef Domenico Stile e servite dal maitre Rudy Travagli e i suoi ragazzi.

Calice di benvenuto Ruinart Brut

Ricciola, pompelmo rosa e zucca

Mazzancolle alla brace, Brandy, radicchio e Black Mapo

Risotto ai limoni, cannolicchi, vongole veraci, asparagi e yogurt

Spaghettino allo zafferano, finocchio alla brace, aringa affumicata e sesamo nero

Dentice alla cacciatora e radici

Uovo, taleggio di bufala, tartufo nero ai sentori di sottobosco

Agnello alla Villeroy

Dolce di San Valentino “e con le mani Amore”

Il menu è proposto al prezzo di 250 euro bevande escluse.

Enoteca La Torre

Enoteca la Torre a Villa Laetitia

Lungotevere delle Armi, 23, 00195 Roma

Tel: 06 45668304

All'Hotel Eden di Roma doppia proposta a La Terrazza e Il Giardino

Il menù de La Terrazza, ristorante gourmet dell'Hotel Eden, per San Valentino omaggia Roma dedicando i piatti ai luoghi più suggestivi e romantici della città. La storia d'amore culinaria inizia con il

Benvenuto dello Chef

Incontro alla Fontana degli Innamorati - Seppioline e pannocchie di mare.

Rendez-vous nel Giardino degli Aranci - Risotto alle erbe selvatiche e lumache

“Primo bacio al Gianicolo - Tortelli con mazzancolle sul letto di cavolo nero,

Passeggiata in Villa Borghese - Filetto di manzo alla Rossini con gelato al tartufo bianco.

Vuoi sposarmi al Pincio? - Lampone e petalo d'ibisco,

Caffè e piccola pasticceria.

Il menù ha un costo di 310 euro a persona, bevande escluse.

La Terrazza, ristorante gourmet dell'hotel Eden

Quest'anno, il menù de Il Giardino Ristorante, incantevole oasi di tranquillità all'ultimo piano dell'Hotel Eden, prevede per San Valentino

Benvenuto dello Chef e il Cremoso di foie-gras e frutti rossi,

Risotto al Porto con piccione

Controfiletto di cervo in crosta.

Lamponi, litchi e rosa, insieme a Caffè

Piccola pasticceria.

Il menù ha un costo di 190 euro a persona, bevande escluse.

La Terrazza e Il Giardino Ristorante presso l'Hotel Eden

Via Ludovisi, 49 - 00187 Roma

Tel: 06 4781 2752 - 06 4781 2761

San Valentino sul lago di Como da Roteo

Per la serata del 14 febbraio Roteo, ristorante fine dining all'interno del luxury boutique hotel Musa sulle rive dal lago di Como, propone un frizzante menù studiato per l'occasione dagli chef Matteo Corridori e Robert Moretti per unire alla ricercatezza dei piatti un pizzico di gioco e divertimento e rendere la serata davvero unica. Il percorso, che prevede anche un simpatico blind tasting, è composto da 7 portate:

Panbrioche farcito conviviale

Cerca la sfera - Sfere di foie grass, rose e frutto della passione

Salmerino - Salmerino leggermente affumicato glassato, guance e uova di Salmerino di montagna, salsa al burro acido

Guancia - Terrina di guancia di manzo, latticello, nocciola

Risotto allo zafferano Red Gold - Risotto allo zafferano “Red Gold”, ristretto d'arrosto, fava tonka

Piccione - Piccione intero laccato all'orientale, pak choi al bbq, purea di mela, rafano ed il suo fondo

Lecca-mi - Cioccolato Intenso, Pistacchio, Yuzu, Peperoncino

Un dolce ben...dato - Blind taste in un cucchiaio

Piccola pasticceria

Roteo, il ristorante fine dining dell'hotel Musa a Como

Per rendere l'atmosfera ancora più magica e romantica, la cena sarà accompagnata dal suono di un'arpa. Il prezzo del menù degustazione, bevande escluse, è di 150 euro a persona.

