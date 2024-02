Un San Valentino da imperatore romano al rituale di Villa Agrippina

Il conto alla rovescia per il giorno più romantico dell'anno è ormai in iniziato. Siete tra quelli che non hanno ancora trovato il regalo perfetto? Che ne dite di una coccola con la vostra dolce metà in una dimora urbana a 5 stelle? Vi sveliamo l'indirizzo “segreto” per un San Valentino da ricordare: Villa Agrippina Grand Melia a Roma. In un ambiente di raffinata bellezza, l'hotel propone “The art of touch ritual”, il trattamento spa di coppia all'insegna del romanticismo e del benessere.

Villa Agrippina, ecco il rituale romantico di San Valentino

La prima fase del percorso, della durata di 60 minuti, include la vasca idromassaggio all'aperto, la cui acqua calda contribuisce a rilassare i muscoli e alleviare le tensioni; la sauna finlandese, che aiuta a eliminare le tossine e a migliorare la circolazione; il bagno turco per avere una pelle perfettamente idratata; l'erogatore di ghiaccio per rinfrescare il corpo fornendo un piacevole contrasto; e le docce emozionali che stimolano i sensi e possono migliorare l'umore. A fine percorso la coppia può accedere all'area relax e godersi una tisana. Il rito continua con un trattamento di 90 minuti per corpo e viso, ideato per rilassare, rivitalizzare e rigenerare da testa a piedi. Diverse fasi ciascuna focalizzata su un'energia specifica. Un'esperienza sensoriale che coinvolge tutti i sensi, regalando agli ospiti una sensazione di totale benessere. A conclusione del trattamento, il cocktail bar Amaro attende la coppia per brindare alla serata con un drink esclusivo, l'ultimo tocco speciale di questa fuga romantica in città.

A Villa Agrippina come un imperatore romano

Situato a pochi passi dalle principali attrazioni artistiche di Roma, il Villa Agrippina è un esclusivo tempio del lusso e del relax che si fonde perfettamente con l'ambiente circostante, caratterizzato da splendidi giardini vicini alla vivacità romana ma protetti da un ambiente che assicura privacy. Centosedici le camere e suite, ognuna con una storia da raccontare, che rappresentano una vera galleria d'arte tematica che si sviluppa su 8 piani, con riproduzioni di opere d'arte in mostra nei musei della capitale.

Senza dimenticare Follie, il ristorante fine dining guidato dallo chef Luciano Monosilio, il posto giusto dove lasciarsi conquistare dalla vera pasta, da sapori ben definiti e corposi, da ingredienti di antiche origini risalenti all'epoca dell'Impero romano. Follie è un omaggio alla gioia di vivere, alla spontaneità, alla passione e alla creazione artistica.

Un di squisite portate, reinterpretate per sorprendere tutti i palati, in uno spazio che trasuda storia e cultura. Immerso nel cuore di Roma, all'interno di un'oasi di bellezza che domina la Città Eterna, Follie diventa il luogo ideale per godersi appieno la vita e celebrarne i piaceri. Un'incredibile esperienza gastronomica, rappresentante l'apice della cultura e del lusso mediterranei.