Ristorante Roteo presso l'hotel Musa

Via Vincenzo Puricelli, 4 – 22010 Sala Comacina (Co)

Tel: 327 441 8687

Ristorante La Parolina riapre per San Valentino

Anche la chef Iside De Cesare, del ristorante stella Michelin La Parolina (da ben 15 anni in guida) ad Acquapendente (Viterbo) propone un menu dedicato all'occasione. Il 14 febbraio coincide con la riapertura del locale dopo un periodo di pausa e Iside riaccoglie i propri ospiti proprio in occasione della festa degli innamorati. In che modo? Con questa proposta degustazione costruita ad hoc per la giornata:

Caviale di lenticchie nere di Onano

La zucca in caponata. Purea alla mandorla e cialda croccante

Vapore di mare con asparagi e cremoso al prezzemolo

Risotto zenzero e zafferano, limone e sorbetto di mandarino

Gnocchetti di topinambur, sugo di coda alla vaccinara e tartufo

Maialino di cinta senese croccante, composta di fichi, verza marinata e gelato al peperone

Dolce San Valentino

Italia Squisita

Menu a 125 euro a persona, che diventano 175 abbinando 4 calici.

Ristorante La Parolina

Ristorante La Parolina

Via Giacomo Leopardi, 1 – 01021 – Trevinano (Vt)

Tel: 0763 717130

San Valentino "Delicato" a Contigliano

Tra le new entry dell'ultima edizione della Guida Michelin, ristorante e chef in ascesa e un futuro roseo davanti. Carlotta Delicato a nemmeno 30 anni ha costruito a Contigliano, piccolo borgo a poca distanza da Rieti, una bella realtà con l'omonimo ristorante, capace in poco più di un anno dall'apertura di entrare nelle principali guide gastronomiche, italiane e straniere. Coadiuvata dal marito Gabriele in sala gestisce uno degli indirizzi più interessanti del Lazio, e non poteva mancare occasione di celebrare San Valentino con un menu dedicato:

Ostrica, frutto della passione

Ricciola in carpaccio, yuzu e prezzemolo

Uovo barzotto marinato, mandorla e senape

Bottoni di cime di rapa, capesanta e fumetto

Triglia, scarola e fondo

Cioccolato e rabarbaro

Prezzo 85 euro a persona bevande escluse.

La sala del ristorante Delicato - foto di Officina Visiva

Ristorante Delicato

Via Umberto I, 2 - 02043 Contigliano (Ri)

Tel: 0746 249202

Cena e pernotto speciale all'hotel Principe di Forte dei Marmi

L'esclusivo Hotel Principe a Forte dei Marmi (Lucca) approfitta della giornata dedicata agli innamorati per proporre una combinazione che prevede cena al ristorante 67 Sky Lounge Bar (seguito dallo chef Valentino Cassanelli, responsabile anche del ristorante gourmet dell'hotel, il Lux Lucis) e un soggiorno presso le stanze della struttura. Il menu Mare d'Inverno si compone dei seguenti piatti:

Scampo crudo come fosse gratinato

Triglia alla marinara, zucchine e carcadè

Bavetta alla Fortemarmina con profumo di basilico e pomodori confit

Pesce nero alla brace mediterranea

Meringa acida, mousse di mais e sorbetto alla mora

Il 67 Sky Lounge Bar dell'hotel Principe a Forte dei Marmi

Il menu (bevande escluse) è proposto al prezzo di 90 euro, con possibilità di aggiunta di una portata a 30 € o di due portate a 40 €. Per quanto riguarda invece la possibilità del soggiorno ecco di seguito i dettagli:

Colazione servita al ristorante Principe (room service non incluso)

100 € credito Spa per camera per soggiorno - per massaggi o trattamenti

Late check out ore 14.00

Parcheggio

Centro fitness

Biciclette su disponibilità

Accesso Spa Incluso per l'intero soggiorno, sessione giornaliera di due ore

Il prezzo del pacchetto, comprensivo della cena per due persone sopra descritta, è di 550 €.

Sky Lounge Bar

Viale Ammiraglio Morin, 67 – 55042 Forte dei Marmi (Vi)

Tel: 0584 783636

Il San Valentino milanese di Autem

Non poteva mancare la città di Milano per i suggerimenti "gourmet" per il prossimo San Valentino. Per l'occasione rechiamoci da Autem, il ristorante di Luca Natalini che dopo appena un anno dall'apertura del locale in zona Porta Romana ha ottenuto la menzione in Guida Michelin. Qual è la proposta dello chef per il 14 febbraio? Ecco di seguito il menu completo:

Calice di Champagne

Snack di benvenuto

Pane, olio, burro e grissini

Gambero rosso, panna acida e cerfoglio

Astiche poché e insalata

Tagliatella di seppia e cremoso di patate

Canestrello gratinato

Tartare di pesce bianco, salsa olandese e caviale

Gnocchetti e scampi

Rombo alla mugnaia

Pre dessert

Dessert

Piccola pasticceria

Il menu è proposto a 195 euro a persona, bevande escluse.

Autem, a Milano

Autem Milano

Via Serviliano Lattuana 2 - 20135 Milano

Tel 351 2780368

Ada Gourmet, nella città dei "Baci" un menu speciale

Perugia, la città patria degli iconici Baci, non poteva mancare l'appuntamento con la serata più romantica dell'anno. Da Ada Gourmet, ristorante recentemente insignito della Stella Michelin, la chef Ada Stifani propone un menu ad hoc per le coppie di innamorati in cerca di qualcosa di speciale. Eccolo qui:

Speciale benvenuto dello Chef

Sgombro, melone, caffè porro, burro affumicato, porcini

Quaglia, ricci di mare, alchechengi

Gnocco di rapa rossa anguilla, affumicata, mela, aneto, taglierini, jus di radici, tuorlo e camomilla

Rana pescatrice, agresto, pinoli, rucola Perusia Ciok speciale San Valentino

95 euro, abbinamento vino (tre calici di selezione Champagne e vini francesi) 50 euro.

Ada Gourmet, ristorante di Perugia

Ada Gourmet

Via del Bovaro, 2 - 06132 Perugia

Tel: 349 313 0982

Cucina Cereda, San Valentino alle porte di Bergamo

Il ristorante Cucina Cereda si trova nel centro storico di Ponte San Pietro (Bergamo), all'interno di una corte cinquecentesca che nel corso dei secoli ha mantenuto immutata la sua straordinaria bellezza; un'accoglienza intima e rilassante, preludio perfetto per apprezzare al meglio le creazioni di Giuseppe Cereda. La sua cucina rappresenta un elegante intreccio di tradizione e modernità, che si proietta verso il futuro senza però dimenticare il sapore genuino dei prodotti del territorio. Ecco il menu dedicato al San Valentino:

Capasanta marinata radicchio e the speziato



Astice castagna e zucca

Risotto cicala di mare e patata Branzino alla brace e carciofo glassato

Prè dessert Cioccolato e zafferano

Caffè e coccole finali

Prezzo 95 euro a persona, bevande escluse.

Cucina Cereda a Ponte San Pietro (Bg)

Cucina Cereda

Via Piazzini, 33 – 24036 Ponte San Pietro (Bg)

Tel: 035 4371900

Casa Azzoguidi, il 14 febbraio gourmet a Bologna

Non poteva mancare una delle patrie italiane del cibo in questo nostro elenco. Una proposta gourmet per il San Valentino all'ombra della chiesa di San Luca che svetta sul colle della Guardia? Nel cuore di Bologna, Casa Azzoguidi costituisce uno dei rari esempi di casa medioevale trecentesca. Qui, in un ambiente elegante e raffinato, lo chef Andrea Astolfi ha ideato un menu per la serata più romantica dell'anno. Ecco qui di seguito il percorso completo:

Lisca al nero di seppia, mousse di pesce

Chips con maionese al porro e koji

Gnocco fritto, spuma di parmigiano e polvere di culatello

Rosa di mela al karkadè e caviale

Risotto al blu del Monviso, bisque di cannocchie di mare e limone candito

Filetto di manzo al tartufo con purea di funghi e sedano rapa

Gelato alla crema

Prezzo 85 euro a persona, bevande escluse.

La sala di Casa Azzoguidi a Bologna

Casa Azzoguidi

Via San Nicolò, 2/c – 40126 Bologna

Tel: 051 018 5041

Ad Ariccia la "Sintesi" di una serata romantica

Un passaggio anche per i Castelli Romani, arrivando fino ad Ariccia (località già nota per la sua porchetta) presso il ristorante Sintesi, meritevole della Stella nell'ultima edizione della guida Michelin. Anche qui per San Valentino è stato ideato un menu apposito dagli chef Matteo Compagnucci e Sara Scarsella. Eccolo qui di seguito:

Snack di benvenuto

Pane semintegrale, focaccia ai semi e burro

Crudo di scampi, pompelmo e mandorla

Ravioli di bieta ripieni di acidello in brodo di fungo porcino Capasanta, burro affumicato e limone SpaghettoneMonograno

Felicetti, ostriche e burro acido Spigola alla brace e mais fermentato

Zucca e zenzero

Mousse al cioccolato, corbezzolo e lievito madre Piccola pasticceria

Prezzo a persona 110 euro bevande escluse, al momento della prenotazione verrà addebbitato l'intero importo del menu.

Il ristorante Sintesi ad Ariccia - foto di Andrea Di Lorenzo

Sintesi

viale dei Castani, 17 – 00072 Ariccia (Rm)

Tel: 0645557597

Veritas, per un San Valentino gourmet a Napoli

Non poteva mancare Napoli tra i nostri suggerimenti gourmet per la serata più romantica di tutte. Eccoci quindi sul golfo vista Vesuvio al ristorante Veritas, insignito di una Stella Michelin, a degustare le specialità preparate dallo chef Carlo Spina. Il quale per l'occasione, ha preparato un menu ad hoc:

Aperitivo di benvenuto

Come un vitello tonnato

Gamberi in ceviche, lingua di vitello, senape, misticanza con dressing allo yogurt , mela verde.

Risotto con bieta, seppia cotta e cruda, plancton marino e limone fermentato

Ricciola in crosta di cenere di sesamo, crema di cavolfiore e salsa di papaccella all'aceto di xeres

Cuore matto: variazioni di cioccolato e lamponi

Il prezzo è di 120 euro a persona bevande escluse. C'è la possibilità, inoltre, di scegliere l'orario sui due turni in cui sarà divisa la serata. A partire dalle ore 20:00 e dalle ore 21:00.

Il ristorante Veritas a Napoli

Veritas

Corso Vittorio Emanuele, 141 – 80121 Napoli

Tel: 081660585

San Valentino in Langa da Stefano Paganini

Una serata romantica, la storia e una rimarchevole cucina: qui, in questo castello seicentesco che svetta su Magliano Alfieri (Cuneo) con adiacente belvedere, tutto si dà appuntamento. Ai fornelli Stefano Paganini, che allestisce dei menu degustazione di notevole qualità e sapori intensi. Per la serata del 14 febbraio ecco la proposta fatta degustazione:

Aperitivo con calice di Alta langa



Vitello è tonnato ...

Tartelletta di roccaverano, nocciole e miele

Gelatina di peperone, acciughe e cappero

Crudo di salmone affumicato, cremoso di burrata e insalatina di cavolfiore

Lasagnetta di verdure invernali e salsa d'acciuga

Scaramella di bufala cotta lenta, crema ceci e oli aromatici

Pre Dessert

Seiras montato con sorbetto al mandarino

Crostatina di cioccolato amaro, caramello salato e gelato alla mandorla

Piccola pasticceria

Prezzo di 70 euro a persona, comprensivo di acqua, caffè e calice di vino.

Il ristorante Paganini

Stefano Paganini Ristorante

Via Alfieri 4 – 12050 Magliano Alfieri (Cn)

Tel: 017366244

San Valentino a Palermo da Limu

Concludiamo questo viaggio all'insegna del romanticismo e del gusto in Sicilia, recandoci al ristorante Stella Michelin Limu a Bagheria (Palermo). Ecco il menu pensato per la serata di San Valentino dallo chef Nino Ferreri:

Snack di benvenuto con calice di champagne

Ostrica cavolfiore, caviale e mela verde

Carciofo alla brace, baccalà e salsa verde

Cappuccino marino

Riso tartufo e capasanta

Polpo e patate… tortelli in brodo

Astice alla brace, broccoli e zabaione salato

Predessert

Il fantastico mondo degli agrumi

Il percorso degustazione è proposto a 150 euro a persona. L'abbinamento vino è disponibile a 100 euro.

Limu Restaurant a Palermo

Limu Restaurant

Via Ciro Scianna 177– 90011 Bagheria (Pa)

Tel: 916496288

San Valentino (Al)Divino alle porte di Perugia

A Corciano di Perugia un altro ristorante entrato in Guida Michelin nell'edizione 2024. Siamo da Aldivino, locale raffinato e di classe che propone una cucina elegante e di ampio respiro, firmata dallo chef Enrico Pistoletti, ben accompagnata in sala dai vini scelti da Emanuele Rugio. Cosa si propone per l'occasione? Ecco il menu del 14 febbraio:

Ostrica lampone e latticello affumicato

Carpaccio di capesante, ricci di mare e topinambur

Fettine di manzo etrusco, cafe de Paris e lamponi ghiacciati

Ravioli di coda di manzo, gambero rosso, consomme di sedani

Agnello, carciofo e menta

Lovo



Petit fours

Prezzo 100 euro a persona, bevande escluse.

Aldivino, a Corciano

Aldivino Ristorante

Via Antonio Gramsci 201 - 06073 Corciano (Pg)

Tel 075 928 1711